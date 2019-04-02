Адвокат нижневартовцев, задержанных при врезке в нефтепровод: «Когда мои клиенты вышли с допроса, мне пришлось вызывать им скорую»

В воскресенье, 31 марта, пресс-служба УМВД Югры сообщила о задержании в Нижневартовске группы лиц, подозреваемых в краже нефтепродуктов. Операция происходила при силовой поддержке росгвардейцев. Судя по опубликованному видео нескольких человек взяли непосредственно на месте преступления.

Однако адвокат двух задержанных Хамзат Израилов заявляет, что на допросах задержанных жестоко избили, а их права на получение юридической помощи были нарушены. Свою версию произошедшего в Нижневартовске 31 марта он озвучил в эксклюзивном интервью ИА СИА-ПРЕСС.

— Видео избитых задержанных уже опубликовано в соцсетях. Что там произошло?

— Их избивали всю ночь. Когда задерживали, их приняли очень жестко. Люди около полутора часов пролежали в снегу на льду, пока ждали каких-то сотрудников. Затем привезли сначала в один отдел, издевались, после этого отвезли в другой отдел, где тоже пытали.

С вечера и до девяти часов утра я не мог попасть к своим доверителям. То есть им отказывали в оказании юридической помощи, что гарантировано законом. Люди, которые могли молчать по 51 статье Конституции РФ, такой возможности были лишены. Из них пытками выбивали те показания, которые хотели получить. После этого утром их начали приводить к следователям.

Когда я увидел первого человека, который не мог стоять на ногах, я сказал, что надо вызвать скорую помощь. Следователи отказались, пришлось сделать это самому через службу 112. Когда медики приехали, привели еще двоих задержанных, также избитых. Мне врач сказал вызвать еще карету «скорой», потому что со всеми они справиться не могли. Я вызвал еще две. Потом начали приводить остальных задержанных. И все восемь человек были сильно избиты. Мы их отвезли в больницу, четверых сразу госпитализировали. Пятого, моего доверителя, опять увезли к следователям, но вскоре мне позвонил следователь и сказал, что ему стало плохо и попросил вызвать врача. Сами они не вызвали, чтобы не было звонка в скорую с телефона их управления. Мне пришлось еще раз вызвать скорую, его привезли в больницу. Несколько часов его осматривали то в одном месте, то в другом. И в конце концов, как мне сказал один из сотрудников больницы, к ним пришел высокопоставленный сотрудник УМВД и сказал, чтобы больше никого не госпитализировали, а госпитализированных, по возможности, выписали в ближайшие дни, чтобы получилось, что они у них нет тяжких телесных повреждений.

— А каков характер повреждений? Есть какое то медицинское заключение?

— Люди избиты очень сильно. Били по ногам. Одного человека пытали, завязывали руки скотчем, выламывали руки, надевали на голову полиэтиленовый пакет — творился беспредел.

Медицинские заключения мне пока не предоставили.

— Их задержали на месте преступления, зачем из них «выбивать» какие-то показания?

— Не всех. Одних задержали на месте преступления, других, когда они пили где-то кофе, третьих, когда они сидели в машине. В Росгвардии говорят, что они получили травмы, оказывая сопротивление при задержании. Но почему-то все забывают, что их пытали уже в здании полиции, когда их привезли. Когда я зашел туда, все стояли у стенки с широко раздвинутыми ногами, практически на шпагате, хотя, я не думаю, что они все являются спортсменами-гимнастами.

По словам избитых, в них стреляли из травматических пистолетов. По закону, я не знаю такого, чтобы сотрудники ОМОН имели право выезжать на какие-то операции с травматическим оружием. Сапог одного из избитых прострелян (в распоряжении редакции есть видео, на котором один из задержанных рассказывает о стрельбе и показывает отверстие в обуви - прим.ред). Также есть показания одного из задержанных, который говорит, что в него стрельнули. Еще один говорит, что, когда он лежал на земле, стреляли рядом с головой, ногами тоже из травматического оружия. Какого именно он не может сказать, потому что он лежал, а сверху на голову ему наступил какой-то омоновец. Чикаго 30-х годов и гестаповцы отдыхают.

Видео: 86.мвд.рф

— Какие будут ваши дальнейшие ваши действия?

— Я уже подал жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Сейчас жду ответы. Если не получится решить проблему так, буду обращаться в вышестоящие органы, в правозащитные организации, как на территории ХМАО, так и в Москву. Постараюсь привлечь международные правозащитные организации.

Это уже, если я не ошибаюсь, шестой конфликт с сотрудниками ОМОН, когда их бойцы избивают задержанных и выходят сухими из воды. Например, я занимаюсь также делом в Мегионе, когда бывшие и действующие сотрудники ОМОНа стреляли в людей. И это все находится в такой стадии, что даже стыдно об этом говорить. Подобное происходило неоднократно, но всегда находились какие-то отговоры, что все в рамках законодательства либо факты не подтвердились.



Фото: 86.мвд.рф

В пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО - Югре ИА СИА-ПРЕСС предоставили официальный комментарий по поводу произошедшего в Нижневартовском районе: «Сообщаем, что 30 марта 2019 года в Нижневартовском районе сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре оказывали содействие сотрудникам Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по ХМАО-Югре при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ходе задержания подозреваемыми было оказано сопротивление. Сотрудники Росгвардии действовали исключительно в рамках законодательства».

В пресс-службе СУ СКР по Югре согласились прокомментировать ситуацию только после официального запроса. В пресс-службе прокуратуры подтвердили, что жалоба адвоката Хамзата Израилова поступила в надзорное ведомство города. По ней начата проверка, о результатах которой говорить пока рано.