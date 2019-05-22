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​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

Интервью с юристом Булатом Андабековым о ситуации с ликвидацией небольшой рощи на улице Энергетиков, 20

В Сургуте горожан возмутила вырубка небольшой березовой рощи у здания на улице Энергетиков, 20. На месте зеленых насаждений появится парковка.

Глава города Вадим Шувалов во «ВКонтакте» написал, что указанная территория — частная, и у владельца есть разрешение на строительство стоянки.

Мы решили спросить у юриста «Лекс Аналитик» Булата Андабекова, в каких случаях бизнесмены могут со спокойной душой вырубать деревья в городе, а когда им нельзя этого делать.

— Может ли бизнесмен вырубить деревья на своем участке?

— Да. Если земельный участок, на котором находились деревья, является частной собственностью.

Согласно ст. 36 Конституции РФ, граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Согласно ст. 1 Земельного кодекса РФ, все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков. Таким образом, собственникам земельных участков принадлежит право собственности на находящиеся на нем насаждения.

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Согласно ст. 9 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Поводя итог, бизнесмен вправе свободно распоряжаться принадлежащими ему деревьями, в том числе и вырубать их.

— Должен ли бизнесмен платить за вырубку деревьев муниципалитету?

— Нет. Никаких сборов за вырубку насаждений, находящихся в частной собственности, законодательством не предусмотрено.

— Можно ли как-либо запретить вырубить деревья?

— Теоретически — да, если вырубка каким-то существенным образом нарушит публичные интересы. Например, если эти деревья имеют культурно-историческую ценность.

— В Екатеринбурге горожанам удалось остановить вырубку. Могли ли сургутяне также воспрепятствовать ликвидации насаждений?

— В Екатеринбурге строительство намечалось на земельном участке, находящимся в публичной собственности (муниципальной), а в Сургуте — в частной собственности, поэтому у нас так не получится.

— Если участок не в собственности у бизнесмена, а в аренде, тогда действуют те же условия?

— Нет. В таком случае необходимо получить разрешение на вырубку, произвести экологическую экспертизу и возместить предполагаемый вред. Эти правила могут отличаться в разных муниципальных образованиях и субъектах федерации.

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/5866 и vk.com/prorub86


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Сегодня в 10:34, просмотров: 244, комментариев: 7


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 10:59
Все зависит от позиции власти. Если пан-голова и возглавляемая им администрация - не тятя не мама. Тогда каждый рубит то, что хочет. А если Власть - это реальная , тогда находят правильное решение. Странно что прокуратура природоохранная не увидела нарушения. Очень даже! Когда надо для нее , у них зрение : ой-ой-ой как острое, особенно когда большое начальство говорит. А так, нет никакой заинтересованности.
Я так понимаю, данные деревья имеют определенную ценность, культурную. Были посажаны гражданами в определенный период и с определенной целью. Имеют историческое и культурное наследие предыдущих поколений, оставленное в данной форме.
zemlymag
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Сегодня в 11:10
а у меня вопрос, получается стоянка будет с заездом? со стороны дороги? или двора, где шлагбаум стоит?
Мудрец Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:12
А какое здесь нарушение вы увидели? Четко написано - земельный участок в СОБСТВЕННОСТИ. А собственник может делать на нём и под ним всё что хочет. Это закреплено в законодательстве. Нравится это кому-то или нет. На то оно и право собственности. Вам же не понравится, к примеру, если вам будут указывать, что вам можно сажать на дачном участке, а что - нет.
Марина Соболевская
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Сегодня в 11:36
Начало вырубке положено! Теперь надо ждать продолжения! Ведь еще немало земельных участков в собственности у бизнеса, где растут деревья. Теперь прецедент создан! Вперед, товарисчи!!! А что станет с городом, это, похоже, никого не волнует???
Миледи Мудрец
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Сегодня в 11:45
Ну тоже странно. Должны же быть какие-то ограничения. Выходит, что на своей частной территории я могу делать все, что пожелаю? Разводить костер в квартире могу? И вот на этой территории, значит, могу хоть нудисткий пляж замутить? Так если подумать, всякий, располагающий достаточной суммой для скупки земли в городе властен превратить его в лысое пространство по собственному хотению? За границей тоже часные территории, но там имеются требования: высота травы на газоне такая, количество этажей такое, вплоть до цвета забора, серьезно! И только у нас купи-продай.
Флудер
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Сегодня в 12:00
Раньше стоянки не было. Арендаторов помещения это устраивало, уж не знаю, что там за фирмы были. Сейчас делают стоянку, вероятно, ожидается переориентация здания. Что там будет? Магазин? Кафе?
Моби
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Сегодня в 12:27
про правила благоустройства забыли?

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Мнения

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