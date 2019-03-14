Кого в Сургуте чаще всего ловят за взятки

Кто в городе чаще всего берет взятки? За какой сферой в этом году будет усиленно следить прокуратура? Куда обращаться, если вы не согласны с решением надзорного органа? Об этом и многом другом читайте в интервью с прокурором Сургута Леонидом Балиным.

Коррупция есть

— Можете сказать, какие сферы в Сургуте наиболее коррумпированы и почему?

— Если говорить о субъектном составе лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, то большинство — это руководители коммерческих предприятий. Наиболее коррупционной сферой в прошлом году являлась деятельность ГИБДД, сотрудниками которой совершено 23 коррупционных преступления.

Всего в прошлом году правоохранительными органами города выявлено 73 коррупционных преступления. По сравнению с 2017 годом рост на 10,6 процента.

Фото: УМВД Сургута

— А по чиновникам, которых население так любит подозревать в «распиле» бюджета?

— В прошлом году прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению начальника отдела администрации и ее подчиненной в получении взяток и злоупотреблении должностным положением. Они получали денежные средства за незаконное составление документов по жилью. Сумма взятки составила 1,2 млн рублей. (Прим. ред.: Осенью 2016 года начальник отдела учета и оформления жилья администрации Сургута и ведущий специалист ее отдела получили деньги за присоединение нежилого помещения к комнате общежития).

— А в целом количество коррупционных преступлений в городе уменьшается? Камеры везде ставят…

— К сожалению, нет. Количество коррупционных преступлений из года в год примерно одинаковое. Наверное, потому что не устраняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления: плохая кадровая работа, не проведенные своевременно проверки и так далее.

— Можете назвать максимальную и минимальную сумму взятки? Что это был за ситуации?

— 500 рублей дали сотруднику ДПС. Судили того, кто пытался эту взятку дать. Максимальная сумма взятки, вменяемая лицу — два миллиона рублей.

— А людей, дающих взятки, становится больше или меньше?

— Меньше. Я думаю, влияет превентивная работа. Если говорить по цифрам: в прошлом году к уголовной ответственности за дачу взятки привлекли шесть человек. Надо понимать, что дача взятки должностному лицу — это тоже очень серьезное преступление. И если должностное лицо требует у вас взятку, то лучше сообщить об этом в правоохранительные органы. Если гражданин сообщает, его освобождают от привлечения к уголовной ответственности.





Фото: novokuznetsk-life.ru

— Как на коррупционные преступления проверяете своих сотрудников? И были ли случаи?

— Вся наша деятельность регламентирована. Есть Кодекс этики работника прокуратуры, мы проводим проверки, предоставляем справки о доходах, есть положение о контроле расходов. Например, если ты заявил расходы, превышающие доходы, то будет проводиться проверка. Тоже самое с членами семьи.

За время, что я возглавляю прокуратуру Сургута, был только один случай: технический сотрудник занимался мошенничеством. Но это был не оперативный работник. Он привлечен к уголовной ответственности.

— Как часто прокуратура выносит протесты на те или иные документы, принимаемыми городской думой и администрацией? И в чем причина: незнание законодательства, недостаточная квалификация, стремление к популистским решениям?

— В прошлом году мы проверили 534 нормативно-правовых акта администрации и думы города. Выявили 11 коррупциогенных факторов. Но это только звучит страшно, там были несерьезные нарушения, и их сразу устранили. Стоит отметить, что прокуратура проверяет документы еще на стадии проекта, и на этом этапе замечания устраняются.

В чем причина? Мы по-разному толкуем закон. Популистских решений или подоплеки я не вижу.

Полиция — лидер по жалобам

— Как часто вы опротестовываете действия полиции?

— Очень часто. Примерно 25 процентов от всех поступающих жалоб — именно на действия правоохранительных органов. В прошлом году мы выявили, например, почти шесть тысяч нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Прокуратура отменила более 3600 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В итоге выяснилось, что 285 преступлений полицейскими были укрыты от учета. То есть сотрудники ненадлежащим образом проводили проверки по заявлениям от потерпевших и при наличии признаков состава преступления выносили решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Из-за чего граждане своевременно не смогли получить доступ к правосудию. По этим 285 случаям уголовные дела все-таки были возбуждены. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверку ЖКХ — усилить

— Есть ли сферы, которые прокуратура Сургута проверяет наиболее усиленно?

— Есть приоритеты в деятельности прокуратуры, которые Генеральная прокуратура РФ определяет по итогам года, исходя из анализа состояния законности в той или иной сфере надзора. Это может быть усиление надзора за исполнением законов, регламентирующих деятельность ЖКХ, трудовых отношений, противодействие коррупции и так далее. Например, если за минувший год было много жалоб на невыплату зарплаты, то в приоритет ставится отработка этого направления.

Но мы и сами ставим себе приоритеты, исходя из тех проблем, которые имеются на территории города. Чаще всего прокуратура Сургута получает информацию о нарушениях закона из обращений граждан и после мониторинга средств массовой информации.

В этом году акцент будет сделан на исполнение жилищного законодательства в сфере долевого строительства, сноса ветхого и аварийного жилья, тарифной политики коммунальных организаций, защиту прав социально незащищенных категорий граждан и многое другое.

— С какими проблемами и как часто сургутяне обращаются по вопросам, касающимся ЖКХ?

— Обращаются по разным направлениям. На действия управляющих компаний, на несогласие с начисленными коммунальными платежами. Нередко по установленным тарифам, но сказать, что они преобладают в общей массе нельзя. Всего в 2018 году поступило 90 обращений от граждан в сфере ЖКХ, из них удовлетворено, то есть выявлены нарушения закона, по 24 обращениям (26 процентов). К дисциплинарной ответственности привлечено 63 лица.

По единичным фактам нарушений мы перенаправляем обращение гражданина в Жилстройнадзор. А уже системные обращения проверяем сами.

— Сейчас горожане активно пишут жалобы на портал «Твой Сургут». Вы его мониторите?

— Да. Но решение этих проблем — больше все-таки задача администрации.

— Если говорить о системности: на этом портале большая часть жалоб на не убранный, не вывезенный снег. Кажется, на порядок больше нарушений, чем в прошлом году.

— Так кажется, потому что появился этот портал, и люди поняли его действенность. Пишут, пока на жалобы есть оперативная реакция. Если портал перестанет работать, туда перестанут обращаться.

— Прокуратура — надзорный орган. А кто проверяет вашу деятельность?

— Работу прокуратуры Сургута проверяет вышестоящий прокурор Югры. Над ним — заместитель Генерального прокурора в УрФО, затем Генеральный прокурор РФ, который назначается на и освобождается от должности Советом Федерации по представлению президента. И напомню, любое решение прокурора можно обжаловать в суде.

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