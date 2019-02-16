​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»

Афганцы фактически становятся следующим после участников Великой Отечественной войны боевым поколением ветеранов. История этой войны еще не написана. Но у неё есть свидетели, которые хотят быть услышанными. Поколения должны сохранить память о тех, кто воевал в Афганистане, и память будет жива, пока об этом говорят.

В настоящее время политики, историки и политологи неоднозначно оценивают войну в Афганистане. Не умолкает спор: участие в войнах и вооруженных конфликтах есть добро или зло для российских солдат и их страны? Не напрасны ли были эти жертвы? Закалила или, напротив, исковеркала души и судьбы молодых ребят война?

Так или иначе, человечество должно отдать долг мужеству, чести, доблести и отваге советского воина. Об этом – наш разговор с ветераном афганской войны, председателем городской общественной организации ветеранов-инвалидов Афганистана «Саланг» Дмитрием Некрасовым.

– Вы добровольно пошли на службу в Афганистан. Что вами двигало?

– Думаю, патриотическое воспитание. Для меня это было очень важно. Я не мог поступить иначе. Считаю, что настоящий мужчина должен побывать в экстремальных ситуациях, а именно там, где война. Почему у нас во время Великой Отечественной войны мальчишки добровольно уходили на фронт? Или на войну с Испанией? Это у нас национальная черта – нужно быть там, где тяжело.

– Как начиналась ваша служба?

– Знал изначально, что пойду в армию. Но хотел сначала получит профессию. После окончания восьми классов поступил в профессионально-техническое училище № 17 на отделение контрольно-измерительных приборов и автоматики. Практику проходил на ГРЭС, присутствовал при запуске первого реактора на ГРЭС-2.

Хотел идти в пограничники по примеру моего старшего брата. Он служил в пограничных войсках на Курильских островах как раз в то время, когда сбили американский самолёт-разведчик.

Но в пограничники меня не взяли, я был распределён в Новосибирский танковый батальон. И совершенно случайно узнал, что рядом команда идет в Афган. После прохождения медицинской комиссии в военкомате при распределении я увидел на столе пачку папок. Синие папки числились под номером 20 Т, а в углу лежала папка – 20 А. Можно было легко догадаться. Я попросил майора переложить мои документы в папку под буквой «А».

Сначала нас привезли в Ашхабад. Там в училище получил специальность командира боевой пехотной машины. Так получилось, что во всем взводе у меня единственного были права на вождение автомобиля, потому командование части хотело оставить меня возить комбата. Я тут же забрал права, отправил их домой.

После обучения из всего батальона стали формировать образцовый взвод из спортивных ребят, которые должны были остаться воспитывать следующее пополнение. Мне это тоже не понравилось. В итоге спровоцировал на конфликт с одним курсантом и заслужил «неуставные отношения». Попал в Афганистан в первую отправку.

– Советские солдаты оказывали интернациональную помощь. Для этого были основания?

Так уж повелось у российского солдата – защищать не только свою родину, но и помогать братским народам. Это и есть «выполнение интернационального долга».

В декабре 1978 года был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между нашей страной и Афганистаном. Афганское руководство неоднократно просило о помощи в вооружённой борьбе с антиправительственной оппозицией.

– Как вы считаете, ввод советских войск на территорию Афганистана был принят без колебаний?

Думаю, что нет, но мы тогда ничего об этом не знали. Лишь только потом стало известно, что многие военные выступали против ввода наших войск.

Вход на территорию Афганистана контингента советских войск был принят Леонидом Ильичем Брежневым в соответствии со статьёй четвёртой советско-афганского. И лишь в июне 1980 года пленум ЦК КПСС полностью и единодушно одобрил решение политбюро.

– Главная цель присутствия наших войск?

– Оказание помощи, стабилизация обстановки. Наши войска стали гарнизонными, которые взяли под охрану важные объекты.

– Ваша служба проходила на третьем этапе этой необъявленной войны. Охарактеризуйте его.

– Это период активных боевых действий. С мая 1985 по декабрь 1986 года мы поддерживали действия афганских войск артиллерией, сапёрными подразделениями и советской авиацией. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Оказывали помощь в развитии вооруженных сил Афганистана. Именно на этом этапе стало понятно, что решить внутриафганскую проблему военным путём невозможно.

– На одной из операций вы были ранены. Как это произошло?

– Это было на втором году службы. Меня ранило после выхода приказа о моей демобилизации. Мы охраняли дорогу в Чёрных горах. Почему называют их «чёрными»?

Там в определенное время температура доходит до 70 градусов выше нуля. И трава, которая вырастает там, сгорает от солнца, превращаясь в гарь. Этот пепел придаёт горе чёрный цвет.

Начался обстрел по нашим машинам. Рядом разорвался снаряд, и меня взрывной волной выбросило в ущелье. Пока я летел, переломался, разорвались внутренние органы. Потом, когда меня в госпиталь привезли, сделали операцию, доктора сказали, что я потерял два с половиной литра крови и 12 килограммов веса. Врачи спасли мне жизнь и вынесли заключение, что я родился в рубашке.

В госпитале 7 ноября главнокомандующий армией Громов вручил мне высшую награду ЦК ВЛКСМ за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга. В нашем городе только у двоих такая награда – у меня и еще у одного человека.

– Страшно было?

– Об этом не думаешь. Или тебя, или ты. Думаешь, как бы выжить. А там как повезёт.

Был такой случай. В очередной раз шла колонна наших машин, я был в кузове. Услышал какой-то стрекот. Сначала не понял, в чём дело. Приподнялся на локти, смотрю на идущую сзади машину. А там парень-водитель баранку поворачивает, и пуля летит. Это было быстро, но такое ощущение как в кино. Пуля разбивает стекло, попадает в перекладину на лобовом стекле и рикошетом уходит в сторону. По выражению глаз было видно, что парень испугался. Остался жив из-за того, что повернул чуть-чуть руль.

Началась стрельба по дороге с нашей стороны. Потом, когда всё закончилось, начали вытаскивать пацанов из машин и раздевать. Я не мог понять, зачем их раздевают. Оказалось. Раненым накладывали бинты. Пелена стояла перед глазами. Яркий алый цвет крови на бинтах. Это, конечно, впечатление было очень сильное.

– После всего увиденного и пережитого что-то изменилось в вашем мировоззрении?

Ничего. Если бы в данный момент происходило то же самое, я бы также пошёл туда. Честно говоря, я проверил себя во всех ситуациях. Плюс пострелял из разного вида оружия: автомата, пулемёта, винтовок.

Кстати:

Дмитрий Евгеньевич Некрасов родился 21 мая 1967 года в городе Антрацит Ворошиловоградской области. В восьмилетнем возрасте приехал с родителями в Сургут. В 1985 году после окончания местного ПТУ-17 был призван в ряды Вооруженных сил. За годы службы Дмитрий Некрасов получил боевые награды: медали «За боевые заслуги», «Воину- интернационалисту от благодарного афганского народа». Имеет Знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

Справка:

На территории Афганистана военную службу прошли 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные людские потери советских войск - 14 тысяч 453 человека. Пропало без вести и попало в плен 417 военнослужащих. Санитарные потери составили 469 тысяч 685 человек.

Более 200 тысяч воинов интернационалистов удостоены орденов и медалей СССР. Из них - 10 955 человек – посмертно.

Звание Героя Советского Союза присвоено 71 «афганцу», из них 25 – посмертно.