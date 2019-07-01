​Зачем обрезают и вырубают деревья на улицах города? Нужно ли с этим бороться?

За последние два месяца в Сургуте несколько раз поднималась волна общественного недовольства на фоне обрезки и полной вырубки деревьев. Наиболее резонансным событием стало уничтожение небольшой березовой рощи на Энергетиков, которое обсуждалось и депутатами, и городскими чиновниками. А одно из последних событий случилось на прошлой неделе, когда на улице Профсоюзов обкромсали кустарники, растущие у дороги.

ИА СИА-ПРЕСС решило обсудить эту проблему с доцентом кафедры экологии и биофизики СурГУ, инициатором единственного в Югре Ботанического сада Глебом Кукуричкиным.

Вырубка или депортация?

— В связи с ремонтными работами или же стройкой очередной парковки в Сургуте нередко вырубаются большие зеленые участки. Считаете ли вы это проблемой?

— Да, безусловно. Зеленые многолетние насаждения в городе необходимо сохранять. Они выполняют свою эстетическую, санитарную функцию. Другой вопрос, что часто при вырубке деревьев по закону вроде как все проходит чисто. Например, если мы говорим о ситуации, возникшей на Энергетиков, то там земля находится в частной собственности. Однако было бы вполне возможно своевременно принять какой-то муниципальный акт, ограничивающий такую деятельность даже на частных землях, когда мы говорим о социально значимых объектах.

— Возможно ли не вырубать взрослые деревья, а перевозить их на другое место?

— В принципе, деревья до определенной высоты можно перевозить. В некоторых случаях это целесообразно. Например, когда речь идет о наиболее ценных, экзотических породах. Но делать это нужно очень осторожно. В случае с Энергетиков так и планировалось. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. На этой территории произрастали преимущественно березы и осины, а также одно экзотическое дерево — дальневосточный вид Черемуха маака. Очень высокодекоративный объект. Его даже попытались пересадить. Однако процедура пересадки была произведена неправильно, вследствие чего дерево теперь обречено на постепенное вымирание.

Молодым районам –– взрослые деревья?

— Необходимо ли на городском уровне принудить компании, вырубающие деревья под строительные площадки, высаживать где-то в другом месте молодые саженцы?

— Эти компенсационные работы вполне уместны. Почему бы и не внести такие требования? Вне зависимости от того, какой строится объект: коммерческий или социальный. Если он привел к уничтожению деревьев, что-то должно быть предложено взамен. Другой вопрос, что компенсация будет в любом случае неполная. Потому что уничтожение взрослых деревьев и их замена молодыми, причем в другом месте, не равнозначны. Пройдут многие годы, пока эти деревья начнут выполнять свою функцию.

— В одном из интервью вы сказали, что в Сургуте есть территории, которые недостаточно или некачественно озеленены, особенно территории молодой застройки. Изменилась ли эта ситуация сейчас?

— Есть отдельные положительные моменты, когда в новой застройке создаются объекты озеленения, скверы, но в целом, к сожалению, целостной системы нет. Нет некой обязательной части технического задания при застройке, которая бы подразумевала, что застройщик был бы обязан создавать объекты озеленения в тех кварталах и микрорайонах, в которых он ведет строительную деятельность. Комфортная городская среда должна рассматриваться как системный объект, и озеленение должно быть его частью.

— Во многих развитых странах — например, в Корее и Китае — озеленение новых микрорайонов происходит посредством высадки взрослых деревьев, а не молодых саженцев, которые могут не прижиться. Вы поддерживаете такую практику? Нужна ли она в Сургуте?

— Технологии, которые применяются в этих странах, достаточно сложные и дорогостоящие. Кроме того, там безусловно отличается климат. В наших условиях целесообразно все-таки пересаживать достаточно молодые растения, просто не совсем уж мелкие. Если мы говорим о деревьях, то где-то высотой от одного до двух метров. Основной упор нужно делать все-таки на кустарники, с которыми все намного проще и в пересадке, и в уходе. Создавать насаждения из взрослых растений в нашем случае будет более рискованно по самым разным причинам. И из-за отсутствия технологий, и из-за довольно сложных почвенно-климатических условий.

Уродство по необходимости?

— У многих возникают споры по поводу кронирования зеленых насаждений. Зачастую после этой процедуры на улицах нашего города — да и вообще в стране — вместо зеленых и цветущих деревьев мы видим изуродованные стволы. Поэтому расскажите, есть ли в кронировании какая-то польза, или оно только наносит эстетический вред?

— Есть деревья, которые равно как и кустарники хорошо реагируют на стрижку. К ним относятся, например, тополь и липа. Никакой катастрофы в кронировании я не вижу: в некоторых случаях службы вынуждены это делать, потому что деревья в свое время были посажены с нарушениями санитарно-гигиенических и строительных нормативов, согласно которым к зданиям должен быть обеспечен достаточный доступ света. Корни крупных деревьев могут повреждать подземные коммуникации и даже капитальные конструкции в некоторых случаях. В настоящее время самой мягкой формой контроля всей этой ситуации является обрезка деревьев, а не их тотальная вырубка.

— Ну а как поступать с деревьями, которые растут под линиями электропередач?

— Увы, древесные растения, произрастающие под ЛЭП, необходимо или укорачивать, или удалять. Иначе это может привести к опасным последствиям как для людей, так и для работы инженерных сетей. Никуда от этого не деться. Человек никогда не перестанет нарушать природную среду, другое дело, что можно заменять высокорослые древесные растения, например, кустарниками. Да и в принципе, линии электропередач должны быть вынесены максимально за пределы жилой застройки, желательно даже за пределы города.

Справка: Кронирование — это обрезка взрослых деревьев с удалением частей кроны или отдельных ее ветвей.