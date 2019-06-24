«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»

В субботу, 29 июня, в Сургуте состоится ежегодный «Гаражи фест». По итогам фестиваля в городе появится новый арт-объект. В прошлом году это было самое крупное каллиграффити в России за пределами столицы. Что получит Сургут в этом году СИА-ПРЕСС рассказал руководитель школы граффити «Гаражи» и организатор «Гаражи фест» Максим Яровой.

— Сколько участников ожидается в этом фестивале?

— Если мы говорим о команде художников, то порядка десяти человек из Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Ижевска. Но формат фестиваля несколько шире, чем просто конкурс граффити.

В этом году мы загорелись идеей гаражного сейла. Можно и старый скейтборд отреставрировать, и джинсовую куртку с авторским дизайном приобрести. Соответственно, число активных участников фестиваля кратно увеличивается.

— Какая особенность у фестиваля в этом году? Можете хотя бы намекнуть, что это будет за новый арт-объект?

— В предыдущие годы мы работали на классических для граффити поверхностях: бетонные плиты, фасады зданий и так далее. В последний раз пошли дальше: масштабировали рисунок и задействовали в нем стену, остановочный павильон, асфальт.

Сейчас решили действовать от обратного. Сначала дополним пространство необходимым объектом, а затем объединим его с окружающей средой единым сюжетом. В результате планируется полноценная инсталляция, что для нас в новинку.

Тема конкурса — путь. Возможны все его смысловые проявления: транспорт, путешествия, жизнь. Это гармонирует с локацией проведения мероприятия — автовокзалом.

— Сколько стен уличные художники расписали в этом сезоне в Сургуте? Где и что это было?

— Мы проводим не только фестиваль «Гаражи фест», но и включаемся в сторонние проекты. Этот сезон открыли совместно с центральной районной библиотекой им. Г.А. Пирожникова. В рамках фестиваля «PROчтение» ученики нашей школы граффити «Гаражи» и жители поселка Ульт-Ягун расписали десять стен. Впереди еще 11 «уличных холстов» в поселке Солнечный.

— Со временем краска тускнеет, и смотрятся картины или граффити уже не так хорошо. Обновляете ли вы свои рисунки?

— Аутентичность культуры граффити в принципе заключается в постоянном обновлении рисунков. Стрит-арт отражает актуальность дня. Поэтому закрашивать старые работы, а на их месте создавать новые — это естественно. С практической точки зрения аналогично. Даже специальное морозоустойчивое покрытие не защитит от трещин и сколов на века.

На протяжении восьми лет проекта «Гаражи» наши локации так или иначе обновлялись уличными художниками. Конечно, мы стараемся делать это самостоятельно и своевременно: ежегодно ищем ресурсы и партнеров.









Для справки: «Гаражи фест» начнется в 12 часов 29 июня. В программе конкурс граффити с призовым фондом 60 тысяч рублей, мастер-классы, реставрация скейтбордов, гаражная распродажа, музыкальная площадка и так далее. Место проведения: территория автовокзала ТРЦ «Сургут Сити Молл». Более подробную информацию можно узнать в группе мероприятия.

Фото: vk.com/graffgarage2019