Илья Варламов: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом»

На прошлых выходных в Сургут для записи своей программы «Большая Дорога С Мэром» (БДСМ) приехал известный блогер и урбанист Илья Варламов. В рамках проекта он гуляет с главами городов и рассказывает о тех минусах и плюсах, которые он видит на улицах. Корреспондент СИА-ПРЕСС взял эксклюзивное интервью у Ильи Варламова и узнал у него о том, почему Сургут развивается не в том направлении, что делать городам без истории и за какие градостроительные ошибки наши дети будут нас проклинать.

«В Сургуте надо делать так, чтобы человек без автомобиля все равно оставался человеком»

– Что с Сургутом так или не так?

– Город развивается, но самое главное, чего не хватает Сургуту – это чёткого понятия, где центр города. Сейчас неофициально им является памятник основателям и кольцо вокруг. Есть какие-то площади, но непонятно, где ты находишься. Такое впечатление, что ходишь по одному большому спальному району. С этим нужно что-то делать. Большая проблема с автомобилями. Сургут находится на втором месте по уровню автомобилизации. А все те реформы, что здесь проводятся, эту автомобилизацию еще больше провоцируют. Идешь по тротуарам, по которым невозможно пройти, видишь какие-то ужасные лужи, широченные пыльные дороги, убитый общественный транспорт. Как и во многих других городах, первое, что тебе хочется сделать – купить машину и пересесть на нее. Получается, что город очень несправедливый. Те, кто по каким-то причинам машину себе позволить не могут – пенсионеры, дети, люди с низким достатком – остаются за бортом и чувствуют себя людьми второго сорта. Уже сейчас Сургут стоит в пробках. А при том, что власти города собирается увеличить население на 100 тысяч человек, то я вообще не понимаю, где они все собираются ездить и парковаться. Пару раз мне ваш глава озвучил свои мысли и фантазии про расширение дорог и строительство развязок, и я понимаю, что Сургут в этом направлении точно движется не туда. Нужно конечно же развивать общественный транспорт, нужно заниматься дворами, дорогами, тротуарами, городской средой. Делать так, чтобы человек без автомобиля в Сургуте все равно оставался человеком.

– Вы раскритиковали проект реконструкции городского ж/д вокзала…

– Конечно, он находится не в введении городской администрации, потому что этим занимается РЖД. Шувалов справедливо говорит, что к нему это отношения не имеет, но он как глава города мог заявить протест. Он мог возмутиться и сказать, что мы не позволим делать в Сургуте такой ужасный и отвратительный вокзал. Но, во-первых, ему не хватает компетенции, он не понимает почему это плохо. Вроде строят вокзал и хорошо. Жители тоже не понимают и в итоге вместо того, чтобы получить красивое современное здание, которое может стать одним из символов города, могут получить черт знает что. Очень низкосортную архитектуру, которая не то, что город не украсит, а сделает его только хуже и будет портить людям вкус.

– А если смотреть в целом на городскую архитектуру, то к каким выводам можно прийти?

– Есть проблема с самоидентификацией. Это проблема есть и во многих других городах. Непонятно вообще, что такое Сургут. С одной стороны, город ассоциируется с нефтью, благодаря компании Сургутнефтегаз. Это такой бренд, который представляет Сургут за пределами города. Но, когда ты находишься здесь, не видишь никаких национальных мотивов, хотя, казалось бы, это ведь один из регионов с сильным национальным началом. Здесь могли быть какие-то орнаменты, какая-то северная архитектура, но к сожалению, ничего нет. Мы видим все те же убогие пятиэтажки, мы видим все те же районы с муравейниками, которые строят так же, как и везде. Не хватает какой-то идентичности. Это то, чем нужно заниматься. Из удивительного в Сургуте нужно отметить велодвижение. Редко, где увидишь такое количество велосипедистов на улицах, какое увидели мы, гуляя два дня по городу. По-моему, даже в Москве столько нет. Несмотря на то, что здесь зима, холод и кошмар, но люди ездят на велосипедах. Надеюсь администрация города услышит меня, услышит велосипедистов и будет развивать инфраструктуру, и даст людям альтернативу личному автомобилю.

«Сургуту надо развиваться как современному городу, если у него нет истории»

– Как вы для себя отвечает на вопрос, почему главы городов соглашаются участвовать в БДСМ? Они ведь ставят себя в положение, когда им нужно оправдываться.

– Во-первых, я не считаю, что они должны оправдываться. Во-вторых, по-моему, это абсолютно нормальная работа для чиновника, это же публичная должность. Он представляет город и людей, которые в нем живут, презентует город и рассказывает о нем вообще всей России. Это хорошая возможность заявить о себе, похвастаться, выйти на федеральный уровень. Как часто главу Сургута показывают на всю страну и обсуждают его действия? Я думаю, не очень часто. Поэтому это совершенно нормальная история.

– Сургут по сути является моногородом, который зависит от одной компании. Как выживать таким городам, после того, как они теряют своего донора?

– Во-первых, совершенно необязательно моногородам выживать. У нас сейчас зачем-то есть целая программ по спасению моногородов. Да, какое-то количество городов совершенно не нужны. Насильно мил не будешь, что называется. Когда меняется время, меняются условия, а город не смог приспособиться к новой реальности, то он естественно остается за бортом, он никому не нужен, там все разрушается, там нет работы, люди уезжают, он умирает. Умирающие города – это не хорошо и не плохо, это просто факт. Погибают деревья, умирают от старости люди. Появляются новые города, умирают старые, в этом нет ничего плохого. Вполне возможно, что, если Сургут как-то не приспособиться и не будет развивать альтернативные отрасли, то в какой-то момент он может оказаться городом, в котором нечего делать, нет денег, отсюда уедут люди и город умрет.

– Вы в поездках обращаете внимание на историческую среду. Что делать городам, у которых нет истории или ее очень мало?

– Слушайте, есть отличный пример – Дубай. Там тоже нет никакой истории. Конечно гораздо сложнее, если у тебя нет прошлого, нет какой-то опоры. Это как жизнь начинать с нуля. Например, человек вышел из детдома или у него нет родственников, или он переехал в другую страну. Начинать с нуля всегда сложнее, чем, когда у тебя есть большая семья, родители, какой запас прочности. То же самое и с городами. Есть масса прецедентов, когда у городов получалось, а есть, когда нет. Сургуту надо развиваться как современному городу, если у него нет истории.

«Мы сейчас строим «муравейники», а наши дети будут их сносить, проклиная нас за это говно»

– Вам в комментариях под постами о «муравейниках» часто пишут о том, что такое жилье – вынужденная мера. Если суммировать, то аргумент получится таким: «У нас многие люди живут в развалюхах и аварийных домах, их нужно переселять. Для них квартиры в муравейниках все равно являются благом, по сравнению с тем местом, где они живут сейчас». Что вы можете ответить?

– Как и многие другие комментаторы ты думаешь сегодняшним днем. Что, если мы сейчас начнем голодного кормить тухлятиной и просрочкой, то на полчаса он наестся, а через день умрет. Вот мы сейчас думаем о том, чтобы на полчаса утолить голод. А то, что потом пойдут необратимые процессы и потребуется очень дорогое лечение, мы не думаем. То же самое с этими районами муравейников. Нет никакой причины строить это говно. За те же самые деньги, допустим, у вас «Брусника» строит свои кварталы через дорогу от ужасных многоэтажных микрорайонов. И что? И там и там квадратные метры стоят примерно одинаково, не такая большая разница.

– Процентов 30…

– Я думаю даже меньше. А если бы были другие объемы, то разница вообще была бы минимальной. Но смысл не в этом. Это же вопрос не только переселения. Что ты будешь делать с этими районами через 10-20 лет, когда они станут огромной проблемой для города? Как их переселять? А это снова придется делать и сносить дома. Эти районы являются нагрузкой на социальную и транспортную инфраструктуру города. Проблема этих домов не в том, что они некрасивые, а в том, что они вредные для города. Поэтому их нельзя строить, поэтому нигде не строят, поэтому их везде сносят. Мы их сейчас строим, а наши дети будут их сносить и проклинать нас за то, что мы это говно понастроили.

– А может ли быть хороший «муравейник»?

– Нет. Хороший муравейник может быть только для муравьев.

«В России люди, которые принимают решения, зачастую неграмотные и ничего не понимают в городском устройстве»

– Вы часто в своих текстах пишите, что мы отстаем от европейских стран на 40-50 лет. У вас есть уверенность, что у нас будет также через 40-50 лет?

– Да у нас может вообще никогда так не будет. А может быть будет в следующем году. То, что ты в чем-то отстаешь на 40 лет, не значит, что тебе этот путь в 40 лет пройти. Плюс отставания в том, что перед тобой есть бесценный мировой опыт. Все ошибки уже совершенны, на все грабли уже наступили, все шишки набиты. Ты можешь брать лучшее, что есть, делать хорошо и гораздо быстрее дойти до финиша по уже проторенной дорожке. А можешь искать свой особый путь и вообще никуда не прийти.

– Тогда почему у нас сейчас не берут ничего или берут очень мало из того опыта, который уже есть?

– Потому что люди, которые принимают решения, зачастую, неграмотные, не понимают ничего в городском устройстве, не понимают, что делают. У них, возможно, другие приоритеты. Должны прийти новые люди в управление городами. Я сейчас не про Сургут говорю, потому что здесь особая история. Это не вопрос к Шувалову. Я в принципе говорю про наши города. Потому что нет конкурентного отбора, нет выборов, нет открытой политики и из-за этого к власти приходят люди не по принципу квалификации, не самые толковые и талантливые, а приходят самые лояльные, кто смог договориться. Они не всегда обладают необходимыми знаниями. Поэтому, когда они оказываются у руля города их главная задача, зачастую, заключается в том, чтобы обслуживать интересы определённых политических сил, компаний, бизнесменов. На городское устройство ни сил, ни желания, ни времени не остаётся. Поэтому наши города приходят в упадок. Как это видно по всей стране за очень редкими исключениями.

– Это единственная причина, почему то, что есть разваливается, а то, что новое, оно вот такое?

– А без политики ничего невозможно. Есть замечательная книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные», где авторы сравнивают различные приграничные территории и на их примере объясняют, что, либо у тебя работают государственные институты, либо не работают. Если нормально работают независимые СМИ, честный суд, полиция, органы власти, открытые конкурентные выборы, то у тебя складывается нормальная экосистема, в которой все развивается и всем более-менее хорошо. А есть, когда институты не работают, тогда все разваливается, приходит в упадок, происходит узурпация власти и в итоге люди живут в говне. Это хорошо видно на примере Северной и Южной Корее, США и Мексика. Можно посмотреть и на наши приграничные территории.

– Готов ли сам народ к изменениям?

– А почему ты считаешь, что жители России должны жить в говне? Давай так. Готовы ли жители Сургута к том, чтобы у них были чистые тротуары? Нет, не готовы, всю жизнь мечтали, как белки прыгать по этим ледяным торосам, ломать себе ноги и каждый день чистить ботинки от несметного количества говна и переходить дорогу рискуя жизнью и смотреть на эти ржавеющие розовые заборы. Глупый вопрос.

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