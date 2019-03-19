Лусинэ «Лу» Геворкян: «Тяжелые группы с мужским вокалом воспринимаются адекватнее и масштабнее, чем группы с орущей девочкой»

Перед концертом нам удалось побеседовать с вокалисткой группы Лусинэ «Лу» Геворкян о депрессии, феминизме и непонятной музыке.

— Самое яркое воспоминание из детства в Армении?

— Я уехала оттуда, когда мне было 2 года и 3 месяца. Единственное, что запомнила — как мы с дедушкой катались по центральному парку в Капане. К сожалению, больше там не была. Постоянно возникают идеи и планы посетить Армению, но пока смогли с семьей добраться только до Грузии. И то, там наш малыш подцепил на море в Батуми все возможные кишечные инфекции. Поэтому мы пока больше подобного не планируем (смеется). В Армению сгоняем как-нибудь, но думаю, нужно без ребенка, чтобы поездить на машине, увидеть все исторические достопримечательности на горных вершинах. Посмотрим... Время — это самый дорогой ресурс.

— Какие-то армянские традиции соблюдаете?

— Ой, нет, конечно. Тем более, у меня мама русская, из Серпухова. Как-то бабушка один раз заговорила о том, что я должна выйти замуж только за армянина. Не хочу, конечно, никого обидеть, но цели такой не было. Никаких национальных традиций у меня семья не соблюдает. Что касается кухни, мне кажется, армянская в сравнении даже с грузинской весьма слабовата. А вообще я люблю итальянскую и французскую.

— Вам не казалось, что национальность или пол могли являться «якорем» в вашем деле?

— Думаю, что в нашем государстве это может быть причиной. Ну, и в принципе, так повелось, что тяжелые группы с мужским вокалом воспринимаются адекватнее и масштабнее, чем группы с орущей девочкой. А если эта девочка немножко нетрадиционной внешности, то для восприятия еще сложнее. В целом, сложно, но что поделать? Где наша не пропадала? (смеется). Вообще, да, частенько замечаешь фразы, типа «рок и альтернатива – не женское дело». До нашей страны развитие антишовинистской темы тоже медленно доходит.

— Как реагируете на подобное?

— Никак. Если реагировать на подобные вещи, можно сойти с ума. Сейчас шла из торгового центра и увидела на афише закрашенное серебряной краской свое лицо. Если буду остро реагировать, может, стоит концерт сегодня отменить? (Лу смеется, а я напряглась) Я стараюсь к подобному подходить с позитивом.

— Всегда были такой позитивной?

— Я не могу назвать себя позитивным человеком, скорее циничным. Здравый цинизм, конечно, помогает в жизни. Я могу переборщить с ним, но в основном, только на пользу.

— То есть некая «броня»?

— Нет, это не броня. На самом деле, защищаться в этой жизни нужно только от самого себя. Все тараканы внутри. С неадекватными людьми просто не стоит сотрудничать.

— Что для вас феминизм?

— В международном понимании, наверное, я не совсем разделяю идеи данного движения, потому что есть жесткие проявления, особенно физиологические. А так, конечно, я за равноправие, в плане прав, свобод, обязанностей. Но не стоит забывать тот факт, что физически женщины, как не крути, слабее. Но не все. Мы, например, когда были в Штатах в туре, видели таких девчонок, которые работали в прокатных конторах... Или в аэропорту красивая, худенькая, стройная девушка гитарный усилитель взяла так, как я свою косметичку. Есть еще психологические, гормональные факторы. Политикой женщинам не всегда уместно заниматься. Учитывая, опять же, пресловутый гормональный фактор, который очень влияет на концентрацию, настроение. Ну, как минимум пять дней в месяц точно (смеется). Но мужчины тоже играют судьбами стран. Исходя из своих собственных альфа-интересов. Везде работает человеческий фактор.

Как таковой феминизм я поддерживаю: за одну и ту же работу должны платить одинаково. Уже много лет с этим борются на Западе и, наверное, даже где-то у нас. Хотя, что-то мне подсказывает, что нет. То же самое можно сказать и про семейное насилие. Правоохранительные органы недостаточно обращают внимание на эту сторону семейного права, потому что считают, что женщина должна эти проблемы решать сама каким-то образом. И зачастую это заканчивается очень плачевно и трагично. Никто и никогда в жизни не следит за психологическим здоровьем. Недавний случай в Долгопрудном, когда 27-летняя мама выбросила с 15-ого этажа двух маленьких сыновей... Там не все в порядке с психологической точки зрения. И если рассмотреть глубже, мне кажется, что вина молодого папани тоже не мала. У нас в государстве депрессия как проблема не рассматривается. А ведь это серьезное психологическое заболевание, которое нужно лечить медикаментами. Если равноправие, то мужики совсем не должны депрессовать, бабы должны взять себя в руки, а послеродовая депрессия – так вообще просто выдуманный фактор. Надеюсь, что с годами что-то должно решиться. Феминизм я не считаю зазорным. Но и оголтелой феминисткой-мужененавистницей, как принято воспринимать феминизм, к сожалению, не являюсь.

— Кто из современных женщин вдохновляет?

— Не знаю. Вдохновение черпаю сейчас больше изнутри, т.к. извне уже все попробовала.

— Тогда плавно перейдем к детям. Бывало, что не хочется выходить из дома, но надо?

— У меня это каждый день бывает. Вообще редко, когда хочу выходить из дома, если только там не выше 20 градусов. Зимой и осенью я не живу, а выживаю. В холодное время года я делаю все, что угодно, лишь бы не гулять с Максимом. Я не могу это делать физически: просто выхожу и погибаю. Еще аллергия на снег началась, но это скорее психосоматическое. Но благодаря сыну все равно приходится отрывать голову от подушки, учитывая, что он в 8 утра встает. Вообще, с появлением ребенка понимание жизнедеятельности поменялось, нагрузка добавилась, приоритеты по-другому расставились. Сложно перестраиваться от мимимишной мамы в рок-бабу, которая «спасает рок-н-ролл». А мимимишный рок я ненавижу, ведь это музыка протеста, которая не только борется с несправедливостью, классовым неравенством, но и поднимает вопросы личностной сложности, боли, одиночества и злобы, которая есть в каждом из нас, агрессии и обиды. Даже наша «Колыбельная» рассматривает не только теплый момент материнства, но и вопросы жизни и смерти, существования и разрыва связи между людьми.

— Банальный вопрос: вы счастливы?

— Я для себя давно уже определила, что счастье – это конкретный момент, который может длиться несколько секунд. Если всю жизнь стремиться к некому счастью, то можно пропустить определенный миг. Счастье – это череда приятных моментов и борьба за них.

— Какая миссия у группы? До кого хотите достучаться?

— Мы "настучали" уже несколько альбомов, призывая просто уважать себя, слушать свой разум, думать своими головами, не бояться их поднять. Сейчас поднимаем в альбоме иные, более личностные вопросы, немного философские, и их много. Сложно объяснить на словах, нужно слушать, понимать. Песня – это творчество, которое оставляет поле для размышления. Мы сейчас новый материал готовим, где много будет атмосферных и аллегорических моментов.

— Назовите три острые социальные проблемы?

— Если рассматривать в масштабах нашего государства, то это: медицина, образование и коррупционная политика.

— Почему альбом называется «Полюса»?

— Потому что мы рассмотрели определенную сторону разных сфер жизни и связали песни одной нитью. Разные полюса жизнедеятельности, столкновение поколений, идеологий, проблемы отцов и детей, разные точки зрения и направления развития каких-либо процессов. В этом альбоме все песни связаны одной идеей.