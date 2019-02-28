​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек

Как считается средняя зарплата по Сургуту, кого ищут местные работодатели и вакансии каких сфер самые малооплачиваемые, рассказала СИА-ПРЕСС директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

— Наши читатели заинтересовались, насколько объективны данные о средней зарплате в Сургуте (40 тысяч рублей). Расскажите, откуда берется цифра?

— Разговор о средней зарплате всегда вызывает массу вопросов у людей. Неудивительно — какой бы ни была цифра, она обязательно окажется выше или ниже, чем у большинства работающих. И знаете, почему? Потому что средняя зарплата — это среднеарифметическая цифра (без учета крайних значений). Как получается среднеарифметическое, помните? Сложим, например, 20 и 100 тысяч, поделим на два и получим среднюю зарплату 60 тысяч. Имеет ли эта цифра отношение к тем деньгам, которые большинство читателей получают в день зарплаты? Как правило, нет! Ее назначение другое — следить за динамикой зарплат на территории, в отрасли, вести сравнительный анализ. Это простая и легко выводимая цифра, за которой удобно наблюдать аналитикам рынка.

А для того, чтобы узнать, какую зарплату платят большинству работников в регионе, пользуются другими расчетами, вычисляя, к примеру, наиболее частотную цифру зарплат. И вот из нее можно сделать вывод: да, большинство людей в этом городе получают столько-то рублей. Конечно, и тут обязательно будут те, кто получает выше или ниже этой цифры – только их будет уже несколько меньше, чем в случае со средней зарплатой.

Вот и получим по Сургуту среднюю зарплату — 40 тысяч, а частотную — 30 тысяч.

Ну и добавим для полноты картины, что есть зарплата предлагаемая, а есть запрашиваемая. Есть до вычета налогов и «на руки». Есть с учетом бонусов, с указанием максимального значения или вилки, в разных отраслях, на предприятиях разного масштаба…

Именно поэтому мы, как профессиональные эксперты рынка труда, пользуемся очень широким набором статистических инструментов для оценки уровня зарплат.

— Как средняя зарплата в Сургуте менялась в последние пять лет?

— Опять же поправлю — как менялось предложение работодателей. Пять лет назад средняя предлагаемая зарплата в вакансиях была на пять тысяч ниже, а вот самая частотная зарплата за этот период не изменилась.

— В каких сферах в Сургуте зарплата самая низкая и высокая? И в каких сферах сложнее найти работу?

— На сегодняшний день самую высокую зарплату в городе предлагают в профессиональных областях: «Высший менеджмент», «Добыча сырья» и «Строительство, недвижимость». Самую низкую — в профобластях: «Административный персонал», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Домашний персонал».

Фото: И. Швец

Сложнее всего найти работу обычно в тех сферах, где есть переизбыток кадров — тогда конкуренция между соискателями очень высока. В Югре сегодня это бухгалтера и юристы, на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек.

— Есть мнение, что работодатели в Сургуте ищут суперспециалистов, при этом готовы платить небольшие деньги, так как среди кандидатов есть конкуренция. Это так?

— Если человек действительно суперспециалист, никакая конкуренция ему не страшна. И умный работодатель прекрасно понимает, что крутые профессионалы не согласятся на маленькую зарплату. Более того, в такой ситуации человека легко могут переманить в другую компанию.

Безусловно, есть отрасли, где у работодателя большой выбор кандидатов — я уже говорила о бухгалтерах и юристах. В такой ситуации действительно средняя зарплата по отрасли вряд ли будет очень высокой, но даже тут все очень сильно зависит от конкретной вакансии с ее требованиями и от конкретного кандидата. Начинающему специалисту без опыта компания будет платить меньше, чем человеку с богатым бэкграундом.

Сургут в этом смысле ничем не отличается от других городов.

— Дайте пару рекомендаций, как перестать получать «копейки» и найти хорошую работу с зарплатой не ниже средней по городу? На кого стоит переучиться, чтобы получать выше 40 тысяч рублей?

— Чтобы получать реально большие деньги, нужно иметь свой не самый маленький успешный бизнес. Чтобы получать среднюю зарплату по рынку, нужно работать в массовой, востребованной профессии, требующей хотя бы простейшую квалификацию. Чтобы получать зарплату выше рынка, нужно быть узким специалистом с высокой квалификацией. Чем реже встречается ваш профессиональный навык, тем больше шансов иметь высокий доход.

Нельзя сказать: «Учитесь на айтишников/sales-менеджеров/строителей и будет у вас гарантированно высокая зарплата». Гарантий точно никто не может дать: сегодня принято считать, что айтишники хорошо зарабатывают, но на самом деле реально высокую зарплату получают только продвинутые IТ-специалисты.

Пожалуй, общий момент сейчас только один — это цифровизация, люди с цифровыми навыками нужны все больше.

Фото: kpfu.ru

Тем же из работников, кто хочет понять, не пора ли поискать более денежное место, могу порекомендовать регулярно отсматривать вакансии по своему профилю (это можно сделать, даже не имея резюме на hh.ru, а просто подписавшись на рассылку вакансий). И время от времени общаться с потенциальными работодателями, чтобы держать руку на пульсе.

— Как вы вообще можете охарактеризовать рынок труда в Сургуте? В чем его особенности?

Рынок труда в Сургуте непростой. Как и в большинстве городов России, самая востребованная у работодателей отрасль здесь — продажи. А вот на втором месте — строительство (по России в целом эта отрасль на пятом месте), затем — транспорт (по России — шестое место). Среди соискателей популярнее всего та же сфера продаж, далее идут административный персонал и бухгалтерия. На лицо некоторая нестыковка. Сургутские компании готовы платить высокую зарплату тем специалистам, в которых реально нуждаются, но среди соискателей они не всегда есть. Поэтому очень часто работодатели приглашают в Сургут людей из других регионов, помогая с переездом.

Топ-10 вакансий в Сургуте с самой высокой заработной платой

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