​Дмитрий Ефимов: «На языке танца можно общаться даже с инопланетянами»

Показанный в первые выходные марта на сцене ДИ «Нефтяник» спектакль «Парфюмер» произвел фурор. Поклонников творчества Патрика Зюскинда впечатлила режиссерская работа с материалом, любителей качественного шоу – яркая зрелищность и эффектные массовые сцены, молодых театралов – смелое «сочетание несочетаемого», зрителей старшего возраста – чувство меры и вкуса постановщика. А всех без исключения восхитило мастерство и труппы театра танца «Европа» в целом, и исполнителя главной роли, сумевшего передать все оттенки чувств героя без единого слова, лишь с помощью пластики, жестов и мимики.

О танцевальном искусстве, некоторых секретах постановки столь сложного романа и впечатлениях от знакомства с сургутской публикой мы поговорили с режиссером спектакля, художественным руководителем театра танца «Европа» Дмитрием Ефимовым, а также актером Александром Фуртаевым.

– Сегодня театр, специализирующийся на чистой пластической драме – редкое явление. Почему вы предпочли это направление?

Дмитрий Ефимов: Выбор был сделан давно. Я являюсь актером Тюменского драматического театра, но решил параллельно развивать хореографическое направление. Вот уже двадцать лет мы работаем и танцуем.

Александр Фуртаев: Я с детства занимался бальными танцами. Меня привели в танцевальную студию родители, а потом хореография стала мне по-настоящему близка. Впоследствии я перестал специализироваться на бальных танцах, но любовь к танцевальному искусству осталась. Мой путь в театр «Европа» был долгим, но теперь я здесь.

– Что для вас танцевальное искусство? Дайте свое определение.

Д.Е.: Танец – это некий пик, самый верх выразительности. Здесь слова совсем не нужны. На языке танца можно общаться даже с инопланетянами и быть понятым правильно.

А.Ф.: Танец – это самовыражение. Он помогает раскрыть те чувства, которые ты боишься или стесняешься раскрывать при разговоре или в какой-то другой сфере деятельности. В танце можно раскрыть себя так, как ты нигде себя не сможешь раскрыть.

– Ваш главный источник вдохновения при работе над образом: идея или конкретный исполнитель?

Д.Е.: В моем случае – исполнитель. К постановке «Парфюмера» я шел пять лет, у меня не было главного героя, я никого не видел в роли Жана-Батиста Гренуя. Когда в нашем коллективе появился Александр, моя мечта осуществилась: спектакль поставлен и уже второй год живет и развивается.

Актер театра танца «Европа», исполнитель роли Жана-Батиста Гренуя в постановке «Парфюмер» Александр Фуртаев

– Также вы работаете с непрофессиональными танцорами и творите чудеса. Каковы ваши основные методы раскрытия творческого потенциала?

Д.Е.: Я беру ребят, что называется, с улицы. Это правда. Поэтому процентов восемьдесят нашей труппы – это непрофессионалы. Я стараюсь отдавать часть себя, научить их тому, чему меня учили превосходные мастера: преподаватель хореографии и пластики Эдуард Григорьевич Соболь, преподаватель актерского мастерства Алексей Иванович Ларичев. Мне радостно наблюдать, как на сцене ребята-непрофессионалы преображаются и показывают результаты уровня профессиональных артистов. Я горжусь, что мне удалось создать такой коллектив.

– Патрик Зюскинд описал неописуемое – мир запахов – словами, режиссер Том Тыквер перевел это на киноязык, а вы перевели на язык танца. Как шел процесс перевода?

Д.Е.: Процесс был сложным. Даже когда я определился с исполнителем главной роли, то все равно понимал: это своеобразная рулетка. Здесь возможно только четкое попадание, да или нет. Мы не знали, случится ли оно. Потом нам очень повезло, ведь уже пятый год мы работаем с Кириллом Бородулевым. Это превосходный композитор, он создал всю музыку к «Парфюмеру». Плюс работа художников по костюмам Екатерины Сметанниковой и Кристины Червовой, плюс сценографическое оформление Нарине Манвелян, потрясающего художника-декоратора Тюменского драматического театра. Да, есть некие тайны нашей «кухни», которые не следует раскрывать… Думаю, все остальное скажет зритель. Его реакция – лучшее доказательство того, что попадание случилось.

– Что послужило главным источником вдохновения: книга или фильм?

Д.Е. Думаю, все-таки фильм. Том Тыквер создал великолепную экранизацию романа, с превосходными актерами и по-хорошему сумасшедшей режиссурой. Она дала мне мощный творческий импульс, вдохновила.

– Ваша дань уважения предшественнику не мешает полной самостоятельности. Александр, в какой мере актерская работа Бена Уишоу повлияла на вас?

А.Ф. Я много раз пересматривал фильм, но не боялся избыточного влияния. Копирования все равно не получится, нужно играть по-своему, проживать роль самому. Я с интересом наблюдал за Беном Уишоу в образе Гренуя, но своего героя создавал сам. Ведь иначе я бы соврал!

– «Парфюмера» можно прочитать по-разному. Для вас это история гения или история убийцы?

Д.Е. Думаю, что гения. И первый гений здесь – писатель Патрик Зюскинд. Это надо придумать такую историю, такого героя, довести до столь поразительного финала! Гренуй родился с необыкновенным даром и превзошел всех мастеров в Грассе, в Париже. Он разгадал секрет абсолютной власти и убивал ради создания совершенного аромата… Но, получив желаемое, понял, что его никто никогда не полюбит по-настоящему, не примет таким, какой он есть. В финале, когда у него в руках фактически целый мир, герой вдруг осознает, что достиг всех возможных вершин. Жить дальше незачем, поэтому он выбирает смерть. Однозначно, это гений.

А.Ф.: Для меня это тоже скорее история о гении, нежели о чем-то другом.

– Каковы ваши впечатления от сотрудничества с коллективом дворца искусств «Нефтяник»?

Д.Е.: Хочу сказать огромное спасибо всем работникам дворца искусств. На мой взгляд, они – настоящие профессионалы своего дела: от администраторов до работников постановочной части. Особая благодарность главному механику Дмитрию Струкову. Это замечательный человек, который способен решить любой вопрос за считанные секунды, истинный профессионал. Что в какой момент включить, что выключить, как и зачем, – его команда действует, как прекрасно отлаженный механизм! Я очень рад, что познакомился с такими людьми.

А.Ф.: Я тоже благодарю всех работников дворца искусств «Нефтяник». Радуют гостеприимство и прекрасные условия, которые нам здесь предоставили. Большое спасибо!

– Каковы ваши впечатления от сургутской публики?

Д.Е.: Встретили нас очень тепло. Я прекрасно понимаю, что в Сургуте искушенные зрители. У них есть такой потрясающий дворец искусств «Нефтяник», в котором выступают балетные труппы первой величины. Конечно, мы немного боялись, но все состоялось и прошло отлично. Спасибо Сургуту за теплый прием! Это было здорово!

А.Ф.: Я рад знакомству с Сургутом. Как нас поблагодарил зритель на финальном поклоне! Нам аплодировали так горячо! Мне это было очень приятно.

– Надеемся, наше сотрудничество продолжится! Какой спектакль вы показали бы сургутянам в следующий раз?

Д.Е. Спектаклей в нашем репертуаре много. Сейчас мы готовим новый проект. В его основе – история Шерлока Холмса и доктора Ватсона, источником вдохновения послужил прекрасный фильм Гая Ричи. Конечно, у нас все по-своему, спектакль получит название «Идеальное преступление» и это будет чистый детектив. Премьера состоится в конце мая. Мы вас приглашаем! Будем очень рады вновь приехать в Сургут с нашим новым произведением.