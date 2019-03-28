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​Оксана Рудик: Нефтеюганские дети, выжившие после страшного ДТП под Ханты-Мансийском, до сих пор восстанавливаются. Некоторые в больнице

Адвокат потерпевших по делу об аварии, в которой погибли воспитанники нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», рассказала, почему им пришлось подать жалобу в ВС

Потерпевшие по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, на прошлой неделе подали жалобу в Верховный суд России (ВС РФ). Родители детей и сами воспитанники спортшколы «Сибиряк», которые уже достигли совершеннолетия, пытаются добиться изменения приговоров, которые вынесены четверым обвиняемым по делу в феврале 2018 года.

Почему до сих пор идет эта битва, какого результата хотят добиться родители пострадавших и погибших детей и как сегодня складывается их судьба, в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС рассказала адвокат потерпевших Оксана Рудик.

— Какие конкретно требования потерпевших обозначены в жалобе в ВС?

— Жалоба подана от 20 семей потерпевших, которых я представляю. Ее также подписывали трое совершеннолетних детей, которые были в автобусе.

Можно остановиться на основных ее пунктах.

Из жалобы в ВС РФ
«4 декабря 2016 года дорожно-транспортное происшествие в Ханты-Мансийском автономном округе унесло жизнь десяти детей и двух тренеров, здоровью 13 человек причинен тяжкий вред, и они до сих пор проходят лечение, некоторым присвоена группа инвалидности. Погибшие и пострадавшие являлись воспитанниками и сотрудниками МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Сибиряк» и возвращались с соревнований, проводившихся в г. Ханты-Мансийске домой – в г. Нефтеюганск»

Из жалобы: «Утверждая обвинительное заключение, прокурор по сути принимает на себя процессуальное правопреемство следователя. На момент рассмотрения дела в суде первой инстанции Следственный комитет Российской Федерации публично признал, что расследование было произведено не полно, нуждается в дополнительном расследовании для выяснения всех обстоятельств по делу. Заявленная позиция Следственного комитета Российской Федерации в ходе рассмотрения дела согласовалась с позицией потерпевших, их заявленными ходатайствами о проведении дополнительной автотехнической экспертизы, направлении дела прокурору».


Фото: sledcom.ru

Федеральным законодательством не предусмотрена норма, позволяющая при признании следствием неполного и всестороннего расследования дела, направлении его прокурору для устранения допущенных нарушений. Однако, в данном случае, потерпевшие усматривают нарушение их прав со стороны государства в лице его уполномоченного органа – прокуратуры,на поддержание ходатайства потерпевших о направлении дела на дополнительное расследование, дополнительную автотехническую экспертизу.

Также потерпевшие полагают, что действиями государственного обвинения было нарушено их право, предусмотренное статьей 13 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод»: «каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».

Следующее, на что мы обращаем внимание — потерпевшие считают, что в действиях водителей автобуса Марата Зайнуллина и водителя второго трала Вадима Саитханова есть признаки преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Есть и признаки того, что водители двух крупногабаритов поставили потерпевших лиц в опасное для жизни и здоровья состояние, не оказывали им после происшествия помощь, хотя и имели на это возможность (ст.125 УК РФ «Оставление в опасности)».

Когда случилась авария, были выжившие дети, которые были в сознании. До приезда скорой они оказывали помощь своим друзьям, вытаскивали их из автобуса. У детей, которые находились в автобусе, тоже был шок, однако они в мороз, раздетые спасали жизни, а водители двух тралов ждали приезда ГИБДД в кабине. И что бы мне не говорили, но я вижу в данном случае оставление в опасности.

Мы считаем, что суд незаконно переквалифицировал преступление в отношении Марата Зайнуллина и Александра Сидорука с части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим смерть двух и более лиц) в часть 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). То есть суд не согласился, что допущенные ими нарушения при оказания услуг находятся в прямой причинной связи с наступившими последствиями в виде смерти и причинения различного по степени тяжести вреда здоровью пассажиров автобуса.

Что касается действий экс-директора МОАУ СДЮШОР «Сибиряк» Ирины Тарасовой, по мнению потерпевших, ее должны были судить по части 3 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностным лицом своими служебными полномочиями.

Также потерпевшие считают, что суд незаконно отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору.

Из жалобы в ВС
Потерпевшие в своей жалобе указывают, что судья первой инстанции вынесла частное определение в отношении Председателя СК РФ Бастрыкина А.И., в котором указала, что в ходе расследования уголовного дела допущены нарушения, которыми «права потерпевших были ущемлены, часть фактов и обстоятельств, а именно: регистрация сообщения о совершении водителем Саитхановым В.Ф. преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, должностными лицами УМВД России по ХМАО-Югре (ст.293 УК РФ); должностными лицами Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт», комитета физической культуры и спорта г. Нефтеюганска (ст.293 УК РФ), должностными лицами ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ст.293 УК РФ) и др. незаконно отказано в регистрации сообщений о совершении указанных преступлений, также указано, что оценки данным вопросам в рамках расследования не было дано.

По итогу суд констатировал, что имеющееся расследование произведено неполностью и некачественно, что при наличии указанных стороной потерпевших обстоятельств свидетельствует о необходимости направления дела на дополнительное расследование, подтверждает незаконность вынесенного приговора.


ДТП 4.12.16 стало трагедией для всего города...

— Но прежние попытки обжаловать приговор не увенчались успехом. Чем суды мотивировали отказы?

— Мотивировали законностью вынесенного приговора.

— По вынесенным ранее приговорам возможно взыскание морального и материального вреда с осужденных? И в целом - ведется такая работа? Может быть, уже взысканы компенсации?

— Трое потерпевших в первой инстанции заявляли моральные иски, они были удовлетворены ко всем четырем обвиняемым, но в последующем суд апелляционной инстанции изменил решение суда в данной части и отказал родителям во взыскании морального вреда с водителя автобуса Зайнуллина, Сидорука, который оказывал услуги по перевозке, и директора школы Тарасовой, так как не установлена связь между причинением вреда смертью детей и действиями этих лиц. Моральный вред был взыскан только с Саитханова, потому что он был осужден как раз по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Мы считаем, что если бы квалификации преступлений были вменены правильно, то потерпевшие могли бы взыскать моральный вред. Часть 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) как раз позволяла взыскать компенсацию морального вреда с водителя автобуса и перевозчика. А так как в процессе суд переквалифицировал состав на часть 1 статьи 238 УК РФ, то это сделало взыскание морального вреда невозможным.

Гражданские иски подавались потерпевшими в рамках новых возбужденных уголовных дел. Но с физических лиц моральный вред, даже взысканный по судебному решению, будет сложно исполним. А моральный вред потерпевшим был причинен колоссальный. Многие дети находились в коме — кто несколько дней, кто несколько недель. Что испытали родители, когда дети находились в таком состоянии, сложно представить.

Хотелось бы подчеркнуть, что все дети, которые были доставлены в больницу и находились в коме, остались живы. Это, несомненно, благодаря врачам Окружной клинической больницы, нашим реаниматологам. Детям в реанимацию, когда они находились в коме, а у многих были не утешительные прогнозы, батюшки приносили частицу мощей Матроны Московской, которая находится в Храме в Ханты-Мансийске, и после этого у детей шла положительная динамика, они выходили из комы.


Фото: 4.12.2016

— По второму уголовному делу в данный момент обвиняемым проходит только водитель трала Вадим Саитханов и представители «Башнефтегеофизики»? Ранее неоднократно сообщалось о том, что Александр Бастрыкин требовал найти виновных среди чиновников. И даже из-за этого поменял следователя по делу. Соответствует эта информация действительности?

— Я не могу комментировать стадию предварительного следствия по новым возбужденным делам и давать оценку действиям председателя СК РФ. Единственное, что могу сказать: когда поменяли следственную группу во главе с Романом Нестеровым, родители писали коллективное обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина, в котором просили не менять следственную группу, потому что результатами предварительного следствия во время работы этой следственной группы потерпевшие были довольны.

— Также ранее утверждалось, что нынешние сложности с делом стали результатом недоработками во время расследования…

— Я считаю, что все сложности с делом для потерпевших возникли только потому, что они юридически не грамотны и, действительно, им было не до следствия. У одних дети погибли, у других — были в больницах.

Если вспомнить, то дело передали в суд уже в июне 2017 года, из Нефтеюганска его рассмотрение перенесли в Ханты-Мансийск. То есть обвинительное заключение было согласовано очень быстро. Удивительно. Но никто из потерпевших ранее не сталкивался с судебной системой. Родители вообще стали понимать, что юридически происходит в суде, когда заслушивали сторону обвинения в процессе в октябре 2017 года. Тогда многие из них заявили, что нуждаются в привлечении адвокатов. Свое мнение по этому вопросу я высказала своим клиентам еще в октябре 2017 года.

— Как складывается судьба детей, пострадавших во время ДТП? Многим из них до сих пор необходима помощь?

— Главное для меня, когда ко мне пришли родители пострадавших, было здоровье детей, и то как им оказывается медицинская помощь. Первые две недели в этом деле для меня были шоком, потому что я погружалась именно в их здоровье.

Всем детям в полной мере была оказана медицинская помощь. Они все проходили, некоторые до сих пор проходят, постоянное лечение как в округе, так и в стране. Родители очень хвалят опять же ОКБ и отношение врачей и медперсонала к детям.

Повреждение у детей были серьезные. Некоторые, действительно, вернулись в спорт, но для других последствия остались. У некоторых последствия только начинают проявляться. И никто не знает, что будет потом. Одному ребенку, который на инвалидности, возможно, потребуется лечение за границей, так как в России все, что могли, уже сделали, а у ребенка началась отрицательная динамика. Я недавно навещала свою подзащитную в больнице. Мы с ее родителями думаем, что ей необходимо лечиться в Израиле.

Мне кажется, не стоит забывать, что дети были на окружных соревнованиях, они были воспитанниками спортивной школы. Они инвалидность получили не потому что улицу сами перешли не в положенном месте. Они сели в автобус, который им фрактовала спортивная школа. Автобус, водитель которого превысил скорость, ехал в условиях непогоды, в котором были не все ремни безопасности, который столкнулся с двумя крупногабаритами, которые перевозили груз для нефтяников тоже с превышением скорости, тоже в условиях непогоды, груз которое перевозили без договора на дату ДТП, которое перевозило физическое лицо без образования ИП и ООО, разрешение на которое, как потерпевшие считают, было получено незаконно, одно получалось в Сургуте, другое в Тюмени не собственником техники, на котором оно перевозилось.

Эта трагедия навсегда изменила их жизни. И в данной ситуации, если медицина нашей страны себя исчерпала, ребенку просто должны дать шанс лечиться в другой стране. Речь не идет о возвращении этого ребенка в спорт. Речь идет о том, чтобы этот ребенок мог нормально жить. Я не умаляю медицину нашей страны, но мне есть с чем сравнить самой, и там где русские бессильны, почему-то евреи исцеляют.

Возможно, родители пострадавших создадут фонд помощи для лечения выживших детей за границей.

В феврале 2018 года Ханты-Мансийский районный суд признал виновными водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова (6 лет, 9 месяцев колонии общего режима), водителя автобуса Марата Зайнуллина (1,5 года колонии общего режима), владельца автобуса Александра Сидорук ( 1 год, 3 месяца), директора спортшколы Ирину Тарасову ( 11 месяцев принудительных работ).


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Сегодня в 08:56, просмотров: 444, комментариев: 0


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