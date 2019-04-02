16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,4726   EUR  73,3162  

Адвокат нижневартовцев, задержанных при врезке в нефтепровод: «Когда мои клиенты вышли с допроса, мне пришлось вызывать им скорую»

Фото: Х. Израилов
Фото: Х. Израилов

В воскресенье, 31 марта, пресс-служба УМВД Югры сообщила о задержании в Нижневартовске группы лиц, подозреваемых в краже нефтепродуктов. Операция происходила при силовой поддержке росгвардейцев. Судя по опубликованному видео нескольких человек взяли непосредственно на месте преступления.

Однако адвокат двух задержанных Хамзат Израилов заявляет, что на допросах задержанных жестоко избили, а их права на получение юридической помощи были нарушены. Свою версию произошедшего в Нижневартовске 31 марта он озвучил в эксклюзивном интервью ИА СИА-ПРЕСС.

— Видео избитых задержанных уже опубликовано в соцсетях. Что там произошло?

— Их избивали всю ночь. Когда задерживали, их приняли очень жестко. Люди около полутора часов пролежали в снегу на льду, пока ждали каких-то сотрудников. Затем привезли сначала в один отдел, издевались, после этого отвезли в другой отдел, где тоже пытали.

С вечера и до девяти часов утра я не мог попасть к своим доверителям. То есть им отказывали в оказании юридической помощи, что гарантировано законом. Люди, которые могли молчать по 51 статье Конституции РФ, такой возможности были лишены. Из них пытками выбивали те показания, которые хотели получить. После этого утром их начали приводить к следователям.

Когда я увидел первого человека, который не мог стоять на ногах, я сказал, что надо вызвать скорую помощь. Следователи отказались, пришлось сделать это самому через службу 112. Когда медики приехали, привели еще двоих задержанных, также избитых. Мне врач сказал вызвать еще карету «скорой», потому что со всеми они справиться не могли. Я вызвал еще две. Потом начали приводить остальных задержанных. И все восемь человек были сильно избиты. Мы их отвезли в больницу, четверых сразу госпитализировали. Пятого, моего доверителя, опять увезли к следователям, но вскоре мне позвонил следователь и сказал, что ему стало плохо и попросил вызвать врача. Сами они не вызвали, чтобы не было звонка в скорую с телефона их управления. Мне пришлось еще раз вызвать скорую, его привезли в больницу. Несколько часов его осматривали то в одном месте, то в другом. И в конце концов, как мне сказал один из сотрудников больницы, к ним пришел высокопоставленный сотрудник УМВД и сказал, чтобы больше никого не госпитализировали, а госпитализированных, по возможности, выписали в ближайшие дни, чтобы получилось, что они у них нет тяжких телесных повреждений.

— А каков характер повреждений? Есть какое то медицинское заключение?

— Люди избиты очень сильно. Били по ногам. Одного человека пытали, завязывали руки скотчем, выламывали руки, надевали на голову полиэтиленовый пакет — творился беспредел.

Медицинские заключения мне пока не предоставили.

— Их задержали на месте преступления, зачем из них «выбивать» какие-то показания?

— Не всех. Одних задержали на месте преступления, других, когда они пили где-то кофе, третьих, когда они сидели в машине. В Росгвардии говорят, что они получили травмы, оказывая сопротивление при задержании. Но почему-то все забывают, что их пытали уже в здании полиции, когда их привезли. Когда я зашел туда, все стояли у стенки с широко раздвинутыми ногами, практически на шпагате, хотя, я не думаю, что они все являются спортсменами-гимнастами.

По словам избитых, в них стреляли из травматических пистолетов. По закону, я не знаю такого, чтобы сотрудники ОМОН имели право выезжать на какие-то операции с травматическим оружием. Сапог одного из избитых прострелян (в распоряжении редакции есть видео, на котором один из задержанных рассказывает о стрельбе и показывает отверстие в обуви - прим.ред). Также есть показания одного из задержанных, который говорит, что в него стрельнули. Еще один говорит, что, когда он лежал на земле, стреляли рядом с головой, ногами тоже из травматического оружия. Какого именно он не может сказать, потому что он лежал, а сверху на голову ему наступил какой-то омоновец. Чикаго 30-х годов и гестаповцы отдыхают.

Видео: 86.мвд.рф

— Какие будут ваши дальнейшие ваши действия?

— Я уже подал жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Сейчас жду ответы. Если не получится решить проблему так, буду обращаться в вышестоящие органы, в правозащитные организации, как на территории ХМАО, так и в Москву. Постараюсь привлечь международные правозащитные организации.

Это уже, если я не ошибаюсь, шестой конфликт с сотрудниками ОМОН, когда их бойцы избивают задержанных и выходят сухими из воды. Например, я занимаюсь также делом в Мегионе, когда бывшие и действующие сотрудники ОМОНа стреляли в людей. И это все находится в такой стадии, что даже стыдно об этом говорить. Подобное происходило неоднократно, но всегда находились какие-то отговоры, что все в рамках законодательства либо факты не подтвердились.


Фото: 86.мвд.рф

В пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО - Югре ИА СИА-ПРЕСС предоставили официальный комментарий по поводу произошедшего в Нижневартовском районе: «Сообщаем, что 30 марта 2019 года в Нижневартовском районе сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре оказывали содействие сотрудникам Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по ХМАО-Югре при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ходе задержания подозреваемыми было оказано сопротивление. Сотрудники Росгвардии действовали исключительно в рамках законодательства».

В пресс-службе СУ СКР по Югре согласились прокомментировать ситуацию только после официального запроса. В пресс-службе прокуратуры подтвердили, что жалоба адвоката Хамзата Израилова поступила в надзорное ведомство города. По ней начата проверка, о результатах которой говорить пока рано.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:15, просмотров: 367, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:32
Ща Альберт скажет что им поделом - посодят а ты не воруй.
А когда придут за Альбертом и отмудохают - никто не вступится
Моби
не нравится
Сегодня в 16:01
ой, опять сами себя избили, СК скажет?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:37
Это не Чикаго 30-х, это СССР 30-х никуда не делся. С одной небольшой разницей – расхитители бывшей социалистической собственности – которую уже стырили.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Адвокат нижневартовцев, задержанных при врезке в нефтепровод: «Когда мои клиенты вышли с допроса, мне пришлось вызывать им скорую»

Адвокат нижневартовцев, задержанных при врезке в нефтепровод: «Когда мои клиенты вышли с допроса, мне пришлось вызывать им скорую»
Ева Рудион Сегодня в 15:15
366 3
​У соседей постоянно плачет ребенок. Звонить в опеку или нет? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​У соседей постоянно плачет ребенок. Звонить в опеку или нет? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:54
420 0
Попытка администрации Сургута через суд пустить с молотка автосалон KIA — не первое и не последнее подобное дело

Попытка администрации Сургута через суд пустить с молотка автосалон KIA — не первое и не последнее подобное дело
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 01 апреля в 18:06
1005 2
​У нас в семье были самые «нормальные» проблемы, в отличие от других пар

​У нас в семье были самые «нормальные» проблемы, в отличие от других пар
Интервью с участниками проекта «Хулиганы-2» на телеканале «Пятница!» сургутянами Виталием и Анастасией Еленскими
Лилия Сулейманова 01 апреля в 14:26
806 0
Два высокопоставленных чиновника Югры обменялись видеопретензиями в соцсетях

Два высокопоставленных чиновника Югры обменялись видеопретензиями в соцсетях
Глава Сургутского района предлагает мэру Лянтора решать городские проблемы вместо поездок в командировки — мэр обвиняет главу в некорректности
Анастасия Якупова 01 апреля в 14:00
1595 20
Росприроднадзор по Югре выедет на незаконную снежную свалку на Заячьем острове в Сургуте после того, как снег растает

Росприроднадзор по Югре выедет на незаконную снежную свалку на Заячьем острове в Сургуте после того, как снег растает
Александр Федяев,глава Росприроднадзора Югры 01 апреля в 11:21
431 2
Дети леса

Дети леса
Как учатся дети коренных народов севера и почему не хотят покидать родные угодья?
Ангелина Оленина 30 марта в 13:33
725 1
Губернатор Югры даёт 100 млн рублей на социальные проекты. Как за них побороться?

Губернатор Югры даёт 100 млн рублей на социальные проекты. Как за них побороться?
Отправить заявку нужно до 23 апреля
Лилия Сулейманова 29 марта в 14:01
735 1
В настоящий момент конфликтный участок проезда расчищен

В настоящий момент конфликтный участок проезда расчищен
Ответ администрации Сургута на блог сургутянина Алексея Балабанова о качестве уборки снега на улице Быстринской, 20
Игорь Газизов, начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута 29 марта в 16:48
1017 1
Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед Натальей Комаровой. Как это было

Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед Натальей Комаровой. Как это было
Иван Назаров 29 марта в 16:08
1139 34
Олег Владимиров

​Лукашенко на вас нет
Итоги недели - последние новости Сургута 22-29 марта 2019 года: главы Сургута и Сургутского района недовольны качеством уборки снега, жителей города заставляют платить проценты при оплате ЖКХ, в КВД не хватает талонов
Олег Владимиров 29 марта в 14:15
1096 0
Сургутские родители и дети помогают выбрать новое меню для школьных столовых // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сургутские родители и дети помогают выбрать новое меню для школьных столовых // ФОТОРЕПОРТАЖ
В новом учебном году ученики, возможно, будут обедать люля-кебабами и картофельными гратенами
Лилия Сулейманова 29 марта в 11:28
654 0
«Твой Сургут» прислал мне сообщение, что проблема с уборкой снега на улице Быстринской, 20, решена. Посмотрите, что у них получилось // ФОТО

«Твой Сургут» прислал мне сообщение, что проблема с уборкой снега на улице Быстринской, 20, решена. Посмотрите, что у них получилось // ФОТО
Алексей Балабанов, сургутянин 28 марта в 20:21
1181 8
​Год театра без театра

​Год театра без театра
Я только рад открытию театров, библиотек, дворцов культуры на всем нефтяном и газовом Севере нашей страны. Но почему же не у нас – в Сургуте?
Сергей Антонов, сургутянин 28 марта в 15:35
1126 7
Олег Владимиров

​Шеф, два счетчика!
Как только получите квитанцию за вывоз мусора от регионального оператора — тут же проверяйте сумму за содержание жилфонда от управляющей компании. Она должна уменьшиться
Олег Владимиров 28 марта в 11:03
792 2
​Оксана Рудик: Нефтеюганские дети, выжившие после страшного ДТП под Ханты-Мансийском, до сих пор восстанавливаются. Некоторые в больнице

​Оксана Рудик: Нефтеюганские дети, выжившие после страшного ДТП под Ханты-Мансийском, до сих пор восстанавливаются. Некоторые в больнице
Адвокат потерпевших по делу об аварии, в которой погибли воспитанники нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», рассказала, почему им пришлось подать жалобу в ВС
Ева Рудион 28 марта в 08:56
1010 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика