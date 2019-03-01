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​Наталья Алешкова: «Для руководства Сургута были куда более простые способы от меня избавиться, но они пошли странным путем»

Во вторник, 26 февраля, была уволена заместитель главы администрации Сургута Наталья Алешкова. В администрации она проработала без одного месяца 25 лет. Процесс ее увольнения растянулся на годы, но история, по мнению самой Алешковой, еще не завершена – она будет обжаловать решение своего бывшего руководства в суде.

Как пытались сократить находившуюся в декрете замглавы Сургута, какие условия работы ей дали по возвращению в администрацию, и что она будет делать дальше – читайте в интервью, которое Наталья Алешкова дала шеф-редактору портала siapress.ru Анастасии Семихатских.

Давайте по порядку. С чего все началось?

—10 февраля 2017 года вышло распоряжение администрации города о сокращении одной из шести должностей заместителей главы администрации. Я была в декрете, поэтому мне даже в голову не могло прийти, что речь идет именно о моем сокращении. Ведь есть нормы, которые защищают женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, от увольнения по сокращению штата или должности вплоть до достижения ее ребенком возраста трех лет [ч.4 ст.261 Трудового кодекса РФ], а также норма о том, что за работником сохраняется место работы — должность [ч.4 ст.256 Трудового кодекса РФ].

— Однако первое заявление о том, что вы уволены, появилось еще позапрошлой зимой, когда вы были в декрете.

— Да. Оно исходило от администрации города. Тогда я дала развернутое интервью вашему изданию, где рассказала, что никто меня не увольнял, и что я числюсь в администрации, находясь в декретном отпуске. За это время с февраля 2017 года до моего выхода из декрета не было никаких уведомлений, писем и звонков.

— Когда вы в итоге получили уведомление о сокращении?

— 18 июня 2018 года, когда вышла на работу. Суть в том, что администрация имела право оповестить меня о сокращении только тогда, когда моему ребенку исполнится три года (то есть в декабре 2018), не раньше. Я им об этом сказала. Мне ответили: «Вы имеете право обжаловать это решение». Я-то имею право, но вы сами понимаете, что нарушаете закон?

Должность, которой нет

— Вопрос-то в том, что мне была предоставлена несуществующая должность.

— Как это?

— Во-первых, эта должность была исключена из штатного расписания еще 10 февраля 2017 года, а во-вторых, за время моего декрета, летом 2017, вышел закон ХМАО-Югры о том, что должности заместителя главы администрации Сургута больше нет в реестре. Вместо нее ввели должность заместителя главы муниципального образования. То есть моей прежней должности больше не существует в принципе. Но именно ее мне и «предоставили». Точнее «предоставили» прежнее название от должности,но ни полномочий, ни подведомственных структур, ни введения в состав коллегиальных органов не произошло.

— Вы пытались это обжаловать?

— Исковое заявление о том, что мне должны предоставить должность, я написала еще 2 июля 2018 года. Рассмотрено оно было через три с половиной месяца — 16 октября. В суд округа его отправили только 17 декабря. Поступило оно туда 8 февраля. Полгода! Расчет, видимо, был такой, что меня уволят, и вопрос сам по себе отвалится. Не отвалится. Он для меня актуален. И про внесение изменения в трудовую книжку, и про выплату зарплаты.

Заработная плата

— Кстати, что с зарплатой? Каким образом и в каком объеме вы ее получали?

Дело вот в чем: за время моего декрета изменилась еще и система оплаты труда. В два раза увеличились оклады, но в десятки раз уменьшилась квартальная премия. Однако мне продолжили выплачивать оклад по старой системе, но с новой маленькой квартальной премией. В результате мне выплачивалась зарплата в 2,5 раза меньше, чем до декрета, и в 3,5 раза меньше, чем у других замов. Кроме того, зарплата за июнь была выплачена с задержкой (период выплаты составил не полмесяца, как того требует ч.6 ст.136 Трудового кодекса РФ, а 22 дня). Но ни прокуратура, ни трудовая инспекция, ни суд не нашли нарушений.

Выдавливание по капле

— В каких условиях вы трудились последние полгода?

— Сюрпризы начались с первого дня, как я вышла на работу – 18 июня. Рабочее место мне предоставили только в четыре часа вечера. Там не было ни принтера, ни ручки с бумагой. Просто голый стол и стул. Помощника мне не дали, секретаря тоже (хотя помощники есть у всех заместителей). Мотивировали тем, что это перерасход денежных средств. То есть платить мне зарплату по несуществующей должности – это не перерасход, а обеспечить мне в соответствии с гарантиями, предусмотренными законом, нормальные условия труда — перерасход.

— В чем заключались ваши обязанности?

— Фактически я могла осуществлять лишь прием граждан, знакомиться с изменением законодательства и отвечать на письма своего руководства. Чуть позднее мне передали в кураторство МКУ «Дворец торжеств», и то с нарушениями, на которые даже отреагировала прокуратура. Всё. Мне не предоставили бланки, не оформили электронную подпись. Не включили в график отпусков. Более того — не внесли запись в трудовую книжку о том, что изменилось наименование должности. Мне отказали в этом с такой формулировкой: в связи с вручением уведомления о сокращении должности нет основания для внесения записи в трудовую книжку.

Была еще одна история. Дело в том, что Указом президента РФ утвержден Национальный план противодействия коррупции, согласно которого лица, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, должны ежегодно проходить курсы повышения квалификации в этой сфере. Меня на такой курс не пригласили. Я написала письмо Шувалову, указала на то, что он нарушает указ президента. А мне ответили, что указ президента носит рекомендательный характер. Интересно, а в аппарате президента об этом знают?

Попытки прижучить

— При всем этом меня пытались привлечь к дисциплинарной ответственности по надуманным основаниям. Один раз им это удалось.

— В чем была причина?

— В том, что я осмелилась время от времени покидать пределы «резервации», которую мне определили. Кабинет. Представитель администрации в суде дала понять, что если тебе определили рабочее место — сиди и работай. Но в мои должностные обязанности (согласно действующей должностной инструкции) входит, в том числе, посещение организаций, встречи с гражданами. А встретиться хотели очень многие. И не только в кабинете. Вы вообще себе представляете, чтобы замглавы сидел в здании и никуда не выезжал?

— На что администрация ссылалась в своих обвинениях о ваших отлучках и опозданиях?

— На пропускную систему.

— Ту, что установлена при входе в здания?

— Да. Но при этом они «случайно» позабыли о том, что установили видеорегистратор на мою служебную машину. О том, что имеют доступ к записям камер видеонаблюдения, установленных на тех зданиях, которые я посещала. Забыли, что могут, в конце концов, опросить своих сотрудников, чтобы узнать, где я была и что делала каждую секунду своего рабочего времени. В этом смысле пропускная система просто не может являться единственным и непререкаемым доказательством осуществления трудовой функции, Мои доводы о том, что аналогичным образом работают все замы, были проигнорированы. Представитель администрации в суде вообще заявила, что претензий к качеству исполнения мною должностных обязанностей не имеется. Но…. судья признала действия администрации по привлечению меня к дисциплинарной ответственности законными. До сих пор не понимаю, что именно я нарушила, добросовестно выполняя свои должностные обязанности, несмотря на все препоны, созданные для этого работодателем.

— Было еще что-то подобное?

— В 2017 году в отношении меня проводили служебную проверку с целью уволить за утрату доверия. После того, как я дала комментарии вашему изданию по поводу Владимира Яремаченко. То есть, с точки зрения моих, теперь уже бывших, коллег я совершила страшное — имела наглость прокомментировать действия руководства администрации. При этом в мои должностные обязанности входило взаимодействие со СМИ, а речь в комментарии, по сути, шла о юридической консультации.

Конфликт интересов

— Как вы думаете, что стало причиной такого отношения к вам?

— Мне самой интересен этот вопрос. Я ведь ничего лишнего не просила. Просто сообщила работодателю о своем выходе из декрета и напомнила о необходимости предоставления мне прежней должности. Но как ее могут предоставить, если на ней уже находится Жердев?

— Расскажите подробнее.

— Помните, я говорила о распоряжении от 10 февраля 2017 года о моем сокращении? Основанием для его издания послужил протокол заседания комиссии под председательством Алексея Жердева. Вот протокол от 27.01.2017. Зачитаю вам: «Жердев пояснил, что в утвержденной структуре все пять единиц заместителей главы администрации распределены по курируемым сферам и наделены кругом полномочий. За исключением Алешковой, должность которой и подлежит сокращению». У Жердева прямой конфликт интересов, ведь ему очень нужно было, чтобы остался он, а не я. Но ни Шувалов, ни прокуратура этого не заметили.

— Вы не пытались обсудить это с самим Жердевым или Шуваловым?

За то время, что я вышла с декрета, со мной никто не встречался и даже не разговаривал. Мы состояли в «тесной дружеской переписке». Мне пришлось письменно запрашивать документы, которые явились основанием для вручения мне уведомления о сокращении.

Но есть еще интересный нюанс: именно Жердев подписал распоряжение о предоставление мне несуществующей должности [от 15.06.2018г. № 1331 л/с] и распоряжение о моем увольнении по сокращению штата [от 25.02.2019г. № 389 л/с]. То есть, все решения принял человек, который прямо заинтересован в том, чтобы меня тут близко не было. И опять никакого конфликта интересов.

— На наш запрос администрация отвечала, что вам предлагали альтернативные вакантные должности. Это правда?

— Да. Мне предложили место консультанта главы, советника главы. Но, во-первых, это должности, которыми глава сам волен распоряжаться и хоть завтра принять решение о сокращении. Во-вторых, почему я должна соглашаться, если у меня есть моя должность, которую мне просто не предоставили? Всего предложений с вакансиями было четыре. Вплоть до специалиста 1 категории и бухгалтера. Кстати, вакантную должность заместителя главы города, курирующего вопросы архитектуры и имущества, мне так и не предложили.

Пошли странным путем

— Что будете делать дальше?

— Посмотрим, как у нас в Сургуте права женщин защищаются, как законы соблюдаются. Буду обжаловать. О конкретных планах говорить пока не хочу — у меня есть некая миссия измерить уровень коррупции в Сургуте до самого дна. Но у меня кресло к попе не приросло (у некоторых-то нужно с кожей отдирать). Поверьте, я найду себе применение.

Я человек адекватный, со мной можно разговаривать. Но не было ни одной попытки. Лишь ежедневное мелкое, пакостное гнобление. А ведь я просто ушла в декрет и имела наглость из него выйти.

Я, как юрист, знаю способы, как можно было гораздо проще и безболезненнее от меня избавиться с соблюдением всех правовых норм. Они не знают. Они пошли по странному пути. Это как вырезание гланд через задний проход. Зачем так сложно? Да еще на глазах у всего города? Демонстративно.

— С подобными ситуациями сталкиваются многие женщины.

— Именно. А ведь администрация города для многих является показателем. Смотрите, как можно поступить с многодетной мамашей, которая в декрете. Все можно! Все с рук сходит. А у нас сколько таких матерей? Это во всей красе показывает истинное отношение к женщинам, которые рожают детей «на благо нашего государства».

Борьба с коррупцией

— Для меня вся эта ситуация представляет интерес еще и потому, что я многие годы в силу своей должности занималась борьбой с коррупцией. Я уже тогда понимала, что это не совсем борьба, а скорее борение. А вот сейчас я столкнулась с настоящей коррупцией. И вижу, что происходит даже уже не борение, а его имитация. За какие-нибудь три рубля комиссия по конфликту интересов из чиновника душу вытрясет, а серьезные нарушения «не замечаются». Такие изменения в системе произошли очень быстро — всего лишь за время моего декрета, а уходила я еще при Дмитрии Валерьевиче Попове.

Когда я еще получала юридическое образование, нам говорили, что коррупция – это сращение власти и бизнеса. Нет, похоже, это сращение власти и власти. Круговая порука. Если раньше среди разных органов власти, призванных защищать права граждан, была некоторая конкуренция, все немного друг за другом присматривали, то сейчас царит полнейшее взаимопонимание. И если надо что-то не заметить, то уж будьте уверены, не заметят!

В администрации Сургута разрушены управленческие процессы. Там совершенно дикого качества документы. Вот представьте красивый, наполированный, арбуз. Разрежешь — а внутри гнилой. Здесь то же самое. Люди запуганы (некоторые просили меня с ними встретиться чуть ли не за пределами городской черты). Из администрации ушло много высококлассных специалистов. А уцелевших выдавливают.

В городе много влиятельных людей, которых эта ситуация не устраивает. Но они по какой-то причине не делаю ничего, чтобы ее изменить. Поймите, это не я проиграла дело. Это люди, которые еще могут повлиять на ход событий, сейчас проигрывают Сургут.


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01 марта в 10:00, просмотров: 5033, комментариев: 25


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Комментарии:
Моби
не нравится
01 марта в 10:37
АдЪ - там же целое правовое управление - не могли законно всё сделать? Уволить всех, вместе с кадровиками администрации.
Швондер
не нравится
01 марта в 10:48
Прям музыка сфер и услада базальных ганглиев.
В последнее время тут было несколько статей о высококвалифицированных работниках, кои с легкостью могут найти работу. На среднюю зарплату. Пусть читает.
шипокляк Моби
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01 марта в 10:51
Не с кадровиками, а с куратором в подчинении которого правовое управление и кадры. Это походу Жердев
Albert Leonov
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01 марта в 10:58
И вот скажите мне, уволили, не уволили, будет судиться или нет, разве это интересно?
Если выставить админгорода и все их управление "лоха и ушастыми" и показать что не могут простой вопрос решить и поставить под сомнение их профессиональную пригодность, тогда да.. Показали с той правильной стороны..
Андрей Захаров
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01 марта в 10:59
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Моби Андрей Захаров
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01 марта в 11:32
Нет профессионализма? Увольняйте по соответствующему основанию, в чем проблема? Не можете и не умеете? Идите и учите ТК, бездельники.

шипокляк Андрей Захаров
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01 марта в 11:41
Та машина, которую создавала Алешкова Н.П. разобрана по частям. Раскатать пытается новая, за баранкой которой не понять кто? Не то Шувалов, не то Жердев? Рулит один, а сидеть за нецелевое использование бюджетных средств будет другой.
Моби Albert Leonov
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01 марта в 11:44
Все верно - не интересна ни личность алешковой, ни то - плохая она работник или хорошая, общественное значение имеет то, что администрация города, которую мы содержим, публично показала свою некомпетентность
Андрей Захаров Моби
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01 марта в 12:02
Речь лишь о том, что интервью с ней напоминает разговор с обиженной домохозяйкой, а не с заслуженным юристом, имеющим стаж муниципальной службы 25лет!!! Скольких она в свое время съела с милой улыбкой на лице?
Сергей Б
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01 марта в 12:20
Самое интересное заявление о коррупции. И это ни какое-то там заявление из вне, а прям изнутри. Городом рулит коррупционная группировка. И меры принять некому, ведь органы в этой группировке состоят и круговая порука. Пусть побольше увольняют и сокращают, больше правды наружу вылезет.

Вот интересно еще, в свете последних событий, что опаснее: Свидетели Иеговы, которых объявили экстремистами или коррупционная группировка захватившая власть?
Бугаева
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01 марта в 15:05
Наташа, подруга, давай! Раскатай эту шуваловско-жердевскую шайку-лейку! Эти жалкие людишки-недочиновники начали нервничать и совершать ошибки. Ведь не зря ты "Лучший юрист России"!
Швондер
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01 марта в 15:45
Луууучший? Вах. Боюсь тогда представить худшего
Швондер
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01 марта в 15:51
Тоесть ей зАвидно, что воровать будет Жердев, а она нет. Вот дали бы должность штат секретаря тогда бы кресло точно к попе приросло
Сергей Б
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01 марта в 16:12
Так она ЕР или не ЕР? Если ЕР, то внутренние разборки. Но, в любом случае можно как Барсов извернуться. Тогда эльдепеер подключится со своим авторитетом к защите прав и места в администрации. У них папа тоже юрист. И свои люди им в администрации тоже нужны, не только в думе.
Швондер
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01 марта в 17:51
А серьезно если то противно читать. Тьфу какая шобла нами правит. Прав был профессор, разруха она не в клозетах
gunsarap шипокляк
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02 марта в 00:05
Грызня такая - смотреть не пересмотреть.
Андрей Захаров шипокляк
не нравится
02 марта в 09:10
Никто из них сидеть не будет! А командующий состав кадровой службы прежний.
Татьяна Малинина Бугаева
не нравится
02 марта в 15:18
Звание "Лучший юрист России" - это всего лишь понты. В данном случае важно включить человеческое достоинство, найти силы уйти, уехать, начать жизнь заново, чтобы доказать себе, что ты действительно лучший юрист. Биться головой
Татьяна Малинина
не нравится
02 марта в 15:19
о стену лучший юрист не станет.
Швондер
не нравится
02 марта в 16:57
Татьяна привет!
Где пропадала?;)
Видно башка такая, что только об стену)))
Татьяна Малинина Швондер
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02 марта в 20:34
Привет, заяц! Доказано, что после декрета женщине сложно умом действительность воспринимать.
Olhoyuri
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03 марта в 18:57
А так рьяно защищать права и интересы простых горожан и юридически и неподкованных слабо.
Или может быть становится ясно что им бороться с ветреными мельницами бессмысленно.
нина романчук
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04 марта в 17:24
Статья очень интересна г....Алешкова выходит на работу раньше окончания декрета кушать многодетной маме нечего и делать видно нечего дома..? Какая забота о собственной семье..? Или огромное желание запугать всю администрацию а в рабочее время побегать с телефоном да заснять всех за не правыми делами. Цель ясна как божий день разведка в тылу врага ведь наказать невозможно да и работать дамочка не желает только царствовать..... все свои делишки с заботами позабыла как своего секретаря назначала с добреньким главой сразу начальником управления которое чудненько разваливалось, и как выживала и уничтожала всех неугодивших ей не обращая внимания ни на качественную работу ни какие заслуги, как научные труды писали все подчиненные ей управления и службы как наград себе навешала, ведь возглавляла комиссию по наградам см даты награждения скромности не было ну как теперь то влезть снова и гнобить гнобить гнобить.. не понимает дамочка что всему приходит конец. Даже если и восстановится Наталья Павловна. вам бы покоятся да лет так десять грехи замаливать чтоб об многодетности не жалеть
Сергей Б
не нравится
04 марта в 18:12
Конец может чему-то и приходит, но мафия бессмертна. В данном случае коррупция.
Житель
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05 марта в 00:04
Заслуженному юристу посвящается. Если ваша семья по законам Российской Федерации и ХМАО -ЮГРА не является много лётной то и Вы г.....Алёшковские не многодетная мать В Российской Федерации основным документом, определяющим социальный статус многодетной семьи, является Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», согласно которому субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно критерии определения многодетной семьи.
В соответствии с п.1 статьи 3 Закона Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» определено, что многодетными семьями на территории автономного округа признаются семьи, воспитывающие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе находящихся под опекой (попечительством), из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, включенные в региональный регистр получателей мер социальной поддержки. Меры социальной поддержки многодетным семьям, установленные настоящим Законом, предоставляются гражданам с учетом критериев нуждаемости, один из которых – преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев.
Ст.3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2004 №45-оз, определяющая статус многодетной семьи, соответствует Конвенции о правах ребенка и законодательству Российской Федерации.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Семейным Кодексом Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
В Федеральном законе от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определено, что ребенок – это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).
Таким образом, внесение изменений в п.1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 июля 2004 №45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части увеличения возрастного ценза детей многодетных семей с 18 до 23 лет не планируется.
6xz34e
не нравится
05 марта в 08:11
одним словом,бумеранг.

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