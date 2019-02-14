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​«Создатели фильма «Т-34» представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых»

Интервью с автором рецензий на российский блокбастер Алексеем Мохосоевым

«Режиссеры-ветераны войны уже не снимают, и это становится большой проблемой для кинематографа. Те, кто снимает сейчас, не то что не воевали, но часто даже не служили. Поэтому, если нет таланта, фильм о войне, снятый таким режиссером, вместо вклада в дело патриотизма может нанести большой общественный вред. Фильм «Т-34» — это как раз такой случай».

Рецензию архитектора Алексея Мохосоева на недавно вышедший российский блокбастер «Т-34» растащили на цитаты многие российские интернет-порталы. Корреспондент СИА-ПРЕСС связался с мужчиной, чтобы поговорить с ним о плюсах и минусах картины режиссера Алексея Сидорова и обсудить, почему эта кинолента стала столь успешной.

— Каковы ваши главные претензии к фильму «Т-34»?

— Мое убеждение в том, что Великая Отечественная война — это величайшая трагедия, которая поставила народы нашей страны на грань уничтожения. Они понесли огромные жертвы, чтобы выжить и победить в этой войне.

Создатели же фильма «Т-34» представили войну в виде циркового представления и развлечения, что, на мой взгляд, нанесло большой вред нашему отношению к Великой Отечественной войне.


— Есть ли плюсы у этой киноленты, за которые, например, стоит похвалить создателей?

— К плюсам картины можно отнести работу оператора, ритм, динамичность съемок.

— Как вы относитесь к художественному преувеличению в фильмах, посвященных историческим событиям?

— Исторические фильмы должны нести знание, то есть стоять на твердой исторической базе, следовать исторической достоверности. Художник не должен врать и искажать. Кроме художника историческим знанием обладают многие, и если художник врет, то он просто позорит себя.

Режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев в одном интервью сказал, что история сама по себе неинтересна для зрителя, поэтому требуется сочинительство сценариста и режиссера. Исходя из этой логики, в «Движении вверх» игрока сборной СССР по баскетболу, литовца Модестаса Паулаускаса он сделал ярым антисоветчиком, который называет своих товарищей по команде «русскими оккупантами». Настоящий же Модестас Паулаускас был капитаном сборной, в жизни тосковал по русским и два раза в неделю ездил в Калининградскую область тренировать русских мальчишек и слушать русскую речь. Режиссер и игрока очернил, и себя тем самым замарал. Какую выгоду получил Мегердичев в этом вранье, я не понимаю.

С другой стороны, у каждого художника может быть субъективное отношение к историческому материалу — это, пожалуйста.

— Почему вы обратились к написанию рецензии на этот фильм?

Сам я люблю историю, у меня степень кандидата наук по истории архитектуры. Просмотр исторических фильмов дает толчок к изучению истории по тематике фильмов. После просмотра «Т-34» я, например, изучал материалы по танку Т-34, по концлагерям, захоронениям военнопленных, способам погрузки и перевозки танков. Это дает конкретное представление по той или иной теме и после этого формируется общая оценка фильма.

Для меня образец кинокритика — Евгений Баженов, BadComedian. Помимо детального обзора фильма, он подает материал с большим юмором.

— Как вы считаете, откуда такой финансовый успех «Т-34»?

— Для этого фильма от голливудской продукции было расчищено самое выгодное прокатное время новогодних каникул. Ну, и развернута агрессивная реклама.

— Можно ли на фильме «Т-34» воспитывать молодое поколение, как это предлагают создатели киноленты и некоторые зрители?

— Создатели картины представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых. Это нам надо?

— В комментариях в соцсетях многие зрители фильма, в особенности патриотически настроенные, критикуют ваши рецензии. Как вы относитесь к критике? Не влияют ли пришедшая популярность и негативные отзывы на вашу повседневную жизнь?

— Отзывов на мою рецензию было много. Негативных треть или четверть, положительных большинство. Но не припомню ни одного, который заставил бы меня изменить позицию и хоть как-то задел меня.

Аргументы оппонентов ограничиваются слюнями и соплями.

Год назад я написал для своей группы «Я – улан-удэнец» программную статью, которая называется «Будущее за социализмом» и разместил ее на своей страничке. Так вот, эти «патриоты» через одного называют меня агентом ЦРУ и «пятой колонной». Хочется пожелать им адекватности и вообще благополучия.

Фото: kinopoisk.ru


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14 февраля в 08:50, просмотров: 3024, комментариев: 39


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
14 февраля в 10:55
Кому нужно мнение отдельно взятого гражданина?
Успех или не успех кино - кассовые сборы, граждане голосуют за фильм рублем. Фильм хороший, красиво снят - но это не документальный фильм а художественным. Тоже надо понимать. Он не претендует на исторические точности... Может кто нибудь расскажет какой из Советских фильмов о Великой Отечественной Войне - строго соответствовал тем событиям которые происходили? Везде есть художественный замысел и показ. Правду можно смотреть на кинохронике и то без закадрового пояснения.
ВИЛ
не нравится
14 февраля в 11:04
каждый имеет право на мнение пусть даже неправильное
444 альберт леонов
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14 февраля в 11:23
В стране, которая потеряла 40 миллионов, превращать кровавую войну в боевичок-блокбастер, просто немыслимо. У фронтовиков не было претензий к "В бой идут одни старики", "Живые и мертвые", "На войне как на войне", в которых был "художественный замысел и показ" катастрофы той войны. А не нынешнего подлейшего из разряда "можем повторить".
Швондер
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14 февраля в 11:31
После фильма о войне надо, чтоб выходя из зала, ты не был оплодотворенным патриотизмом, а был в ужасе, отвращении и потрясении
альберт леонов 444
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14 февраля в 11:33
Какие слова, какой штиль! Еще раз говорю - это художественные фильмы, соотвественно есть художественный вымысел. На историческую достоверность - не претендует!
Зато сколько молодых сходило в кино, для них экшен , красивая картинка.. все как в лучших фильмах Голивуда... Тегеран 43 - тоже художественный фильм, снят хорошо и красиво... Война и мир - тоже художественный фильм!
А какой хотели фильм? Где грязь, рутина, море крови, мат один..
Сталин лично расстреливающий власова или бендеру?
Или про "Бабий Яр"? Когда нацики бендеровские уничтожали евреев, показать как они "переживали", "мучались" но жестоко убивали евреев? Потом как кошмары ночные их мучали, что бы зритель сопереживал им... оправдать их злодеяния... такой?
Швондер
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14 февраля в 11:34
Остап-то причём?)))
444 альберт леонов
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14 февраля в 11:44
Да-да. "Экшн-сатисфэкшн" - красивая картинка, "как в Голивуде", "можем повторить". Вы хотя бы Войну и мир с этой пошлятиной не сравнивали бы. Неприлично это.
За меня придумывать не надо про своих "бендеровцев". Вы просили привести вам примеры Советских фильмов (именно так - с большой буквы) о Великой Отечественной Войне, к которым претензий нет? Я вам привел. Художественные они? Несомненно. Но сняты так, что сердце щемит и сегодня даже после тысячного просмотра. Есть там опять же не моя - ваша "грязь, рутина, море крови, мат один"? Нет. Обошлись как-то советские режиссеры. Донесли до зрителя о той войне что-то самое главное. Без придуманной вами дряни.
Ринат Кадыров 444
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14 февраля в 12:48
А разве не Вы с редакцией СИА намедни хвалили чудный "Праздник"?
Ринат Кадыров альберт леонов
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14 февраля в 12:55
Сколько людей, столько и мнений, по подборке материала видно на чьей стороне редакция. Расхваливали днищенский "Праздник", теперь вот пытаются опошлить вполне годный фильм. Рецензента притащили, интервью взяли. Может думают что поменяют мировоззрение читателей? Не получится, цифровой фантомас так и буде бушевать в одиночестве. Мне понравился Т-34, родители тоже посмотрели, хотя на фильмы про войну у них аллергия
Ринат Кадыров
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14 февраля в 13:04
9 миллионов просмотров, сборы в 4 раза превысили бюджет картины-это определенно успех отечественного кинематографа
444 Ринат Кадыров
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14 февраля в 13:08
Никто "Праздник" не хвалил. Но и не допускать его к прокату - бред. В России цензура запрещена по Конституции. А про "Т-34", фильм вроде бы о Великой Отечественной Войне, унесшей 40 миллионов жизней, альберт все сказал: "экшен , красивая картинка.." И вы еще из своей подворотни просто наотмашь приложили: "годный фильм".
Сергей Б
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14 февраля в 13:39
Тоже что ли посмотреть.
Surgutman
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14 февраля в 14:55
Дядьки! Кончай стебаться! Факты говорят сами за себя! При Сталине день победы не отмечали, а во многих семьях это был траурный День, фронтовики в мужской компании поминали однополчан! И только приХрущеве статус этому Дню на уровне государства стали менять! Сейчас из него пытаются сделать сценарной задумкой для экшн -кино! Это неверно , но как кассово! Прямо как компьтерные игры Ворлд оф тэнкс! Не надо так выхолащивать! Есть хороший опыт советского военного кино : умного и правдоподобного , такого как и "Праздник"! А байки сочинять под бюджет о патриотизме это циничное надругательство над подвигом предков!
Едкий Шнырь Surgutman
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14 февраля в 15:39
Тогда почему в той же Франции празднуют победу в Первой мировой войне? А французы прилично понесли потерь в той войне?
Или взятие Бастилии то же празднуют. А террор тогдашних революционеров то же вошел в историю - достаточно Вандею вспомнить.
А свою историю нужно любить и знать. А кино - оно и есть кино. Хочешь не красивую картинку а реальность - есть "Иди и смотри". Лично меня хватило только на один просмотр этой киноленты.
Едкий Шнырь
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14 февраля в 15:44
И вдогонку про правдивость и претензии. Борис Васильев был очень не согласен со сценарием и фильмом по его произведению. Однако "А зори здесь тихие" мало кого оставляет равнодушным
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 16:08
11 ноября никто во Франции не "празднует победу". Точно так же, как было в СССР, это день поминовения, а не вакханалия ликования. Никаких парадов не проводится. И "взятие Бастилии" через двести с лишним лет никто не празднует. 14 июля французы отмечают Национальный праздник.
Видимо, фронтовик Борис Васильев что-то знал и что-то пытался донести до зрителя очень важное...
Сергей Б Едкий Шнырь
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14 февраля в 16:13
Зори здесь тихие китайцы любят. «Они сражались за Родину» хороший фильм. Т-34 в заду у него. Даже смотреть не буду.
Едкий Шнырь 444
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14 февраля в 16:13
Ну да, я же забыл - тут все хорошее- в Европе. а все плохое - только в России. Только вот все недовольные никак в свою благословенную европу не уедут. Или не берут, или денег не хватает, или нафик не нужны они там.
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 17:05
Нет, вы не забыли, а просто про французов солгали. Про "празднуют победу" хотя бы. Любитель истории...
Едкий Шнырь 444
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14 февраля в 17:13
Угу. Не празднуют. То-то они в прошлом годе носились с этой победой своей как с писаной торбой
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 17:21
Отмечают - да, но нынешнего путинского празднования-ликования, парадов и в помине нет. Такой же праздник, каким был День Победы в СССР, когда были живы фронтовики. Со слезами на глазах.
Едкий Шнырь 444
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14 февраля в 17:38
Так фронтовики еще хвала Богам живы. Или в этом тоже Путин виноват? Если по-вашему все в стране плохо, чтоже не пытаетесь поменять - клаву топтать много ума не нужно
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 18:08
Какие, ..., фронтовики живы, если им минимум 93 года может быть, продолжительность жизни мужчин в России до 70 не дотягивает, а прошедшие фронт до глубокой старости как правило не доживали? Сколько их? Кто их голос слышит? И может ли человек в глубокой старости что-то донести, если фронтовика Бориса Васильева в 70-е никто не послушал? Ваш бюджетный троллинг в этой теме просто неуместен.
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 18:12
Путин виноват в том, что, прикрываясь Великой Победой, узурпировал власть в стране вместе со своими друзьями-миллиардерами. Цинично устроил из праздника со слезами на глазах, каким он всегда был для русского/советского народа, день имперского триумфа и всеобщего ликования с воинственными парадами и дебильным "можем повторить".
Едкий Шнырь 444
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14 февраля в 19:34
Что же вам везде бюджет мерещится!? Или самих от грантовой кормушки отлучили, прикрыв ее?
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 19:54
Если вы бесплатно своим отвязным троллингом промышляете, то это еще хуже.
Едкий Шнырь 444
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14 февраля в 19:57
И чем же хуже вашего поношения всего и вся, что происходит в России вообще и в Сургуте в частности?
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 20:20
Мне кажется, что нет ничего хуже вашего нахваливания циничного использования отвоеванной страшнейшей ценой Победы для укрепления власти чинуш-миллиардеров, бессовестного превращения народной трагедии в веселенький боевичок под девизом "можем повторить".
444 Едкий Шнырь
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14 февраля в 21:02
Ну, хоть плюсами-минусами развлекитесь, как положено троллю.
Ринат Кадыров 444
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15 февраля в 00:07
Тут Остпапа понесло
Ринат Кадыров
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15 февраля в 00:07
444 ваше психическое здоровье внушает опасения, что же будет по весне?
Ринат Кадыров 444
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15 февраля в 00:09
С Днем взятия Бастилии особо смешно получилось. В мемориз, однозначно
444 Ринат Кадыров
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15 февраля в 10:49
Вы можете сколько угодно писать с большой буквы "День взятия Бастилии", но французы праздник 14 июля так не называют. La Fête Nationale - Национальный праздник или просто 14 Июля. Всё. Запишите это себе в "мемориз" или лучше зарубите себе на носу.
Едкий Шнырь 444
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15 февраля в 12:45
Да мне как-то .... как бы помягче и поцензурее выразиться..? И на европу и на америку. Мои интересы четко в границах современной России. Хотя буду только за восстановление границ СССР и Российской Империи. Да - Варшава - русский город
Ринат Кадыров 444
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15 февраля в 13:58
"С наступлением праздничного утра все желающие устремляются на Елисейские поля, здесь проходит военный парад во главе с президентом. Над головами марширующих строем пролетают реактивные военные самолеты. Парад завершают уставшие после вчерашних празднований пожарные бригады, срывающие бурные овации со стороны зрителей. Гулянья растягиваются на весь день, а вечером толпы народу собираются на Марсовом поле, в небе разворачивается грандиозный фейерверк. Большинство ресторанов готово предложить туристам развлекательную программу. И даже те, кто оказались в праздник за пределами столицы, принимают участие в местных торжествах, не уступающих по насыщенности парижскому."
444 Ринат Кадыров
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15 февраля в 15:31
И ни слова про "взятие Бастилии", что совершенно естественно, потому что в этот день Франция отмечает парадом, гуляньями, фейерверком Национальный праздник, а не взятие чего-то двести тридцать лет назад.
444 Едкий Шнырь
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15 февраля в 15:32
Еще бы у вас интересы были где-то кроме путинской России. Где ж еще из бюджета будут платить за отвязный троллинг?
Едкий Шнырь 444
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15 февраля в 15:49
Так ежу понятно - такие жертвы. Законного короля и королеву под гильотину сунули. Потом кучу народа - то же на ноль помножили, потом целую провинцию в крови утопили, после на весь мир накинулись - из республики создали империю, получили звездюлей от "отсталых варваров", увидели казаков на своих улицах, которые улучшили генофонд, потом восстановили династию Бурбонов, чтобы опять отхватить уже от немцев, потом завалить трупами Верден, после снова отхватить парад в сдавшемся без боя Париже. Офигенный сиписок, чтобы постараться забыть о том, что двести сколько-то лет назад штурманули тюрьму и выпустили из нее урок.
444
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15 февраля в 16:09
Факт остается фактом, французы отмечают 11 ноября - конец Первой мировой, как отмечали День Победы в СССР, пока были живы фронтовики. Как день поминовения. Никаких этих циничных путинских парадов, ликования и "можем повторить".
Вы хоть в Википедии почитайте о 14 Июля, почему он объединяет всех французов.

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