​«Закрашивать рекламу наркотиков на домах должны не только активисты, но и управляющие компании»

Многочисленные рейды по закрашиванию рекламы наркотиков, борьба с «черными» аптеками, разговоры с подростками-наркоманами, проведение собственных расследований – все это взяли на себя активист общественного движения «Народный патруль» Олег Избаш и его единомышленники.

О бесконечных марафонах по закрашиванию рекламы наркотиков со стен, об угрозах со стороны наркоторговцев, о пассивности сургутян и о будущих проектах организации «Югра-Возрождение» пойдет речь в интервью с одним из самых заметных активистов в борьбе против наркотиков в Сургуте.

– Что сподвигло вас стать активистом?

– Как-то случайно произошло, ничем подобным ранее не занимался, да и рвений особых в этом направлении не было. Просто переехал в новый район и стал «соседом» одной из аптек. И мое внимание привлекли противозаконные действия, которые там происходили. Наверное, именно это и дало толчок моей нынешней деятельности.

– Что вы думаете по поводу бесконечного марафона, в котором вы живете: рекламу наркотиков наносят на стены, вы бегаете и закрашиваете, и так все время?

– Да, на самом деле, это походит иногда на бесконечный марафон. Поэтому необходимо сменить тактику. Я думаю, что управляющие компании должны активно заняться борьбой с этой проблемой, и тогда, если они поставят это на поток, то я думаю, ситуация улучшится.

– Были ли случаи угроз со стороны наркоторговцев?

– Да, был единственный случай. В мае этого года меня избили в подъезде, нападавших так и не нашли. До этого не было никаких угроз.

– У вас есть какая-то оргструктура? Как люди в нее могут попасть?

– Как таковой оргструктуры у нас нет. Наша команда состоит из, грубо говоря, друзей по интересам. Ребята знакомятся с нашей организацией, присоединяются к нам, помогают заниматься общественной деятельностью, дежурят с нами.

– Как можно связаться с вами?

– У нас есть группа В Контакте, она называется «Югра возрождение». Мы активно ею пользуемся, развиваем, выкладываем периодически посты о мероприятиях и новости нашей деятельности.

– Как известно, сургутяне – народ с низкой активностью. Как призвать общественность к борьбе с рекламой наркотиков?

– Я думаю, что основную работу по привлечению общественности должна проводить администрация, потому что, чтобы кого-то привлечь, мы должны понимать, что несем ответственность: мы должны объяснить человеку риски, и, если он готов заниматься такой деятельностью, то, конечно, тогда он вступит в наши ряды. Поэтому я думаю, для начала администрация должна выработать инструмент взаимодействия с подобными активистами, обеспечить их гарантией безопасности, а потом уже предлагать заниматься такими движениями.

– Какой деятельностью, помимо борьбы с рекламой наркотиков занимаетесь вы с вашей командой?

– Сейчас у нас активно продвигаются такие спортивные мероприятия, как «Бег с чемпионом» – это пробежка на Сайме с самыми титулованными спортсменами города и округа. Мероприятие проходит каждое воскресенье. Помимо спортивных мероприятий, мы занимаемся благотворительной деятельностью, проектом «Рука помощи». Проект нацелен на помощь многодетным, малоимущим семьям.

– Какие проекты планируются в будущем?

– В дальнейшем мы бы хотели продолжить развивать проект «Бег с чемпионом», а также хотели бы воплотить в жизнь проект – проведение открытых концертов классической музыки на Сайме.