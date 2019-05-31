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​Станислав Пахотин: «Юбилей Сургута пройдет, и разговоры об истории города закончатся»

Интервью с бывшим журналистом СИА-ПРЕСС, автором новой книги «Не-путеводитель по нефтяной столице», посвященной 425-летию Сургута

Краевед Станислав Пахотин к 425-летию Сургута выпустил книгу «Не-путеводитель по нефтяной столице». Рукопись посвящена истории города и охватывает период с момента основания. В интервью ИА СИА-ПРЕСС автор рассказал, как создавалась книга, на чем она основана и зачем нужна история родного края:

— Вы выпустили «Не-путеводитель по нефтяной столице». Расскажите, что это за книга?

— Это сборник моих очерков, архивных документов, фотографий, воспоминаний геологов, нефтяников, строителей, первопроходцев, а также научно-публицистические статьи, в том числе, которые я публиковал, будучи журналистом СИА-ПРЕСС и газеты «Новый Город». На мой взгляд, книга восполняет пробел научно-популярной, просветительской литературы о городе.

Я не живу в Сургуте уже пять лет, но слежу за тем, какие материалы выходят об истории города. Это как правило воспоминания, или научные монографии и статьи, зарисовки, связанные с людьми или отдельными местами. Я решил совместить все это и дать сургутянам информацию для знакомства с городом и прогулок.

— Почему такое название?

— Я шутя назвал книгу «не-путеводитель». Нормального путеводителя по городу нет, но делать классический, где есть фотографии, достопримечательности и вступительный исторический очерк я не хотел, потому что их время ушло.

— Как построена книга – есть ли главы или какие-то части?

— В книге три больших раздела — очерки по микрорайонам, научно-публицистические статьи, а также документы, воспоминания, письма и фотографии.

— Откуда черпали информацию?

— Я по первому образованию историк и в свое время даже собирал материалы для диссертации о нефтяной истории Сургута в городском и тюменском архивах, во время общения со старожилами города, ветеранами предприятий. Я интервьюировал геологов и первопроходцев, которые прибыли в Сургуте в 60-е годы. Сам 28 лет прожил в городе и долгое время водил экскурсии.

Тексты в книге написаны живым языком, таким же как, когда я показывал туристам город.

Но если кому-то захочется ознакомиться с документами и хронологией событий города — они есть во второй части.

— Сколько времени заняло написание книги?

— Сбор информации занял десять лет — с 2004 по 2014 год. А само написание, систематизация длилась весь последний год.

— Книга — художественное произведение или историческое?

— Это скорее документальный жанр. У меня не было задачи писать роман или повесть. Все, что описано в книге — подтверждено историческими источниками, в том числе воспоминаниями. Около 90 процентов материала в книге — подтверждается двумя или тремя источниками.

Думаю, рукопись может стать пособием для изучения истории города.

— Какой период охватывает книга?

— Я специально вынес подзаголовком «К 425-летию Сургута». Мне хотелось показать, что Сургут не только «нефтяной» город, но и место с серьезными историческими корнями. Сургут основали в 1594 году, и в книге есть заметки, обзор истории того периода, они основаны на материалах моих учителей, историков, археологов.

Но основная часть все-таки посвящена периоду истории города, начиная с конца 19 века. Она более живая и подробная. Заканчивается книга 2014 годом.

— Есть ли книга в бумажном переплете? Где можно почитать ее в электронном?

— Благодаря платформе Ridero появилась возможность публикации. Раньше на проект мне потребовалось бы подавать заявку на издательскую муниципальную программу или долго копить, искать деньги у спонсоров. Теперь я мог за неделю заверстать через сайт и опубликовать.

Книга мне обошлась в 300 рублей, при том, что издательский проект может обходиться в сотни тысяч рублей.

Сейчас у «не-путеводителя» есть сайт www.surgutgid.ru, на котором можно сделать предзаказ, чтобы получить электронную или печатную версию книги. Издание также можно купить и скачать на сервисах Ridero.ru и Litres.ru

— Будет ли у нее какое-то продолжение?

— В городе у многих есть эксклюзивные фотоматериалы и сургутяне могут многое рассказать об истории. Хотелось бы, чтобы книга стала отправной точкой для проекта по обмену историческими данными через сайт. Глобальная миссия в том, чтобы стать еще одним импульсом для споров, дискуссий о прошлом города среди профессиональных историков и местных жителей.

— На каждом шагу говорят о важности изучения истории родного края. Вы работали в том числе педагогом. Как сами считаете, в чем эта необходимость и есть ли она вообще?

— Истории города уделяется мало внимания. Я в этом убедился, когда водил экскурсии. Люди, которые живут в городе более десятка лет, почти не знают о происхождении и развитии этого места.

По большому счету, сейчас юбилей города пройдет и разговоры об истории Сургута опять закончатся.

Как педагог скажу, было бы хорошо и важно, если бы история Югры и города преподавалась, основываясь на судьбах людей, которые жили и живут здесь. Школьники, слушая, как место менялось в результате конкретных поступков людей, смогут научиться оценивать, что они смогут сделать. История родного города — прикладной предмет, который нужно преподавать не только имея большой багаж знаний, с любовью, но с прицелом, чтобы ребенок понимал, сможет ли он найти достойное для себя место в истории «малой родины».

Далеко не весь разговор с автором книги вошел в это интервью. Вы можете прослушать полную версию разговора в разделе «Слушать».


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Сегодня в 15:17, просмотров: 112, комментариев: 0


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