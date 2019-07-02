«Чтобы победить на чемпионате WorldSkills Russia я смоделировал кентавра с посохом»

Студент третьего курса Сургутского политехнического колледжа Равиль Ахметов за победу в чемпионате этого года «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» попал на Доску почета Сургута. Сургутянин учится на мастера по обработке цифровой информации и занимается 3D-моделированием для компьютерных игр. Он рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС об участии в чемпионате, планах на будущее и о возможностях, которые могут получить молодые люди в родном городе.

— Расскажи, как проходил чемпионат? Что ты на нем представил?

— Чемпионат проходил три дня, нашим заданием было смоделировать кентавра с посохом в стиле фэнтези. В первый день мы рисовали скетчи (наброски, из которых составляется финальный концепт-арт) и моделировали посох. Во второй день мы моделировали самого кентавра и создавали разверстку для обеих моделей, чтобы потом нанести текстуру или цвета. В третий день мы создавали кентавру скелет и анимировали его.

— Почему ты выбрал моделирование?

— Это направление я выбрал не сам, мне помог мой мастер Анастасия Дмитриевна Безымянная. За это я ей очень благодарен. Она работала ведущим мастером по обработке цифровой информации в нашем колледже, и вела кружок моделирования. Предложила мне попробовать себя в этом, так как ей не хватало одного человека. Я, конечно, согласился. Она все время меня поддерживала, даже если что-то не получалось.

Равиль Ахметов с наставницей Анастасией Безымянной

— Сколько ты уже занимаешься моделированием?

— Когда перешел на второй курс. Два моих одногруппника в это время почти год готовились к региональному чемпионату WorldSkills в Сургуте. С ними еще была девочка из другой группы. Как только Анастасия Дмитриевна узнала, что вся эта тема с моделированием и геймдевом (разработкой игр) мне нравится, то предложила и мне начать готовится к региональному чемпионату. Начал готовится вместе с одногруппниками и все освоил практически за месяц. После городского чемпионата был отборочный тур на российский, и, собственно, сам финал. То есть, если посчитать, то занимался подготовкой я почти весь учебный год.

— Не мешает увлечение учебе?

— Своими оценками в колледже я обычно занимаюсь до того, как поехать на чемпионат. Это, конечно, нелегко, но у нас понимающие преподаватели. Они идут на встречу.

— Какие возможности тебе дала победа?

— Победа в чемпионате такого масштаба открыла мне возможность попасть в национальную сборную России. Обычно туда берут победителей после прохождения отбора. Он состоится в сентябре этого года. Так же, если пройду отбор, в будущем смогу попасть на мировой чемпионат, который проходит раз в два года и состоится в 2021 году в Шанхае.

— Чем планируешь заниматься после окончания обучения?

— Сейчас я учусь на мастера по обработке цифровой информации, но еще не решил, чем займусь после окончания колледжа. Но с моделированием я уж точно не собираюсь завязывать.

— Какие перспективы ты видишь для себя в выбранном направлении?

— С навыками, которые я приобрел благодаря дополнительному обучению, можно рассчитывать на высокооплачиваемую работу в игровой индустрии или индустрии кино.

Фото: архив Р. Ахметова и admsurgut.ru