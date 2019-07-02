​«Мы решили не просто создать мероприятие для людей в период затишья в городе, но и поднять культуру уличной музыки в целом»

В Сургуте 13 июля в 18:00 на площадке культурного центра «Порт» стартует фестиваль уличной музыки «Воздух». Каждую субботу на протяжении двух месяцев желающие смогут насладиться живыми выступлениями Владимира Столбова и Владислава Трибуса, групп «Напротив всех», «Sedaen», музыкального проекта «Гарь», творческого союза «Смиром» и многих других. О подробностях фестиваля корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказал заведующий культурным центром «Порт» и организатор этого мероприятия Юрий Семенков.

— Как пришла идея создать фестиваль уличной музыки?

— Как правило, июль и август считаются «мертвым» сезоном в культурной жизни Сургута. Концертные площадки в городе перестают работать, и людям практически негде провести свободное время. Именно поэтому еще в прошлом году мы решили запустить такой фестиваль, где каждую субботу июля и августа будет проводиться какой-либо музыкальный концерт. Кроме того, культура уличной музыки как таковая не особо развита в нашем городе, полноценные концерты у артистов проводятся достаточно редко. Мы решили объединить эти проблемы и не только создать мероприятие для людей в период затишья в городе, но и поднять культуру уличной музыки в целом.

— Расскажите, почему вы выбрали для фестиваля именно формат опен-эйра?

— При создании этого фестиваля мы решили выйти за пределы, так сказать, собственных стен. Формат мероприятия подразумевает живые выступления в теплой и непринужденной атмосфере, на природном ландшафте, притом в самом центре города. Более того,

мероприятие, посвященное уличной музыке уже по определению не может проводиться в стенах здания.

Помимо прочего, бонус такого формата в том, что заинтересоваться фестивалем и присоединиться к нему смогут и обычные прохожие, которые ранее о нем и не слышали.

— У вас есть список приглашенных групп и отдельных музыкантов. А смогут ли сами зрители поучаствовать в выступлении, исполнить свои авторские работы?

— Состав музыкантов мы планируем заранее. В прошлом году мы даже публиковали программу выступлений артистов. В этот раз у нас есть примерный план, однако мы будем отталкиваться от погодных условий, и каждый концерт уже будет анонсироваться по мере его наступления. Кроме того,

обычно такие мероприятия заканчиваются чем-то вроде открытого микрофона, так что желающие выступить вполне смогут продемонстрировать свои способности.





—По какому принципу отбирали артистов для выступлений?

— В прошлом году мы отбирали музыкантов, которые все-таки были более или менее на слуху у людей, или с которыми мы наиболее плотно сотрудничали. В этот раз мы решили разнообразить наш контингент и пригласить совершенно разных артистов. Например, в фестивале примет участие музыкальный коллектив «Sedaen», который до этого практически нигде не выступал. Некий первичный отбор все-таки существует, тем не менее любой музыкант может обратиться к нам и мы, конечно же, пойдем навстречу.

— В прошлом году приходилось неоднократно отменять выступления музыкантов из-за погодных условий. Что если сейчас случится такая же проблема? Есть запасной вариант?

— Прошлый год был премьерным для фестиваля. Из-за организационных вопросов мероприятие пришлось проводить только в августе. На данный момент, мы надеемся, что погодные условия не станут острой проблемой, так как фестиваль будет длиться целых два месяца. Но даже в случае непогоды концерты не будут переноситься внутрь. Будем отменять выступления или перекладывать на другие даты. Также если музыкант не смог выступить на данном фестивале, он сможет принять участие в каком-либо другом нашем проекте.

— Чего вообще ожидать аудитории на этот раз? Может быть, какие-то изменения в жанрах исполнителей или в самой программе?

— Преимущественно мы по-прежнему планируем легкую музыку, однако кое-что новое, более неформальное в программе тоже есть. Например, коллектив «Напротив всех» делает достаточно тяжелую музыку. Таким образом, увеличивается и жанровое разнообразие в фестивале, хотя в прошлом году, например, мы старались сделать акцент больше на авторских песнях. В этот же раз музыканты у нас достаточно «разношерстные», непохожие друг на друга.

— Будут ли в этом году те исполнители, выступления которых не состоялись в прошлый раз из-за погодных условий или состав участников совершенно новый?

— Состав участников у нас новый, однако некоторые музыканты, которым не удалось выступить в прошлый раз, примут участие в других наших мероприятиях. Например, Алена Поль выступит в этом году на «Морском фестивале».

—Будете ли вы проводить это мероприятие в следующем году?

— Конечно. Несмотря на то, что не все, что было запланировано в прошлом году, удалось осуществить, в социальных сетях публика проявляла интерес к фестивалю. Мы ориентируемся на желания и потребности нашей аудитории, и следующим летом тоже планируем организовать «Воздух».

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Фото: Дмитрий Дунаев.