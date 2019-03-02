16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,3834   EUR  72,8436  

​Твой «Вариант»: центру, объединившему все дворовые клубы Сургута, исполнилось 20 лет

В этом году МБУ «Вариант» — организации, которая объединяет все дворовые клубы Сургута — исполнилось 20 лет. Ее директор Ольга Боровик рассказала, чем привлекают ребят клубы сегодня, и зачем учиться на специалиста по работе с молодежью.

— Учреждение работает уже 20 лет, и, наверняка, за это время появились какие-то традиции? Какие из них ваши самые любимые?

— Сложно назвать конкретный праздник или мероприятие, хотя, конечно, есть такие, которые в учреждении проводятся ежегодно. Сейчас для нас главное, что на протяжении многих лет мы продолжаем расти и развиваться. Ведь когда учреждение только появилось, многие клубы размещались в обычных двух- и трехкомнатных квартирах в жилых домах. Сейчас, благодаря поддержке администрации города, появляются отдельные, встроено-пристроенные помещения. Так, уже в этом году открылся Молодежный ресурсный центр – место, где найдет помощь и поддержку каждый желающий стать волонтером, где будут развиваться все виды волонтерства в нашем городе.

— А следите ли вы за судьбой своих выпускников? Ведь они тоже часть истории клуба.

— Конечно, сегодня в клубы приходят ребята, чьи родители занимались у нас в детстве. Ведь одна из основных задач нашего учреждения – обеспечить преемственность поколений. Само название – «дворовые клубы» – говорит о близости к дому и связи семейными традициями. У нас и многие сотрудники – воспитанники «Варианта». Часто бывает: приходит молодой специалист, и во время разговора выясняется, что он вырос в «Амулете».

— Изменились ли интересы молодежи за столько лет существования клубов? Какие секции и кружки пользуются спросом, а какие устарели?

— Сегодня интересы молодежи меняются очень быстро, потому что и мир вокруг них постоянно меняется. Специалистам тоже приходится часто переквалифицироваться, чтобы успеть за трендами. Да, у нас есть программы по компьютерному дизайну и ребята с удовольствием их осваивают. Но какие-то направления в наших клубах остаются неизменными. Это изобразительное искусство, и бисероплетение, и театр. Мы стараемся минимизировать влияние техники, научить ребят делать что-то собственными руками, общаться, дружить не в виртуальном мире, а здесь и сейчас.

— В деятельности клуба вы привлекаете только детей, или есть мероприятия, в которых могут поучаствовать и родители?

— Вообще очень сложно заниматься с ребенком, особенно маленьким, без поддержки со стороны семьи. У нас есть отдельный клуб для работы с детьми и родителями – «Молодые семьи Сургута». Там мамы и папы могут общаться друг с другом, делиться опытом, помогать советами. Они сами организовывают мероприятия для своих детей, занимаются с ними.

— А есть ли специфические трудности в организации дворовых клубов?

— Как я уже говорила, многие наши клубы до сих пор находятся в жилых домах. Ребята любят заниматься танцами, создавать вокальные и рок группы, но для этого нужно специальное помещение. К тому же мы организация шумная: постоянные занятия, репетиции, мероприятия. А людям в их квартирах хочется отдохнуть, и это понятно. Поэтому мы всегда благодарны нашим соседям за понимание. Ведь если не будет дворовых клубов, альтернативой для ребят станут чердаки, подвалы, подъезды.

— Многие говорят, что современная молодежь – другая и дети разучились размышлять, потеряли интерес к живому общению. Вы, имея опыт работы с подростками, считаете, что они изменились?

— Нет, конечно. Приоритеты меняются, не спорю. Если раньше дети в пять лет играли вязаными куклами, то сейчас у каждого в руках смартфон. Это не хорошо и не плохо, ведь сами подростки остаются такими же. Есть среди них очень талантливые, интеллектуально-одаренные ребята. Есть, конечно и такие, которые еще не определились, что им интересно в этой жизни. Я вообще против понятия «сложный ребенок». В школе им, может, и трудно дается математика, зато в клубах они часто проявляют лидерские способности, организовывают мероприятия, ведут за собой ребят. Это кстати еще одна хорошая традиция – ребята часто помогают старшим в проведение праздников, мастер-классов и концертов. Педагоги учреждения стремятся, чтобы подростки не были пассивными потребителями, которые ждут, чтобы их развлекали, а сами активно участвовали в жизни клуба.

— А какие качества вы стремитесь воспитать в молодом человеке?

— Для меня в человеке вообще нет определенных стандартов или идеалов. Каждый хорош по-своему. Главное, пожалуй, развить в ребенке внутреннюю красоту, научить разбираться, что хорошо, а что плохо, где сказать «да», а где «нет».

— Сегодня в вузах появилась отдельная специальность «Организация работы с молодежью». Как вы считаете, требуется ли высшее образования человеку, который хотел бы работать с детьми в рамках дворового клуба? Востребована ли профессия?

— Профессия востребованная и, безусловно, требует высшего образования. Ведь необходимо знать основы педагогики, возрастную психологию, которая очень специфична в подростковом возрасте. Да и к молодым специалистам, недавним студентам, дети тянутся охотнее. Но здесь есть проблема – маленькие оклады, из-за которых молодые люди не хотят идти в профессию. Сейчас зарплата специалиста по работе с молодежью чуть больше зарплаты уборщика, и это неприемлемо для человека с высшим образованием. Нужно задуматься о повышение окладов, потому что иначе профессиональных людей, которые смогли бы воспитывать подростков не останется. А ведь за молодежью, как бы банально это не звучало, наше будущее.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

02 марта в 12:20, просмотров: 2633, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Kirill Akincev
не нравится
03 марта в 00:45
Тоже посещал. "Ровесник", кажется, назывался. На Островского. В самом конце 90-х. Увы, так мало в памяти сохранилось. Организатор (Ирина? Или Оксана? Стёрлось из памяти... ) была замечательным педагогом: деликатным, но умеющим заинтересовать и мотивировать к достижению цели. Командой выступали на соревнованиях в Фок "Геолог", потом в каких-то театральных постановках. Там, конечно, тоже заходила и совсем уж "шпана" в восьмиклинках с перстнями, которые на обычных ребят смотрели с презрением, и мы недоумевали, что они тут делали. Но педагоги объясняли, что пусть сидят тут, чем пьют пиво или колются в подъездах. Я не видел, что с такими кто-то стремился общаться. Но раз они приходили, возможно, они сами искали?
6xz34e
не нравится
03 марта в 09:08
Поздравляем!!!Отдельная благодарность всем педагогам и руководителям за БЕСПЛАТНЫЕ секции,кружки,объединения и т.д.
6xz34e
не нравится
03 марта в 09:13
Такие молодежно-подростковые клубы необходимо открывать в таких строительных "гигантах" как "Возрождение","Жемжучина","Новин".А то открыли кванториум и вход только по сертификату доп.образования.Для "избранных".

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Олег Владимиров

​Неделька в конце весны
Снег выпал. Растаял. Весна все. Впереди малоснежное лето.
Олег Владимиров Сегодня в 13:32
314 2
​А здесь был газон: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №2

​А здесь был газон: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №2
(27.05.2019 — 02.06.2019)
Редакция СИА-ПРЕСС 31 мая в 14:09
373 1
Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки росли и развивалось в благоприятных и безопасных условиях

Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки росли и развивалось в благоприятных и безопасных условиях
Желаю, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 июня в 10:17
737 0
Пусть глаза наших детей светятся, пусть любовь, которую вы им дарите, навсегда останется в их сердце

Пусть глаза наших детей светятся, пусть любовь, которую вы им дарите, навсегда останется в их сердце
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 01 июня в 09:51
626 0
Сургуту грозит нехватка нового жилья. Городская власть четыре года не выделяет землю под застройку

Сургуту грозит нехватка нового жилья. Городская власть четыре года не выделяет землю под застройку
Лилия Сулейманова 31 мая в 17:21
1306 9
ВСД: мифическая болезнь, симптомы которой нельзя игнорировать // ВИДЕО, АУДИО

ВСД: мифическая болезнь, симптомы которой нельзя игнорировать // ВИДЕО, АУДИО
Первый выпуск просветительского проекта СИА-ПРЕСС «Доктор, у меня это»
Анастасия Семихатских 31 мая в 16:33
697 0
​Станислав Пахотин: «Юбилей Сургута пройдет, и разговоры об истории города закончатся»

​Станислав Пахотин: «Юбилей Сургута пройдет, и разговоры об истории города закончатся»
Интервью с бывшим журналистом СИА-ПРЕСС, автором новой книги «Не-путеводитель по нефтяной столице», посвященной 425-летию Сургута
Анастасия Якупова 31 мая в 15:17
886 4
​Автохлам тормозит строительство парка возле будущего Троицкого собора в Сургуте 

​Автохлам тормозит строительство парка возле будущего Троицкого собора в Сургуте 
Марина Романова 31 мая в 14:02
851 6
​Запрещено строить здание, если его внешний вид нарушает правила благоустройства. Тогда почему в вопросе вырубки деревьев мы безоружны?

​Запрещено строить здание, если его внешний вид нарушает правила благоустройства. Тогда почему в вопросе вырубки деревьев мы безоружны?
Сургутские депутаты предложили администрации запретить срубать деревья на частной территории
Анастасия Семихатских 31 мая в 10:45
494 2
​Власти Сургута построят новую главную площадь. Кто проектировал, что там будет, сколько денег потратят

​Власти Сургута построят новую главную площадь. Кто проектировал, что там будет, сколько денег потратят
Пять фактов об этой «точке притяжения людей»
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов 30 мая в 16:52
2086 14
В Сургуте подорожали билеты на детские карусели? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В Сургуте подорожали билеты на детские карусели? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 30 мая в 16:34
690 0
Майская серия судебных заседаний по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова подошла к концу. Итоги

Майская серия судебных заседаний по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова подошла к концу. Итоги
В июне бывший мэр должен начать давать показания
Лилия Сулейманова 30 мая в 12:47
1014 6
​По майским указам президента врачи в Югре должны получать 137 тысяч рублей. Получают ли?

​По майским указам президента врачи в Югре должны получать 137 тысяч рублей. Получают ли?
СИА-ПРЕСС выяснил, какие медики в Сургуте самые обеспеченные, и у кого зарплаты выросли на десятки процентов за три года
Лилия Сулейманова 28 мая в 16:51
4231 18
СИА-ПРЕСС запускает просветительский онлайн-проект — «Доктор, у меня это»

СИА-ПРЕСС запускает просветительский онлайн-проект — «Доктор, у меня это»
Каждую неделю мы будем обсуждать с сургутскими врачами интересные вопросы о человеческом здоровье
Анастасия Семихатских 29 мая в 11:55
511 1
Впервые вижу. Аладдин

Впервые вижу. Аладдин
Не знаю, почему именно Гая Ричи позвали режиссером, но ощущение было такое, что студия каждый раз ловила его за руку: «Я сейчас тут сделаю такой крутой эффект... — Нет, лучше вставить песню. — Но там все будет такое вжух-вжух! — А сюда — танец!»
Светлана Мосендз, кинолюбитель 29 мая в 11:10
532 0
​В какое время можно пройти диспансеризацию работающему человеку?

​В какое время можно пройти диспансеризацию работающему человеку?
В апреле этого года изменился порядок прохождения профмедосмотров
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 29 мая в 11:06
508 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика