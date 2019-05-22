​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

В Сургуте горожан возмутила вырубка небольшой березовой рощи у здания на улице Энергетиков, 20. На месте зеленых насаждений появится парковка.

Глава города Вадим Шувалов во «ВКонтакте» написал, что указанная территория — частная, и у владельца есть разрешение на строительство стоянки.

Мы решили спросить у юриста «Лекс Аналитик» Булата Андабекова, в каких случаях бизнесмены могут со спокойной душой вырубать деревья в городе, а когда им нельзя этого делать.

— Может ли бизнесмен вырубить деревья на своем участке?

— Да. Если земельный участок, на котором находились деревья, является частной собственностью.

Согласно ст. 36 Конституции РФ, граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Согласно ст. 1 Земельного кодекса РФ, все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков. Таким образом, собственникам земельных участков принадлежит право собственности на находящиеся на нем насаждения.

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Согласно ст. 9 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Поводя итог, бизнесмен вправе свободно распоряжаться принадлежащими ему деревьями, в том числе и вырубать их.

— Должен ли бизнесмен платить за вырубку деревьев муниципалитету?

— Нет. Никаких сборов за вырубку насаждений, находящихся в частной собственности, законодательством не предусмотрено.

— Можно ли как-либо запретить вырубить деревья?

— Теоретически — да, если вырубка каким-то существенным образом нарушит публичные интересы. Например, если эти деревья имеют культурно-историческую ценность.

— В Екатеринбурге горожанам удалось остановить вырубку. Могли ли сургутяне также воспрепятствовать ликвидации насаждений?

— В Екатеринбурге строительство намечалось на земельном участке, находящимся в публичной собственности (муниципальной), а в Сургуте — в частной собственности, поэтому у нас так не получится.

— Если участок не в собственности у бизнесмена, а в аренде, тогда действуют те же условия?

— Нет. В таком случае необходимо получить разрешение на вырубку, произвести экологическую экспертизу и возместить предполагаемый вред. Эти правила могут отличаться в разных муниципальных образованиях и субъектах федерации.

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/5866 и vk.com/prorub86