Юрий Валгушкин: Когда новые микрорайоны какое-то время стоят незаселенными, может показаться что они так и будут пустовать. Но это не так

В городе много чего строят и много чего собираются построить в течение следующего десятилетия. Начиная от новых микрорайонов и заканчивая грандиозным университетским городком.

Шеф-редактор портала siapress.ruвстретился с заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрием Валгушкиным, чтобы поговорить с ним об основных городских стройках.

Жилищное строительство

— Сколько новых домов сдадут в Сургуте в этом году?

— Мы панировали в 2018 году ввести порядка 270 тысяч квадратных метров жилья. План застройщики не выполнили и ввели порядка 96 тысяч метров. На это есть причины. Какие-то объективные, какие-то — не очень. Те дома, которые не успели сдать в эксплуатацию, были включены в план ввода на 2019 год. Всего в этом году планируем ввести 230 тысяч квадратных метров. Один объект уже введен — это дом в квартале «Новин». Плановые вводы должны начаться в промежутке с апреля по июнь.

— Запланировали 270, подучили 96. Что это значит для города?

— Для тех, кто является участниками долевого строительства, это значимо. Застройщик задержал ввод, и соответственно, жители города не получили желаемое жилье в 2018 году. Для администрации города это тоже не есть хорошо, поэтому мы принимаем все усилия, чтобы решить ситуацию: разработаны графики окончания строительства и выдачи квартир гражданам по долевому участию в строительстве.

— Но не все квартиры уходят дольщикам. Немалая часть продается уже после завершения строительства. 270 тысяч квадратных метров — это много. Такой объем вообще необходим Сургуту?

— Если вводятся новые микрорайоны, и какой-то период времени дома остаются незаселенными, людям может показаться что они так и будут стоять пустыми. Но это не так. Просто производится процедура регистрации объекта на застройщика, а потом реализация гражданам. Спрос на вводимое жилье большой. Тем более, что на сегодня сам город при помощи окружных властей приобретает много квартир, которые будут уходить на расселение граждан из аварийного жилья; на предоставление льготным категориям, детям-сиротам.

Многоэтажки и парковки

— У нас в городе так и продолжат строить исключительно многоэтажки?

— У нас сейчас есть тенденция на снижение этажности.

— Точно есть? Пока не очень похоже.

— Да, мы ее видим. Есть малоэтажный микрорайон «Дорожный». Активно застраивается 36 микрорайон, там тоже ведется малоэтажное строительство. Застройщики утверждают проектную документацию на среднеэтажную высоту.

— Это сколько?

— Микрорайон 31Б — 9-10 этажей. Микрорайон 35 – 4-5, до 9 этажей. Даже в 21 и 22 микрорайонах в принципе есть только одна многоэтажка,

— Это хорошо. А как обстоят дела с парковками?

— У нас в городе один из самых жестких нормативов: одна квартира — одно машиноместо. Застройщики это требование соблюдают. В микрорайонах с высотным строительством это правило исполняется за счет организации паркинга. В принципе, застройщики готовы реализовывать квартиры вместе с машиноместами. Но, конечно, это будет входить в стоимость жилья. И как показывает практика, народ не хочет приобретать квартиру сразу с парковкой. Но. Мы делали анализ по микрорайонам, которые были построены более пяти лет назад. Молодые семьи, которые живут там, постепенно рассчитываются по ипотеке и уже готовы покупать машиноместа. Ну а оставшуюся часть застройщики готовы арендовать гражданам по заниженной цене. Условно не за пять тысяч рублей в месяц, а за две с половиной.

Школы

— Всего до 2030 года в Сургуте планируется ввести в эксплуатацию 25 общеобразовательных организаций. 19 из них — школы. Но в 2018 году не было построено ни одной. Справимся ли к положенному сроку?

— Смотрите. В 31 микрорайоне уже ведутся строительные работы [по возведению школы, — прим. ред.]. Также уже сейчас можно говорить о школе в 33 микрорайоне. Аукцион проведем в марте. После этого выйдет победитель и начнет строительство. В микрорайоне 20А застройщик самостоятельно проектирует школу и хочет в будущем выйти [на строительство] по программе выкупа или концессии. Вопрос сейчас прорабатывается. В 38 микрорайоне ведется строительство школы-детсада. Но там уникальная технология: в случае необходимости — и так как в целом город обеспечен местами в детские сады — ее можно перепрофилировать в начальную школу. Помимо этого, уже было заключено концессионное соглашение в 39 микрорайоне. Там построят школу.

— Об этом давайте поподробнее. Стоимость работ — 1,2 млрд рублей. Это оправданная цена для школы на 550 мест?

— Оправданная, потому что это другой механизм. Это концессия. Застройщик, условно говоря, за свой счет строит школу и на протяжении нескольких лет ее содержит и эксплуатирует.

— В каком смысле эксплуатирует? Не может же он в ней преподавать.

— Ситуация следующая: объект вводится в эксплуатацию, регистрируется на праве собственности этого юридического лица, застройщика. Кстати, юрлицо создается новое, даже если строители уже имеют свою компанию.

Застройщик возводит школу, полностью оборудует ее всем необходимым. Понятно, что строитель вряд ли будет организовывать учебный процесс, это не его профиль. Поэтому наш департамент образования заключит соглашение на организацию учебного процесса. А вот у застройщика останется право заниматься коммерческой деятельностью на этом объекте.

— Что это за деятельность?

— Есть три разрешенные позиции: эксплуатация во внеучебное время в коммерческих целях спортивных объектов школы, а также классов информатики и иностранных языков.

— Все это в течение какого времени?

— Оговорено пять лет, но могу ошибиться. Потом этот объект перейдет в собственность города.

Пойма Оби

— Какие сейчас процессы происходят в вопросах застройки поймы Оби?

— Основная часть поймы предназначена для университетского городка. На сегодняшний день участки поставлен на кадастровый учет и предоставлены округу. Создан фонд, во главе которого находится Илья Кондаков. Он уже заказал работу посредством аукциона на разработку концепции, проекта планировки и проекта межевания университетского кампуса. В конце 2019 года он должен эту работу представить на обсуждение, пройдут публичные слушания. Город со своей стороны обеспечивает проектирование автомобильных дорог с инженерными сетями, проектирование набережной.

— Пару лет назад руководство администрации амбициозно заявляло о строительстве керлинг-центра и волейбольной арены. Сейчас это все еще остается на уровне разговоров?

— Керлинг-центр находится в программе развитии окружного спорта 2030 года. Когда проект начнет свою реализацию, сказать пока сложно. Что требуется от города — так это предусмотреть место его размещения. Мы это сделали. У нас утвержден проект планировки и межевания Поймы-2.

Первая линия — это там, где находится «Мерседес Центр» и ведется строительства «Леруа Мерлен. Все, что ниже — грубо говоря почти до берега — это так называемый спортивный кластер. Он утвержден проектом планировки и межевания. Здесь расположен керлинг-центр и волейбольная арена на 5 тысяч мест.