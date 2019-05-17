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​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…

Интервью с руководителем молодежной студии Сургутского театра и режиссером премьеры «В часы забав…» — об учениках и учителях, прогрессивном преподавании и о том, зачем хулиганить с Пушкиным

«Сан Саныч — наша любовь!», «он лучший», «восхищаюсь им» — подростки из молодежной студии при Сургутском театре с горящими глазами наперебой рассказывают о своем наставнике и педагоге.

А вот и Сан Саныч, он же Александр Фокеев. Одет в черное. Скромный, сдержанный и спокойный. Однако в нем сразу чувствуются внутренний стержень и сила. Глаза добрые, внимательные. Говорит негромко, но как-то очень убедительно.

Фокеев руководит студией «Версия молодых» с 2014 года. Это его второй выпуск и первый полноценный режиссерский опыт. И дебютный спектакль «В часы забав…» по произведениям Пушкина оказывается как нельзя кстати — ведь 6 июня отмечается 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича.

Постановка Фокеева — это непривычный взгляд на творчество Пушкина, изученное, казалось бы, вдоль и поперек. Она позволяет открыть для себя совершенно новые грани «нашего всего». И 18 мая в 19:00 вы сами можете убедиться в этом, придя в Сургутский театр.

Ну а пока что вернемся к нашей беседе…

Пушкин: почему здесь и сейчас?

— Расскажите, почему вы решили дебютировать как режиссер, поставив спектакль именно по творчеству Александра Сергеевича?

— Чем хорош Пушкин? У него событийно насыщенные стихотворения. Это благодатный материал для обучения! В первую очередь я всю эту дистанцию расцениваю как учебный процесс для ребят из студии. Но должен признать — я и сам у них все время чему-то учусь.

— Как вообще появился спектакль?

— Как-то Тамара Никифоровна (Директор Сургутского театра. — Прим. ред.) шла мимо класса, где у нас проходят занятия. Остановилась, посмотрела зарисовку на тему Пушкина на тренинге ребят и сказала: «Нужно это обязательно взять в работу!» Вообще, я до этого момента говорил Тамаре Никифоровне о том, что хотел бы поработать над Пушкиным, и она одобрила идею. Затем мы немного отпустили эту историю, не выбирали никаких конкретных дат, а просто держали ее в уме. Стали, как у нас говорится, разминать материал.

Пара слов о форме

— Вы сразу для себя решили, что будете создавать спектакль, состоящий из нескольких небольших новелл?

— Такой формат получился у нас, потому что нужна была смена разных атмосфер. В спектаклях, особенно учебных, очень важно, поработать именно с разными атмосферами. Во многих театрах и спектаклях очень факультативно работают с атмосферой, а на самом деле ей надо уделять очень много внимания.

Кроме того, важно, имея такие ресурсы и таких ребят, чтобы спектакль был ансамблевым и чтобы был соответствующий материал. Если, к примеру, взять хрестоматийного Чехова, где сидят и пьют чай, а в это время ломаются судьбы: один пришел, другой ушел, третий пришел, то это немного не то. А когда есть возможность поработать с ансамблем — это дорогого стоит, я обожаю такой формат, когда все выходят на сцену, но никто с нее не уходит в течение всего спектакля. Но здесь и немножко ответственности больше, конечно. Все должны быть единым организмом, ходить, дышать вместе, проживать жизнь на сцене.

Зачем хулиганить с Пушкиным?

— Нет ли страха, что не поймут спектакль? Что скажут: «Это же совсем не такой Пушкин, какой должен быть! Что вы себе позволяете?»

— Мне кажется, я в этом смысле никаких рамок не перешел…

— Однако согласитесь: это совсем не консервативный спектакль.

— Конечно! Чего только стоят странные костюмы вне эпохи… Вообще, это логично: имея таких ребят, такие ресурсы в режиссерских руках — похулиганить с Пушкиным — это органично для него.

Я не вижу в этом какой-то нетолерантности, скажем так, или что это может не прижиться.

— Да, вы будто пытаетесь показать грань Пушкина, которую в школе особо не афишируют…

— Да, в школе всегда начинают говорить, что вот, мол, Александр Сергеевич Пушкин — великий русский писатель и т.д. А я думаю, что надо начинать с того, чтобы вскрыть о нем какой-то факт, как-то похулиганить с ним, чтобы ребенку было интересно.

Недетские проблемы

— Какие трудности возникли у молодых актеров при освоении взрослых, как ни крути, ролей?

— Основная проблема была в том, чтобы донести специфику работы на площадке в целом. Чтобы подобраться к Пушкину — мы потратили миллионы часов на элементарные тренинги. Я понимал, что не смогу создать атмосферу, если не соберу ансамбль.

— Вы проводили тренинги по сплачиванию актеров?

— Ну да, там были разные упражнения. Много времени было потрачено на эти моменты. Ансамблевая составляющая, в конечном счете, дает свои результаты. Знаете, я даже психолога приглашал.

— Это очень прогрессивный подход!

— Тем не менее я не хотел бы показаться фанатиком, который сходил с ума. Я просто экспериментировал, можно сказать, но в пределах разумного.

«А кто такой анчар?»

— Не могу не спросить: в итоге Тамара Никифоровна осталась довольна результатом?

— Она назвала меня кудесником…

— Поздравляю! А какие необычные отзывы вы услышали после премьеры от зрителей?

— Всё оценили, что я закладывал. Было озвучено в отзывах и про целостность, и про ансамблевость. Отмечают, что взрослый материал делается детьми очень органично. Хм… Что в голове засело особенно? Так это, пожалуй, то, что мне передал знакомый сразу после премьеры. Некоторые из взрослых выходят после спектакля и говорят: «Анчар…А кто такой анчар?» Понимаете, для меня ценно даже то, что после спектакля человек получил информацию к размышлению…

— И пошел гуглить!

(смеется) Да, и пошел гуглить.И материал стихотворения посмотрел… И почитал его! Подумал, провел какие-то параллели. А потом, задумался и, как знать, может быть, еще раз пришел?..

Кстати: Анчар — род вечнозеленых деревьев или кустарников семейства Тутовые.

Справка: Александр Александрович Фокеев окончил РАТИ (ГИТИС). Служит в Сургутском театре с 2001 года. С 2014 года руководит театральной студией СМДТ «Версия молодых». Спектакль «В часы забав…» — режиссерский дебют Фокеева. Создан по произведениям А. С. Пушкина. Состоит из 6 частей. Все роли сыграли ученики студии «Версия молодых» Сургутского театра в возрасте 16-18 лет. Балетмейстер постановки — Алена Дудникова, художник-сценограф — Вячеслав Суконник. Художественный руководитель — Владимир Матийченко.

Билеты на спектакль А. Фокеева «В часы забав…» можно приобрести в кассе Сургутского театра (Грибоедова, 12) или на сайте surgutteatr.ru. По всем вопросам звоните по телефону: 53-03-19.

Ученики-актёры — об Александре Фокееве:

Ленар Марданов:

«Когда был у Александра Александровича на прослушивании, я понял, что это очень близкий мне человек по работе и общению. С ним приятно иметь дело. Несмотря на разницу в возрасте, мы общаемся с ним на равных — он не делает из нас детей. Мы коллеги! Он настоящий профессионал, я слушаю все его советы. Даже когда уйду из студии, буду поддерживать с ним отношения. Буду поступать в театральный ВУЗ — и это «вина» Александра Александровича! Он изменил мое мировоззрение. Хочу посвятить жизнь этой профессии».

Яков Михайлов:

«Александр Александрович — самый настоящий педагог и учитель, который умеет находить подход к каждому и заставляет себя уважать через добро и какую-то ласку. А как он делает спектакль!.. Мне кажется, так больше не делает никто! Наш спектакль был рожден в доброте, теплоте и любви. Целый год мы работали, понимали и поддерживали друг друга. Благодаря этому спектаклю, мы глубже проникли в искусство. Хочу связать с этим свою жизнь. Если в будущем я буду режиссером, я хочу подходить к работе так же, как Александр Александрович. Если я через лет 10-20 стану каким-нибудь крутым мужичком, увижу его на улице, в театре, то я просто прибегу и прыгну ему на шею и скажу «спасибо». Я его очень люблю и уважаю».

Никита Адодин:

«Я попал в театр случайно и удивился, что меня приняли. Я пришел картавым, пухленьким… Но при этом не ощущал, что мне здесь не место. Я прочитал Александру Александровичу разные вещи, сыграл на балалайке и понял, что мне это все нравится. Я тут третий год и не перестаю поражаться профессионализму, которым обладает Александр Александрович как педагог. Хочется работать и работать! Создавать сцены, этюды…Такая атмосфера бывает не в каждом месте. Большинство занимается где-то в кружках, школах, а тут все профессионально, при театре и с таким преподавателем. Он задает нам нужный вектор. Мы получаем драгоценный опыт. Я благодарен за это!»

Фото спектакля — А. Кошелев


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Сегодня в 16:46, просмотров: 125, комментариев: 0


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