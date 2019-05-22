​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

Жители Екатеринбурга, отстаивающие сквер у Театра драмы и выступающие против строительства там храма святой Екатерины, одержали победу. Об этом можно говорить почти с полной уверенностью.

22 мая Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому 74 процента жителей уральской столицы назвали неудачным выбранное властями место для храма. Глава региона Евгений Куйвашев в этот же вечер выразил мнение, что результаты опроса «дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины».

О том, что протест в Екатеринбурге показал всей стране, корреспондент ИА СИА-ПРЕСС поговорил с активным участником акций в защиту сквера, политологом Фёдором Крашенинниковым.

— Можно ли сейчас с уверенностью говорит, что храма на месте сквера не будет?

— Судя по заявлению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сквер мы отстояли. Это чистая победа. И, я надеюсь, что и все те другие места, за которые в городе шла борьба, тоже останутся вне угроз. Это и Площадь Труда, и Городской пруд, где тоже хотели поставить эту церковь.

И это, конечно, исключительно заслуга активных жителей нашего города. Сколько бы ни было активистов, которые призывали и организовывали акции, без массового выхода людей на улицы ничего бы не произошло.

— А что для российского общества значит эта победа?

— Надо понять одно. Даже если высокопоставленные начальники говорят, что решения приняты, сопротивляться бесполезно, ничего не поменять и все по закону — это ничего не значит. Люди должны отстаивать свое право, отстаивать парки, скверы, площади, дворы, города и свою страну. Выходить, протестовать и добиваться своего. Другого пути у нас нет. Если сидеть тихо дома и верить, что ничего не решает протест, значит у нас будет продолжаться точечная застройка, организовывать помойки, строить на месте скверов и парков церкви. И так далее. И не учитывать мнение горожан.

Я надеюсь, что пример Екатеринбурга покажет другим городам России, что надо выходить протестовать. Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, — или явные агенты власти, или, извините, идиоты, которые совершенно не понимают, в какой ситуации мы живем.

— Я была из тех, кто не слишком верил. Но не потому, что не надо выражать свою гражданскую позицию. Это — безусловная необходимость. Я просто не верила, что власть сделает шаг назад…

— Но у нас это третья ситуация. И это, наверное, нас вдохновляло. Мы уже дважды выигрывали схватки. Была Площадь труда в 2010 году, был Городской пруд в 2017 году (где тоже планировалось строительство храма - прим.ред.). Сейчас история очень громкая получилась. Впервые за все это время дошло до строительства забора и попытки начать строить. В прошлые разы они отступали раньше — на стадии согласования.

Самое главное, очень мало историй побед известны. Россия очень большая страна. И живет только Москвой. О том, что происходит в регионах, мало кто знает. Всем кажется, что нигде ничего не происходит — везде упадок, депрессия, все плохо и бесполезно. Это не правда. В разных регионах были разные истории побед. В Кемерово отстояли свой парк не так давно. Там хотели поставить 24-метровую статую святой Варвары.

Такие истории случаются. Сейчас, когда социальные сети позволяют нам обмениваться информацией напрямую без спроса федеральных каналов, конечно, будет формироваться совершенно другая картина новостей страны. Я думаю, что наша история дошла до очень далеких уголков России. И там люди получили ясную картину успеха — того, что нужно делать в кризисной ситуации. Просто выходить, выходить и выходить. Не ждать лидера, команды. Просто выходить на то место, где начинается что-то плохое, собираться там после работы и поступать, как мы поступали в Екатеринбурге.

— Мне показалось, что положительную роль сыграло и то, что не было политического лидера…

— Конечно. Во-первых, таких лидеров не существует в регионах. Да и на федеральном уровне. Нет такого лидера и политической силы, которая могла бы вывести столько людей. Наоборот для многих это был бы повод не выходить и не участвовать в чем-то политиканском.

Самое главное, любой лидер и иерархия — всегда уязвимость. Достаточно этого человека арестовать, нейтрализовать и всё — протестное движение развалилось.

— И об участии президента России Владимира Путина. Власти быстро отреагировали на его предложение провести опрос. На этом акцентировалось внимание. Но ведь опрос и так бы провели…

— Тут вопрос не в проведении опроса — узнать, что люди думают о церкви. А в том, чтобы принять это мнение к сведению. Посыл Путина был очень простой: сделайте так, чтобы прекратился скандал. А сделать это очень просто. Надо всего лишь услышать людей и их позицию. Опросы просто научно доказали и в администрации президента, и всем, что это не какой-то бессмысленный бунт ради бунта, а реальная проблема, когда позиция большинства горожан противоречит позиции, которую зачем-то заняла власть. Как только власть подкорректировала свою позицию, напряжение спало.

Из заявления пресс-службы Екатеринбургской епархии в связи с публикацией результатов опроса ВЦИОМ 22 мая 2019 года: «Поскольку в обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной (потому общество в принципе пока не может сформировать о нём свое мнение), а в горожанах ещё слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются <…> 3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными. Главный опрос впереди...»

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