Обустройство сквера на пересечении Мира — Островского в Сургуте затянулось из-за долгого согласования проекта

На пересечении улиц Островского и Мира в Сургуте находится крупный участок земли, который в апреле 2014 года отдали РПЦ для обустройства сквера и строительства церкви. За пять лет храм закончить не удалось, а за зеленую зону еще даже не принимались.

Для редакции СИА-ПРЕСС ситуацию прокомментировал благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков.

— В течение какого времени будет закончено строительство храма?

— В принципе, его внешний облик уже должен быть готов к концу этого года, дальше будет вестись внутренняя отделка. В 2021 году планируется освящение. Это самый пессимистичный прогноз. Более оптимистичный — конец 2020 год.

— А что по поводу прилегающей к храму территории, которая выделена под сквер? Когда на ней начнутся работы?

— На сегодняшний день проект сквера полностью согласован. Мы, наверное, уже в июне начнем вертикальную отсыпку, то есть завоз песка. Одна проблема точно возникнет — на участке много брошенных машин. Я немножко теряюсь, как попросить владельцев убрать все эти автомобили. Но, в принципе все по планам, за год планируем сделать вертикальную отсыпку и разметку под будущие дорожки. Если все будет удачно, то и сами дорожки проложим. На следующий год оставим малые архитектурные формы, высадку деревьев и детские площадки. Буквально завтра планируется встреча с подрядчиком.

— По информации сургутского общественника Сергея Глинских, изначально на территории должен был появиться сквер, а уже потом — храм. Вам что-нибудь об этом известно?

— Я не знаю, откуда у него такая информация. Вообще, в свое время это было мое личное мнение, что было бы неплохо, если бы мы начали со сквера, но кто особо меня послушает? Нам проект-то по скверу согласовали только с третьего раза, потому что менялись какие-то градостроительные номы.

— В итоге в каком году проект утвердили?

— Могу ошибаться, но, кажется, в 2018 году. В любом случае, сейчас средства уже выделяются хотя бы на старт работы по парку. Город в ближайшие месяцы увидит начало процесса обустройства.

Посмотрите видео-разбор СИА-ПРЕСС на тему того, как развивалась история со сквером и собором на пересечении улиц Островского и Мира в Сургуте.