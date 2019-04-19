Игорь Николаев: «Экономика России за 10 лет выросла где-то на 8,5 процентов. Да она за год так должна расти!»

В России 2019 год начался под знаком роста фискальной нагрузки на население и бизнес. Повышение НДС с 18 до 20 процентов, перевод части неналоговых платежей в статус налогов – вот лишь часть мер властей для пополнения бюджета. Целью всех этих непопулярных шагов ставится «рывок» национальной экономики и ее рост выше уровня мировой. О том, насколько эффективна такая политика, корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с экономистом, директором Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорем Николаевым.

«Чиновники, какими бы они хорошими ни были, управляют не своими деньгами»

– В России власти через повышение фискальной нагрузки собираются «разогнать» экономику. Есть ли примеры, когда такая тактика приводила к положительному результату?

– Я таких случаев даже не знаю, честно говоря. Можно, конечно, попробовать найти, но мне кажется, это будет объясняться не ростом налогов, а, как это часто бывает, какими-то другими факторами, которые действовали в этот момент. А вот обратные примеры, когда снижение фискальной нагрузки приводило к разгону экономики или, по меньшей мере, предотвращению сползания в кризис – такого достаточно. В Ирландии в 90-х годах серьезно снижали налоги, в результате экономика стала быстро расти. Или вот в США в прошлом году практически в два раза снизили налоги на корпоративную прибыль. И мы видим, что экономика США после этого чувствовала себя очень неплохо на фоне других развитых стран. В России в 2009 году в результате кризиса снизили ставку налога на прибыль с 24 до 20 процентов. Это была одна из причин, почему кризис продолжался в нашей стране не так долго, как мог бы. Великобритания в тот период сделала то же самое, отказавшись от планов по повышению налогов.

– Почему повышение налогов противоречит заявленной цели роста экономики?

– Даже с точки зрения теории, если повышаются налоги, происходит дополнительное изъятие средств у бизнеса и у населения. То есть тех денег, которые бизнес мог бы использовать для инвестиций, становится меньше. Точно также, если повышается нагрузка на население, то снижается его потребительская активность. Падение инвестиционной и потребительской активности тормозит экономику. Если рассчитывать на то, что государство больше средств изымет, а потом вложит их так, что экономка ускорится, то это точно не для условий рынка. Бизнес гораздо лучше вложит эти деньги.

– Почему у государства не получится сделать это эффективно?

– Бизнес отвечает своими деньгами. Чиновники, какими бы они хорошими ни были, управляют не своими деньгами. Если предприниматель неправильно вложит свои средства, то он разорится. Чувствительность неправильных решений для бизнесменов и чиновников несопоставима. Для первых это критично, а для вторых – абсолютно нет.

«Мы живем в эпоху мегапроектов: у нас была Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, саммит АТЭС. И что? Наша экономика разогналась?»

– Власти в России видит основным драйвером роста различные мегапроекты. Насколько велик их потенциал для экономики?

– Многое зависит от того, что это за мегапроекты. Одно дело — проект мощного инфраструктурного характера. И не просто какой-то мост на Сахалин, а допустим, что-то типа Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы. Но рассчитывать на то, что с помощью таких проектов мы разгоним экономику – значит предаваться иллюзиям. Мегапроектов по определению не может быть много, на то они и «мега». Это ведь огромные траты. Какие-бы они ни были, они не способны радикальным образом повлиять на динамику развития. Надо, чтобы работала вся экономика, малый и средний бизнес. Надо говорить о масштабах всей страны, а не только мегапроектов. Это доказывает наша собственная практика. У нас была Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, саммит АТЭС во Владивостоке и пр. Мы живем в эпоху мегапроектов. И что? Наша экономика разогналась? Оставим санкции, дело не в них. Экономика России за 10 лет, с 2009 года, накопленным итогом выросла где-то на 8,5 процентов. Да она за год так должна расти! Так что никакой ключевой роли мегапроекты не сыграли. Хотя и говорю, они могут быть полезны, особенно, если они правильно выбраны, а не только ради понтов. Я не зря сказал о проектах транспортной инфраструктуры, которые дают максимальный мультипликативный эффект. Но даже они радикальным образом не способны переломить всю экономическую ситуацию.

– Любовь к мегапроектам – это наследие СССР?

– В том числе и оттуда. «Планов громадье» – это словосочетания из советской эпохи. Тогда это было визитной карточкой страны развитого социализма, которая движется к коммунизму. Сейчас мегапроекты для властей тоже оказались признаком того, что нам все по плечу. Исходный мотив одинаков – доказать свое величие. Это неплохо, но, на мой взгляд, гораздо важнее доказывать это через другие показатели. Например, через уровень жизни населения. Но заниматься этим – дело муторное и небыстрое. А провести Олимпиаду в субтропиках и показать всему миру по телевизору – это круто. Это все из советских времен, но укоренилось и в современной России. Но тогда все-таки поскромнее все было.

«Наше государство долгие годы культивировало иждивенческие настроения у населения»

– Почему таким драйвером роста не становится малый и средний бизнес?

– Это будет тавтология, но малого бизнеса у нас мало — всего 20 процентов. И эта доля не повышается. Это не те 40-50, как в развитых странах. Мы — монополизированная экономика. Если бы малого бизнеса было больше, а экономику отличал высокий уровень конкуренции, то наша экономика была бы совершенно другой. А сейчас и малого бизнеса мало, и структурно он не совсем такой, как хотелось бы. У нас подавляющее большинство малого бизнеса в сфере торговли, а хотелось бы, чтобы он был весьма заметным и в высокотехнологических отраслях.

– Малая доля малого бизнеса – это отсутствие предпринимательской жилки у населения или просто в стране для него не создаются необходимые условия?

– Наверное, можно сказать, что предпринимательской жилки у нашего населения немного, но ее и не стимулировали достаточно. Яркий показатель – доля доходов от предпринимательской деятельности в общей структуре доходов населения, с которыми, как известно, у нас проблемы – они падают шестой год подряд.Росстат уже даже решил методику поменять и перестал публиковать месячные показатели. Так вот, доля доходов от предпринимательской деятельности у нас все 2000-е годы устойчиво снижалась. В 2000 году она равнялась 15,2%, а в 2018 – 7,5%. Более чем в два раз. Снижалась и доля доходов от собственности, сейчас они составляют менее пяти процентов. Этот примерно в три раза меньше, чем доля доходов от собственности в США. Зато увеличилась до рекордных величин доля социальных выплат. Я не знаю, насколько сознательно это было сделано и стоит ли переоценивать власти, но получилось так, что вот эти иждивенческие и патерналистские настроения долгие годы культивировались. Людей волей-неволей, ставили в зависимость от того, что им даст государство. У нас доля социальных выплат в общем объеме выплат населения – около 19,5 процентов. Даже в советские времена такого не было.

Если доходы людей в очень незначительной степени зависят от предпринимательской деятельности и от собственности, то в большей степени они зависят от того, что даст работодатель и государство. Такие люди действует совершенно иначе: если бы они были независимы в своих доходах, у них другой менталитет. И тут вопрос: это делалось намерено или нет? Потому что здесь можно усмотреть и умысел со стороны системы.

Главная причина: государству развитие предпринимательства по большому счету не нужно. Развитие малого предпринимательства – это становление класса людей независимых от того, что им даст власть. Это надо нынешнему государству? Похоже, что нет. Вот оно и обеспечивает и таким образом электоральное спокойствие.

«У нас частная собственность – квазичастная, а государственная – квазигосударственная. Форма не соответствует содержанию»

– Много говорят о росте доли государства в экономике в России. Это такая имитация советской модели или ситуации все же разные?

– По поводу доли государства. У нас пару лет назад большой резонанс вызвал доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором они привели цифру в 70 процентов. На самом деле, формальные показатели не говорят, что у нас такая большая доля государства в экономике. Если мы возьмем структуру основных фондов, то 82 процента их объема находятся в частной собственности, а 18 процентов — в государственной. Но, что важно учитывать, собственность, особенно крупная, которая формально является частной, на самом деле квазичастная. То есть без государства владельцы ничего сделать не могут, оно их полностью контролирует. Если принять это во внимание, то оценки ФАСа не покажутся завышенными. В этом смысле доля государства за эти годы безусловно выросла.

Это не имитация советской модели, это нечто новое. В советской модели экономика была огосударствленная. А у нас сейчас форма не соответствует содержанию. Кстати, интересно, что менеджеры некоторых госкомпаний ведут себя не как государственные, а как частные собственники. То есть получается, что у нас частная собственность – квазичастная, а государственная – квазигосударственная. Это проблема называется неопределенностью форм собственности. Это плохо для экономики, ее эффективность снижается. Так что ситуация с собственностью отличается и от той, что была в советское время, и от той, что имела место в 90-е годы. Это «завоевание» уже нынешней эпохи.

– Раз уж коснулись 90-х годов. Нужен ли обществу сейчас публичный пересмотр приватизации, которую провели в тот период?

– Поздно уже. Можно было в самом начале 2000-х годов сделать это по примеру Великобритании, где ввели налог для тех, кто приватизировал имущество и получил необоснованную выгоду. Но мы упустили это время. У нас выросло поколение людей после приватизации. Эпоха первоначального накопления капитала не бывает чистой. Реформаторы подходили таким образом – главное отдать собственность в частные руки, неважно как, а потомки оценят приватизацию по достоинству. Но реформаторы переоценили потомков. Прошло уже больше 20 лет, а у меня такое впечатление (да и не только у меня,— вон, соцопросы можно посмотреть), что люди не очень хорошо относятся к итогам приватизации и, что хуже всего – к частной собственности и предпринимательству. Этого реформаторы не учли. И сегодня для многих людей предприниматели – это жулики. Такое отношение идет из 90-х годов. Это тоже одна из причин, почему у нас проблема с развитием малого и среднего предпринимательства. Так что публичный пересмотр не нужен, но необходимо признать на государственном уровне, что это была грязная и несправедливая приватизация. Это может кому-то не понравиться, но у каждого был свой выбор в 90-е годы. Сейчас негатив от пересмотра может перевесить позитив. Все хорошо делать в свое время, а не когда прошло почти четверть века.