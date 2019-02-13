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​«Я лично знаю Илью Бера и Александра Друзя, и мне тяжело судить, кто из них прав»

Главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов – о скандале в среде знатоков

В СМИ набирает обороты скандал с участием известного знатока клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. В настоящий момент они оба обвиняют друг друга в попытке подкупа, чтобы нечестным образом выиграть и поделить три миллиона рублей. Главный редактор информационного портала siapress.ru Дмитрий Щеглов участвует в интеллектуальном движении почти 15 лет, и знаком с обоими фигурантами этого скандала. Он ответил на вопросы редакции о развивающейся на глазах общественности неприятной истории.

– Как ты познакомился с Александром Друзем и Ильей Бером?

– Илья Бер приезжал в Тюмень на один из интеллектуальных фестивалей, в котором я участвовал. Это было достаточно давно – лет десять назад. Александра Друзя впервые вживую видел в Ханты-Мансийске на окружном чемпионате по интеллектуальным играм в 2005 году. Потом наш городской интеллектуальный клуб не раз привозил его в качестве почетного гостя на соревнования в Сургут и в другие города, например, Новый Уренгой. С ним приходилось общаться много раз.

– И как ты считаешь, кто прав в нынешнем скандале с обвинениями в подкупе?

– Не могу судить. У доказательной базы обеих сторон конфликта есть свои плюсы и минусы, и какое-то решение, наверное, будет принимать комиссия по этике Международной ассоциации клубов (главный орган, объединяющий любителей спортивного «Что? Где? Когда?» в мире – прим. ред.). Я могу сказать лишь то, что мое недолгое знакомство с Ильей Бером оставило о нем самые лучшие впечатления – он мне показался крайне приятным человеком.

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь (на фото справа) приезжал на финал Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм в 2017 году. Слева — глава Сургута Вадим Шувалов. Фото С. Кошкина.

Друзь намного сложнее в общении, многие в интеллектуальном движении его недолюбливают, но он – первый магистр, один из двух самых известных в стране знатоков, лицо «Что? Где? Когда?» (еще один – Максим Поташев). Этого у него не отнять.

Ты не считаешь, что все это – отражение какого-то корпоративного конфликта или вообще специальный информационный вброс, который сделан, чтобы отвлечь общество от серьезных вопросов? В конце концов, что такое в масштабах страны три миллиона, которые могли вроде как нечестно выиграть в телешоу?

– Я не сторонник теорий заговоров и прочих «многоходовочек». В том, что это не какой-то вброс – я уверен на 100 процентов, слишком специфическая сфера. Корпоративный конфликт телепроектов «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», или какой-то саботаж «Первого канала» и его главы Константина Эрнста – тоже очень надуманная тема.

Я скорее допущу какие-то личные разборки Бера и Друзя, потому что в интеллектуальном сообществе, как и любом другом, иногда происходят какие-то стычки. А может, речь идет просто о разоблачении попытки подкупа – кто бы ее ни совершил.

Больше всего расстраивает тот факт, что скандал бросает тень на все интеллектуальное движение. Призываю наших читателей не судить о всех любителях «Что? Где? Когда?» и других подобных игр по этой истории.

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13 февраля в 13:53, просмотров: 450, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 15:23
Бывает. На Сиа тоже порой диделлектуалы в комментариях такую тень бросают, такую тень…

Теперь дозвольте пару слов без протокола.
Чему нас учат, так сказать, семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго!
Тут мы согласны…

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