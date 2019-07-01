У школ Сургута нет ресурсов для серьезных исследовательских проектов. Но город всё равно много помогает будущим студентам

Сургутянин Филипп Абрамов — молодой перспективный парень. Победитель нескольких школьных олимпиад, один из немногих, попавший в этом году на Доску почета города. Он рассказал СИА-ПРЕСС о своих планах, победах в олимпиадах и трудностях, с которыми сталкиваются школьники на пути к поступлению.

— Зачем ты участвовал в олимпиадах?

— В самом начале меня призвали участвовать в олимпиадах мои педагоги. Потом уже интерес вызвали сами задания, которые мне предстояло выполнить. А также меня привлекало то, что в перспективе можно было получить какую-то награду. Понравилось ли мне? Да, конечно понравилось. Я считаю, что олимпиадное движение в России — это очень классно для школьников.

— Как тебе удавалось совмещать учебу в школе и подготовку к олимпиадам? С какими трудностями пришлось столкнуться?

— Мне совмещать было несложно. Школа всегда при необходимости шла на встречу. При подготовке я освобождался от уроков на пару дней. Главной трудностью при участии в олимпиадах является огромное количество материала для изучения, так как уровень далеко не школьный, и знаний требуется в разы больше.

— Участие в олимпиадах тебе помогло при поступлении?

— Да, я получил дополнительные десять баллов к результатам ЕГЭ. Но олимпиады сами по себе являются сильной подготовкой к экзаменам.

— Одна из олимпиад была по экологии. Ты презентовал на ней какой-то проект?

— Да. Проект был по оценке загрязненности воздуха по состоянию хвои сосны. Он удостоился максимальной оценки и был отмечен представителями РУДН.

— Куда планируешь поступать? Кем видишь себя в будущем?

— Хочу поступить в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. На специальность «Педиатрия». По моему мнению, она более универсальна, чем «Лечебное дело». В будущем я вижу себя клиническим врачом. А вообще я считаю, что за время обучения в медицинском вузе я успею попробовать все, потому что практика у меня будет самая разнообразная. И, исходя из всей этой практики, я смогу выбрать ту узкую специальность, которая мне интересна.

— Многие считают, что молодежи Сургута не хватает возможностей для самореализации. А что думаешь ты?

— В какой-то степени я согласен с данным утверждением. Ресурсов в Сургуте не то чтобы совершенно не хватает, некоторые из них просто не особо доступны. Например, для каких-то серьезных исследовательских проектов требуются ресурсы, которых нет ни у одной из школ в нашем городе. Но в целом город, тем не менее, всегда оказывает большую помощь школьникам и студентам.

— В этом году тебе удалось попасть на Доску Почета. Сам предложил свою кандидатуру?

— Меня заметили после награждения по итогам региональной олимпиады. Позвонили в школу, сказали, что глава Сургута Вадим Шувалов впечатлен моими достижениями и его заинтересовала моя личность. Поэтому, можно сказать, что меня заметил сам мэр. Безусловно, я очень рад, что нахожусь на Доске Почета. Для меня попадание туда было большим удивлением и большой гордостью.

Для справки: Филипп Абрамов — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2018/2019 учебном году, и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, биологии в 2017/2018, 2018/2019 учебных годах.Обладатель 100 баллов на ЕГЭ по химии.