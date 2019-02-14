​«Создатели фильма «Т-34» представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых»

«Режиссеры-ветераны войны уже не снимают, и это становится большой проблемой для кинематографа. Те, кто снимает сейчас, не то что не воевали, но часто даже не служили. Поэтому, если нет таланта, фильм о войне, снятый таким режиссером, вместо вклада в дело патриотизма может нанести большой общественный вред. Фильм «Т-34» — это как раз такой случай».

Рецензию архитектора Алексея Мохосоева на недавно вышедший российский блокбастер «Т-34» растащили на цитаты многие российские интернет-порталы. Корреспондент СИА-ПРЕСС связался с мужчиной, чтобы поговорить с ним о плюсах и минусах картины режиссера Алексея Сидорова и обсудить, почему эта кинолента стала столь успешной.

— Каковы ваши главные претензии к фильму «Т-34»?

— Мое убеждение в том, что Великая Отечественная война — это величайшая трагедия, которая поставила народы нашей страны на грань уничтожения. Они понесли огромные жертвы, чтобы выжить и победить в этой войне.

Создатели же фильма «Т-34» представили войну в виде циркового представления и развлечения, что, на мой взгляд, нанесло большой вред нашему отношению к Великой Отечественной войне.





— Есть ли плюсы у этой киноленты, за которые, например, стоит похвалить создателей?

— К плюсам картины можно отнести работу оператора, ритм, динамичность съемок.

— Как вы относитесь к художественному преувеличению в фильмах, посвященных историческим событиям?

— Исторические фильмы должны нести знание, то есть стоять на твердой исторической базе, следовать исторической достоверности. Художник не должен врать и искажать. Кроме художника историческим знанием обладают многие, и если художник врет, то он просто позорит себя.

Режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев в одном интервью сказал, что история сама по себе неинтересна для зрителя, поэтому требуется сочинительство сценариста и режиссера. Исходя из этой логики, в «Движении вверх» игрока сборной СССР по баскетболу, литовца Модестаса Паулаускаса он сделал ярым антисоветчиком, который называет своих товарищей по команде «русскими оккупантами». Настоящий же Модестас Паулаускас был капитаном сборной, в жизни тосковал по русским и два раза в неделю ездил в Калининградскую область тренировать русских мальчишек и слушать русскую речь. Режиссер и игрока очернил, и себя тем самым замарал. Какую выгоду получил Мегердичев в этом вранье, я не понимаю.

С другой стороны, у каждого художника может быть субъективное отношение к историческому материалу — это, пожалуйста.

— Почему вы обратились к написанию рецензии на этот фильм?

Сам я люблю историю, у меня степень кандидата наук по истории архитектуры. Просмотр исторических фильмов дает толчок к изучению истории по тематике фильмов. После просмотра «Т-34» я, например, изучал материалы по танку Т-34, по концлагерям, захоронениям военнопленных, способам погрузки и перевозки танков. Это дает конкретное представление по той или иной теме и после этого формируется общая оценка фильма.

Для меня образец кинокритика — Евгений Баженов, BadComedian. Помимо детального обзора фильма, он подает материал с большим юмором.

— Как вы считаете, откуда такой финансовый успех «Т-34»?

— Для этого фильма от голливудской продукции было расчищено самое выгодное прокатное время новогодних каникул. Ну, и развернута агрессивная реклама.

— Можно ли на фильме «Т-34» воспитывать молодое поколение, как это предлагают создатели киноленты и некоторые зрители?

— Создатели картины представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых. Это нам надо?

— В комментариях в соцсетях многие зрители фильма, в особенности патриотически настроенные, критикуют ваши рецензии. Как вы относитесь к критике? Не влияют ли пришедшая популярность и негативные отзывы на вашу повседневную жизнь?

— Отзывов на мою рецензию было много. Негативных треть или четверть, положительных большинство. Но не припомню ни одного, который заставил бы меня изменить позицию и хоть как-то задел меня.

Аргументы оппонентов ограничиваются слюнями и соплями.

Год назад я написал для своей группы «Я – улан-удэнец» программную статью, которая называется «Будущее за социализмом» и разместил ее на своей страничке. Так вот, эти «патриоты» через одного называют меня агентом ЦРУ и «пятой колонной». Хочется пожелать им адекватности и вообще благополучия.

Фото: kinopoisk.ru