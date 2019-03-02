​Твой «Вариант»: центру, объединившему все дворовые клубы Сургута, исполнилось 20 лет

В этом году МБУ «Вариант» — организации, которая объединяет все дворовые клубы Сургута — исполнилось 20 лет. Ее директор Ольга Боровик рассказала, чем привлекают ребят клубы сегодня, и зачем учиться на специалиста по работе с молодежью.

— Учреждение работает уже 20 лет, и, наверняка, за это время появились какие-то традиции? Какие из них ваши самые любимые?

— Сложно назвать конкретный праздник или мероприятие, хотя, конечно, есть такие, которые в учреждении проводятся ежегодно. Сейчас для нас главное, что на протяжении многих лет мы продолжаем расти и развиваться. Ведь когда учреждение только появилось, многие клубы размещались в обычных двух- и трехкомнатных квартирах в жилых домах. Сейчас, благодаря поддержке администрации города, появляются отдельные, встроено-пристроенные помещения. Так, уже в этом году открылся Молодежный ресурсный центр – место, где найдет помощь и поддержку каждый желающий стать волонтером, где будут развиваться все виды волонтерства в нашем городе.

— А следите ли вы за судьбой своих выпускников? Ведь они тоже часть истории клуба.

— Конечно, сегодня в клубы приходят ребята, чьи родители занимались у нас в детстве. Ведь одна из основных задач нашего учреждения – обеспечить преемственность поколений. Само название – «дворовые клубы» – говорит о близости к дому и связи семейными традициями. У нас и многие сотрудники – воспитанники «Варианта». Часто бывает: приходит молодой специалист, и во время разговора выясняется, что он вырос в «Амулете».

— Изменились ли интересы молодежи за столько лет существования клубов? Какие секции и кружки пользуются спросом, а какие устарели?

— Сегодня интересы молодежи меняются очень быстро, потому что и мир вокруг них постоянно меняется. Специалистам тоже приходится часто переквалифицироваться, чтобы успеть за трендами. Да, у нас есть программы по компьютерному дизайну и ребята с удовольствием их осваивают. Но какие-то направления в наших клубах остаются неизменными. Это изобразительное искусство, и бисероплетение, и театр. Мы стараемся минимизировать влияние техники, научить ребят делать что-то собственными руками, общаться, дружить не в виртуальном мире, а здесь и сейчас.

— В деятельности клуба вы привлекаете только детей, или есть мероприятия, в которых могут поучаствовать и родители?

— Вообще очень сложно заниматься с ребенком, особенно маленьким, без поддержки со стороны семьи. У нас есть отдельный клуб для работы с детьми и родителями – «Молодые семьи Сургута». Там мамы и папы могут общаться друг с другом, делиться опытом, помогать советами. Они сами организовывают мероприятия для своих детей, занимаются с ними.

— А есть ли специфические трудности в организации дворовых клубов?

— Как я уже говорила, многие наши клубы до сих пор находятся в жилых домах. Ребята любят заниматься танцами, создавать вокальные и рок группы, но для этого нужно специальное помещение. К тому же мы организация шумная: постоянные занятия, репетиции, мероприятия. А людям в их квартирах хочется отдохнуть, и это понятно. Поэтому мы всегда благодарны нашим соседям за понимание. Ведь если не будет дворовых клубов, альтернативой для ребят станут чердаки, подвалы, подъезды.

— Многие говорят, что современная молодежь – другая и дети разучились размышлять, потеряли интерес к живому общению. Вы, имея опыт работы с подростками, считаете, что они изменились?

— Нет, конечно. Приоритеты меняются, не спорю. Если раньше дети в пять лет играли вязаными куклами, то сейчас у каждого в руках смартфон. Это не хорошо и не плохо, ведь сами подростки остаются такими же. Есть среди них очень талантливые, интеллектуально-одаренные ребята. Есть, конечно и такие, которые еще не определились, что им интересно в этой жизни. Я вообще против понятия «сложный ребенок». В школе им, может, и трудно дается математика, зато в клубах они часто проявляют лидерские способности, организовывают мероприятия, ведут за собой ребят. Это кстати еще одна хорошая традиция – ребята часто помогают старшим в проведение праздников, мастер-классов и концертов. Педагоги учреждения стремятся, чтобы подростки не были пассивными потребителями, которые ждут, чтобы их развлекали, а сами активно участвовали в жизни клуба.

— А какие качества вы стремитесь воспитать в молодом человеке?

— Для меня в человеке вообще нет определенных стандартов или идеалов. Каждый хорош по-своему. Главное, пожалуй, развить в ребенке внутреннюю красоту, научить разбираться, что хорошо, а что плохо, где сказать «да», а где «нет».

— Сегодня в вузах появилась отдельная специальность «Организация работы с молодежью». Как вы считаете, требуется ли высшее образования человеку, который хотел бы работать с детьми в рамках дворового клуба? Востребована ли профессия?

— Профессия востребованная и, безусловно, требует высшего образования. Ведь необходимо знать основы педагогики, возрастную психологию, которая очень специфична в подростковом возрасте. Да и к молодым специалистам, недавним студентам, дети тянутся охотнее. Но здесь есть проблема – маленькие оклады, из-за которых молодые люди не хотят идти в профессию. Сейчас зарплата специалиста по работе с молодежью чуть больше зарплаты уборщика, и это неприемлемо для человека с высшим образованием. Нужно задуматься о повышение окладов, потому что иначе профессиональных людей, которые смогли бы воспитывать подростков не останется. А ведь за молодежью, как бы банально это не звучало, наше будущее.