​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»

В субботу, 23 марта, в культурном центре «Порт» в Сургуте во второй раз пройдет Geek Event. О том, как в городе создают вечеринки для косплееров, любителей комиксов, аниме, настольных и компьютерных игр рассказала главный организатор Мария Картоева.

— Как проходят фестивали косплееров в нашем городе?

— Обычно это концертная программа, составленная из отобранных заявок всех желающих, где каждый может попробовать свои таланты на сцене в танцах, песнях и, конечно, косплее.

— Что ждет горожан на Geek Event 2019 завтра в «Порту»?

— Geek Event — это небольшая теплая встреча среди любителей настольных и видеоигр, комиксов, манги, книг и сериалов. Гостей ждет турнир по файтингу, конкурс косплея, игротека настольных игр, ярмарка, тематические презентации и викторины.

— Все ли участники должны приходить в костюмах?

— Совсем не обязательно! Это личное дело каждого, но, если гости решат прийти в костюмах, это лишь придаст мероприятию атмосферы.

— Часто ли в Сургуте проходят встречи косплееров?

— Сейчас реже. Раньше мы устраивали по три фестиваля в год, но по ряду причин пришлось сократить количество. Теперь мы сосредоточены на одной-двух небольших встречах из рода, грядущего Geek Event и планируем крупное мероприятие в конце года. Это будет новый формат для нашего округа.

— Много ли поклонников движения в нашем городе?

— Достаточно. Много наших старых участников, конечно, уехали покорять большие города, но количество новичков, которые только начинают интересоваться этой сферой не может не радовать.

— Какие образы в основном выбирают сургутяне?

— Так как наш контингент участников в этом году наполнился новоприбывшими, очень много оригинальных, собирательных, придуманных самими участниками образов.

Косплеем занимаются для себя — для души делают любимых героев. Как популярных, на хайпе только вышедших игр или фильмов, так и старых персонажей из детства.

Сегодня наблюдается уклон в сторону комиксов и игр. Возможно, связано с тем, что они стали еще более доступными, яркими и привлекательными. Люди любят глазами, поэтому в яркие и привлекательные образы легче влюбиться. А разглядывать в кинотеатре вышивку и детали на костюме персонажа — это уже традиция.

— Персонажи каких игр привлекают косплееров?

— Герои игры «Ведьмак 3», созданной по мотивам произведения польского писателя Сапковского. Хоть игра и вышла в 2015 году до сих пор будоражит и влюбляет в себя людей.

Очень часто используют игры компании Blizzard— Warcraft, Overwatch, Diablo.

Серия игр Mortal Kombat всегда будет популярна, тем более сейчас уже одиннадцатая часть выходит.

— Почему начали заниматься косплеем?

— Косплеем занимаюсь с 2009 года. Правда, на тот момент это были лишь пробные и не сложные образы. Больше интересовала организация косплей-мероприятий.

Сфера подкупила своей идеей воплощения персонажей в реальности и возможностью стать любимым героем хотя бы ненадолго.

— Это хобби или профессиональных вид деятельности?

— Косплей — это хобби, лишь немногие спустя долгое время наработав опыт могут превратить это в профессию, скажем, стать швеей, художником, дизайнером или гримером.

— В чем, что называется, фишка, этого увлечения?

— Узнавать много нового, научиться делать такие вещи, о которых никогда не задумывался раньше и самое главное, когда ты заканчиваешь костюм или проект, получаешь чувство несравнимого удовлетворения от того, что ты сделал что-то сам.

— Участвовали ли вы в фестивалях и конкурсах? Каких?

— В основном все-таки моя роль «за кулисами» — я организатор таких конкурсов. Но и участвовать приходилось, в основном, это были небольшие мероприятия в Югре, и один раз ездила в Тюмень. Крупные московские фестивали посещала только в качестве зрителя, рассматривала их именно с точки зрения организатора.

Фото из личного архива Марии Картоевой