​Юрий Валгушкин: «Администрация Сургута не имеет претензий к руководству автосалона KIA»

Администрация Сургута не станет подавать документы в суд и изымать у владельца автосалон KIA, расположенный на Югорском тракте. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Юрий Валгушкин.

Также чиновник подробнее прокомментировал ситуацию, сложившую вокруг дилерского центра:

— Автосалон KIA все-таки объект завершенного строительства?

— Правообладатель понял, если он не введет объект в эксплуатацию и не соберет необходимый объем документов по 55 статье градостроительного кодекса — мы подадим на него в суд для изъятия земельного участка и дальнейшей продажи объекта незавершенного строительства. Мы даже начали собирать документы в суд.

Но владелец принял правильное решение, он обратился в департамент архитектуры и градостроительства и подготовил всю документацию. После получил от администрации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Соответственно оставалось оформить информацию в Росреестре.

— Почему стала появляться информация о том, что здание — объект незавершенного строительства?

— В Росреестре информация обновляется долго — мы не всегда оперативно видим зарегистрировал ли объект правообладатель в положенный срок. Сейчас по сути здание введено в эксплуатацию, владелец — успел произвести все действия.

— Что на сегодняшний день будет происходить с землей, где стоит здание?

— Теперь владелец имеет законное право обратиться в комитет по земельным отношениям за выкупом земельного участка под объектом недвижимости или долгосрочной арендой на 49 лет.

— На данный момент администрация не имеет претензий к руководству сургутского салона KIA?

— Нет.

— А конфликт между администрацией и автосалоном, который произошел в 2011 году, полностью исчерпан?

— Насколько я знаю, разрешение было выдано на строительство теплой стоянки, а владелец построил автосалон с отапливаемым паркингом. Тогда администрация обратилась в суд, который в итоге признал законное право владельца поменять вид разрешенного строительства.

Администрация была намерена заставить правообладателя строить гараж через судебные споры, но владелец отстоял свои права на строительство теплой автостоянки с общественными помещениями.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал, что администрация Сургута не продаст автосалон KIA. Об этом корреспонденту издания сообщил владелец дилерского центра Алексей Вдовенко, отметив, что конфликта между ним администрацией нет.