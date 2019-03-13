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​Виталий Горобец: Если жильцы не согласны с ценой за отопление, они могут сами перепроверить все расчёты

Сургутяне обсуждают в соцсетях цены на отопление. Собственники недовольны суммами в расчетках — они считают, что стоимость услуг ЖКХ не должна быть такой высокой.

«Необъяснимо завышенные суммы за отопление. Ладно, в декабре насчитали за 40 дней, а в январе, как и обещали, было меньше. Но за февраль вышло как за декабрь!», — пишет сургутянин в городском сообществе в «Вконтакте».

Заместитель директора по реализации ГТС Виталий Горобец рассказал информационному агентству СИА-ПРЕСС, как изменились цены на отопление, и можно ли считать их завышенными:

­– Выросли ли тарифы на отопление за последние несколько месяцев в Сургуте?

– Тарифы на услугу остались прежними. На ценах сказалось повышение НДС на два процента (введенное в России с 1 января 2019 года — прим.ред.). Поэтому увеличилась и итоговая стоимость услуги, представленная в расчетках горожан. Также на два процента.

— Почему в феврале цены на отопление в Сургуте были выше, чем в предыдущие месяцы?

— Мы выставляем счет за обслуживание дома не в период с 1 по 31 число отсчетного месяца, а, например, с 23 января по 22 февраля. И февральский период был самым холодным. В промежутке за январь средняя температура была -17°С, а за февраль — -22,6°С. Для нашего объема теплоэнергии каждый градус снижения температуры означает примерно плюс три процента к сумме за услуги отопления.

– Справедливы ли жалобы сургутян на завышенные цены?

– Возмущение, когда что-то меняется в невыгодную для людей сторону, понять можно. Естественно, даже два процента, прибавившиеся к стоимости из-за повышения налога, вызовут у горожан недовольство.

Вообще, цена формируется из тарифа, умноженного на использованный объем. Экономически обоснованный тариф рассчитывает Региональная служба по тарифам по тем данным, которые предоставляет ресурсно-снабжающая организация. Но в последнее время просто происходит индексация от нуля до четырех процентов. Тарифы рассматриваются раз в год.

– Сильно ли отличается сумма за отопление, когда в доме установлены счетчики?

– Каждый случай и дом индивидуальны. Например, если бы счетчики установили в аварийном жилом фонде, то жильцы бы платили намного больше, нежели платят сейчас. Потому что фактическое потребление было бы намного больше. Но может быть и наоборот. Обобщить этот вопрос невозможно.

Отмечу, что тариф для всех одинаковый — разница только в объеме. Его определяет общедомовой узел учета. Если такового нет — то расчет производится по усредненному нормативу.

Норматив, кстати, сейчас не дифференцируемый — на весь отопительный период одинаковый и не зависит от погодных условий.

– Имеет ли смысл перекрывать батареи, чтобы сэкономить на отоплении?

– Когда установлен общедомовой узел учета, если регулировать температуру помещения прикручиванием батарей, а не открыванием окна, потребление тепла, конечно, будет ниже. Тогда и сумма оплаты за отопление снижается.

– Куда могут обратиться сургутяне, чтобы решать вопросы, связанные со стоимостью тепла?

— В первую очередь в управляющую компанию. В крайнем случае можно обратиться и к нам.

Хочу отметить, что в платежных документах есть вся информация, и жильцы могут проверить расчет за отопление.

Если жильцы не согласны со стоимостью отопления, они сами могут провести расчет

Нужно в извещении найти несколько цифр: показания общедомового узла учета (показывают количество энергии, которое потребил дом за отчетный месяц) разделить на отапливаемую площадь. Полученное число нужно умножить на квадратуру собственной квартиры и на тариф, также указанный в документе. Число должно совпасть с тем, которое указано в графе отопление.


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13 марта в 19:07, просмотров: 270, комментариев: 0


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