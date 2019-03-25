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​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»

Активистка движения «Сургут для детей» рассказала о деятельности организации и ее целях

В информационном пространстве Сургута все чаще появляются новости о пикетах, организованных общественным движением «Сургут для детей», в которой состоят участники югорской программы «Доступное жилье молодым».

На прошлой неделе активисты встретились с заместителем губернатора округа Андреем Зобницевым и обсудили вопросы по резолюции, требования которой включают восстановление в программе семей, исключенных из списка получателей субсидий, прекращение судебных разбирательств и искового производства в отношении участников программы и выплата положенных субсидии на детей.

Подробнее о деятельности организации и ее целях корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказала общественница движения «Сургут для детей» Олеся Киканян.

— Как давно существует общественное движение «Сургут для детей»?

— Как инициативная группа, которая занялась решением социально значимых вопросов, мы существуем с августа 2018 года. Как общественное движение «Сургут для детей» мы стали себя позиционировать с января этого года.

— Кто входит в общественное движение?

— В наше движение входят те, кто борются за свои права. Какой-либо отчетности мы пока не ведем, поэтому о количестве членов можно судить лишь по количеству подписчиков в группе в «Вконтакте».

Участники программы провели пять массовых пикетов и 29 одиночных, две конференции с окружным правительством, две встречи с губернатором. Требования известны всем. Но решений до сих пор нет.

— Чего хотят добиться общественники движения?

— В прошлом году мы боролись за сохранение льготы многодетным за детский сад. В итоге в декабре мы добились своей цели.

С октября 2018 года мы провели пять массовых пикетов на тему проблем программы правительства Югры «Улучшение жилищных условий населения». Результатом стала резолюция пяти требований от 3 марта. Главные требования — прекратить судебные разбирательства в отношении участников программы, остановить исключение участников по возрастному цензу — по достижению 36 лет, выплатить субсидии исключенным участникам, вернуть субсидии детям исключенных участников.

— Зачем проводить пикеты?

— Мы пользуемся этим способом выражения нашего мнения, чтобы ошибки или скрытые антисоциальные цели программы не повторились вновь. Чтобы люди знали о таком явлении как неисполнение государством обязательств перед народом.

— Если ли среди чиновников поддержка вашей инициативы?

— Кроме сочувствия рядовых сотрудников исполнительной власти, можно отметить ущемление прав на публичное выражение гражданской позиции от нашей администрации.

Как известно, мы проводили пикеты около администрации города. Аппарат администрации Сургута проявил холодную позицию к проблемам своих горожан. А также не отреагировал на прямое публичное приглашение главы города на пикет.

— Как вы выбираете места для пикетов?

— При выборе мы всегда ориентируемся на удобство граждан — чтобы было комфортно расположиться и удобно найти место. Поэтому массовые пикеты проводились на площади перед Авророй.

В этот раз предложенные нами места для грядущего митинга не согласовали. Мы планировали выступить перед зданием администрации, думы Сургута или Ипотечного агентства Югры. Городские власти решили, что подходящим местом станет сквер в 31-м микрорайоне.

К сожалению, он не только не соответствует двум нашим требованиям, но и призван скрыть публичность мероприятий.

Чем руководствовались в администрации Сургута при выборе мест для публичных мероприятий?

Сквер для семейной прогулки как нельзя лучше уместен для выражения активной гражданской позиции? Тогда почему же не взять для этого парк Саймы или же Кедровый лог, парк Нефтяников?

— Чего удалось добиться за время действия организации?

— Дальше разговоров с правительством Югры дело не дошло. Первая видеоконференция рассказала участникам об изменениях, которые коснуться 36-летних участников программы. Но, увы, на данный момент никаких действий не было.

Фото: vk.com/public_rod_dlya_detei


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Сегодня в 15:33, просмотров: 390, комментариев: 0


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