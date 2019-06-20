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«Молодежь созрела для самостоятельного решения своих проблем, потому что власти уделяют этому мало времени»

Общественник Сергей Мелашенко — о переходе «Зарницы» в интернет

Фото: архив С. Мелашенко
Фото: архив С. Мелашенко

В Сургуте стартовал новый проект, который выходит на российский уровень — молодежная коммуникационная сеть «Зарница». Его поддерживают известные артисты: Игорь Тальков, «реальный пацан» Николай Наумов, группа 25/17 и другие. Автор проекта — сургутский общественник Сергей Мелашенко. Он рассказал СИА-ПРЕСС, что представляет из себя его новое детище, чем будут заниматься члены МКС (и кто они — ее участники?), зачем такая сеть нужна Сургуту и России, и многом другом.

— Расскажи, что такое МКС «Зарница»?

— Помните, в Сургуте был проект Зарница «Мобилизация» в 2015-2016 годах, затем в 2016-2017 — Зарница «Северная миссия»? Сейчас готовится третий проект — Зарница «Прорыв» с рабочим названием «Аватар». Это будет в 2020-2021 году. Так вот, молодежная коммуникационная сеть «Зарница» — это первое независимое некоммерческое молодежное СМИ, которое послужит подготовительным этапом проекта «Прорыв».

— То есть это будет что-то вроде коворкинг-центра вперемешку со СМИ?

— В том числе. Молодежь Сургута и России созрела для самостоятельного решения своих задач и проблем, так как в последние годы их проблемам уделяется очень мало времени, а строить будущее своей страны именно им. Необходимо быстро учиться и принимать новые вызовы.

Каждый участник МКС сможет извлечь из проекта свою пользу. Минимальная польза — причастность к большой идее: любой в меру своих способностей может быть полезен делу. Участник получит возможность показать себя, рассказать о себе и своем занятии, сможет быть услышанным, а самое главное — понятым. Кто-то научится быть блогером, кто-то найдет друзей, кто-то — спонсоров для своей идеи, а кто-то — вторую половинку. Самое главное, что даст молодежи участие в МКС — личностный рост.

[Более подробно о миссии, целях и задачах МКС «Зарница» читайте в группе проекта]

— Насколько я понимаю, сеть будет даже не региональной, а российской?

— Да, и решение не ограничиваться городом и округом, а пойти на российский уровень, было принято не с проста.

Мы провели в Сургуте два масштабных проекта «Зарница». После чего проделали большой аналитический разбор: выявили слабые и сильные стороны.

У нас было понимание и взаимодействие с бывшим главой города Дмитрием Поповым. В таких больших, значимых для молодежи и общества проектах, очень важна поддержка местных властей. Очень многие участники думали, что финансирование «Зарницы» осуществляла администрация. На самом деле это не так, и я с ответственностью об этом заявляю. Администрация помогала нам быстро получать разрешения проводить мероприятия на тех или иных площадках, и обеспечивала их охраной.

К сожалению, с уходом Дмитрий Валерьевича наша совместная с администрацией работа резко прекратилась. Переговоры с властями города и округа о возобновлении поддержки проекта «Зарница» велись во второй половине 2017 года, и всего 2018-го. Но так ни к чему и не привели. Хотя интерес к проекту только рос, и молодежь требовала продолжения.

— А новый проект — МКС, он востребован у молодежи?

— Конечно.На сегодняшний день в сети более 15 городов России: Сургут, Москва, Екатеринбург, Барнаул, Тюмень, Волгоград, Серов, Нижневартовск, Нефтеюганск, Лангепас, Сочи, Златоуст, Нягань, Санкт Петербург, Анапа, Владивосток, Севастополь. С каждым днем количество городов-участников растет.

К тому же проект поддерживают такие идейные известные артисты, как Игорь Тальков, «реальный пацан» Николай Наумов, группа 25/17, а также режиссеры, блогеры, журналисты и много известных спортсменов со всей страны.

Группа поддержки расширяется. Мы запустили первый видео челленж-вызов на обратное видео другим известным людям: молодому губернатору Хакасии Валентину Коновалову, губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, артистам Михаилу Галустяну, Александру Петрову и так далее.

Присоединяйтесь и вы к нашему проекту. Вместе мы построим большую и эффективную МКС.

— Что в ближайших планах у МКС? Например, в течение этого лета?

— В планах автопробег по городам Югры (в июле) и УрФО (в августе), создание рабочих дискуссионных площадок на местах, где будут выслушаны предложения и начнется процесс их реализации. Сейчас готовится массовый видео флэшмоб по РФ, с распространением роликов в сетях VK и Instagram, YouTube.

Параллельно будет проводиться различные мероприятия спортивного плана, отдых и субботники на природе, интеллектуальные игры, заработает школа блогеров, конкурсы и многое другое.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 260, комментариев: 1


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Сегодня в 17:01
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