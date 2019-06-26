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​«Это были бессонные ночи, стрессы, бесконечные курсы и вебинары»

Обладательница 100 баллов по ЕГЭ Екатерина Кухтенко – о подготовке к экзамену, отношении родителей и ощущениях после высшего результата

В Сургуте 19 школьников получили 100 баллов на Едином госэкзамене. Что нужно сделать ради такого результата, от чего отказаться и куда обладатель заветного достижения будет двигаться дальше – корреспондент СИА-ПРЕСС обсудил с выпускницей Сургутского естественно-научного лицея Екатериной Кухтенко, получившей 100 баллов по химии.

Была ли цель получить именно 100 баллов? И почему химия?

– Я не могу сказать, что сдать на 100 было моей основной целью в 11 классе. Химией я занимаюсь давно, моя любовь к ней только вырослана протяжении старшей школы. Я изучаю химию с 6 класса, мне было сложно, но интересно. У меня никогда не было страха, что я не справлюсь с этой наукой, мне хотелось ее изучать, хотелось проводить опыты, записывать реакции. Чтобы получить эти 100 баллов нужно не просто зубрить материал, потому что такой результат приходит только через понимание, когда ты пропускаешь все через себя. Ты ставишь целью не получить максимум, а нечто большее. Моя цель – стать специалистом, я собираюсь поступить на Материаловедение и Технологию материалов. Эта специальность востребована в масштабах не только страны, но и мира.

– Как проходила подготовка к экзамену.Пришлось ли от чего-то отказаться, чтобы получить 100 баллов?

– Процесс был запущен еще в конце 8 класса: я готовилась к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по химии. После успеха я решила брать выше, и попасть на региональный этап, но в 9 классе не вышло, а цель переросла в то, что я имею сегодня. Олимпиада требует более широких знаний, чем ЕГЭ, поэтому к середине 10 класса я могу сказать, что освоила уже всю школьную программу по химии. В 11 классе мне достаточно было просто повторить, научиться правильному оформлению, поэтому я уделяла достаточно времени другим интересам: спорту, чтению, общению с друзьями. Учеба никогда не становится помехой для жизни, если грамотно распределять свое время.

– Ходила ли на какие-то специфические курсы подготовке к ЕГЭ?

– Я читала очень много литературы: справочники, вузовские учебники. Нарешивала примеры в учебных пособиях – все выпускники с ними знакомы. Последний год занималась на онлайн-курсе химического факультета МГУ, где мы готовились и к вступительным испытаниям, а не только к ЕГЭ. Еще смотрела вебинары в интернете.

– Как участвовали родители? Доверили самостоятельную подготовку или контролировали весь процесс?

– Мои родители не просто поддерживали меня, а вдохновляли продолжать заниматься химией, ставить и добиваться более высоких целей. Моя мама – специалист в области химии и стала моим первым учителем. От нее я получила знания основ химии еще до первого урока в школе. Родители мне полностью доверяли, и для меня это очень важно. Я никогда не слышала от них упреков, что недостаточно готовлюсь, они знали, что химия для меня – всегда в приоритете. Мои родители всегда оказывали мне психологическую помощь и поддержку, и для меня это действительно много значит, особенно сейчас.

– Какие сейчас чувства?

Я думаю, что удовлетворение. Не могу назвать это счастьем или радостью, потому что за каждым высоким результатом стоит очень много: и бессонные ночи, и стрессы, и постоянная беготня по курсам подготовки, и вечные просмотры вебинаров, чтение учебных пособий и много другого. Все это сложно забыть даже сейчас. Хотя и говорят, что «ЕГЭ – одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти», это испытание, которое определяет дальнейшую жизнь.

–Что дальше?

– Дальнейшая самореализация, потому что университет – как чистый лист, где ты сам пишешь то, кем тебя будут знать. Для меня важно заслужить хорошую репутацию, найти близких друзей, проявить себя не только в учебное время, но и во внеклассных мероприятиях. Опробовать себя в разных сферах: культурной или волонтерской деятельности. В общем говоря получить новые впечатления, ведь учеба это не только зубрежка и экзамены, а определенная атмосфера, и мне очень хочется прочувствовать ее!


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Сегодня в 12:35, просмотров: 475, комментариев: 2


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 13:16
Екатерина!Вы-умница!Вы -пример для подражания!В Вашем успехе-заслуга Вас,ваших родителей,ваших педагогов!Все заслуживают уважение и восхищение.Своим ученикам я всегда говорю три главных слова :"ТРУДиться. ТРУДиться и еще раз ТРУДиться" и тогда в жизни ждет успех.Удачи!Терпения!И главное -Здоровья!
developers developers developers develop
не нравится
Сегодня в 14:33
Екатерина - молодец, будущий высококлассный профессионал. Никогда не забывайте любимую науку, вдруг станете легендой, как мадам Кюри!

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