Профессор Мальков: «Моя ЖИЗНЬ – в спасении»

Вот уже на протяжении пяти лет отмечается День спасения жизней. В этом году этот День был Всемирным. СурГПУ с 2014 года участвует в акции. Зачем это Педагогическому вузу?

В нашей стране ежегодно гибнет от внезапной остановки сердца 350 тысяч человек. Это население целого города, такого как Сургут. Профессор, доктор медицинских наук Олег Мальков, 20 лет проработавший в реанимации, стремится изменить эту страшную статистику.

Он учит спасать жизни. В СурГПУ его курс прошли все педагоги и большинство студентов, в Югре - около 3 тысяч человек.

- Только в одном случае из пяти очевидцы оказывают первую помощь, - рассказывает Олег Алексеевич на мастер-классе на III Форуме для молодых педагогов. – Даже те, кто обязан спасать, не всегда это делают. Например, при ДТП помощь пострадавшим нужна в 70% случаев, но сотрудники ГИБДД оказывают ее только в 10-15%. Мы все должны уметь оказать первую помощь.

Но почти никто не умеет. Если вам станет плохо с сердцем и вы внезапно умрете (не дай бог, конечно), вернуть вас с того света сможет только этот человек или кто-то из тех, кого он обучил. Список их довольно велик: это преподаватели и студенты СурГПУ, врачи скорой помощи, профессиональные сургутские спасатели, анестезиологи-реаниматологи в больницах и врачи поликлиник, учителя и ученики (!) сургутских и районных школ. Олег Алексеевич является создателем программы массового обучения сердечно-легочной реанимации в ХМАО. Но до идеала, когда каждый встречный может оказать первую помощь, еще далеко. Почему?

- Ни в округе, ни в стране нет культуры оказания первой помощи, - объясняет профессор Мальков. – Раньше этому не учили. В тоже время считается, что все служащие и педагоги уже обучены, а проверяешь – нет, не умеют. В 2014 году мы разработали проект по массовому обучению реанимации, но пока, к сожалению, замкнулись в рамках города и образовательных учреждений. Развитие программы требует больших финансовых средств и единомышленников, работы большой команды. С другой стороны, те, кто, действительно, знают, как спасти человека, – психологически к этому не готовы.

И все же, благодаря энтузиазму Олега Алексеевича, перемены налицо: сотни учителей и школьников Сургута уже могут самостоятельно «откачать» пострадавшего. Но вот странность - вы не найдете о Малькове публикаций в газетах. В мире все давно с ног на голову – истинные новаторы остаются в тени шумных и бесполезных медийных персон, а настоящих героев будто и нет. Но они есть, и если вы хотите поговорить с профессором, приготовьтесь за ним побегать. У Олега Алексеевича плотный график, и если вы увидите, как по университетским коридорам быстро идет человек с манекеном в руках и дефибриллятором подмышкой, это он!

Что изменилось на кафедре с появлением профессора, нам рассказала заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности Алена Говорухина.

- Олег Алексеевич пришел в университет в 2014 году. Его пригласила наш ректор Надежда Васильевна Коноплина. Его приход на кафедру совпал с моим назначением заведующей. Очень незаметно, но со сверхзвуковой скоростью профессор влился в коллектив. Если спросить у коллег на кафедре, кто самый любимый член коллектива, я уверена, все назовут фамилию Мальков. Какие его черты я отмечаю как руководитель? Потрясающую работоспособность, вдумчивый, фундаментальный подход ко всем видам деятельности, которыми он занимается. Он человек очень увлекающийся, и умеет заражать своими идеями всех вокруг. При этом Олег Алексеевич не жадный в отношении идей – он ими щедро делится. Я считаю его одним из самых значимых членов команды.

Олег Мальков делится не только идеями, будучи настоящим врачом, он лечит своих коллег, их детей, родственников и друзей друзей. Он – классический доктор, какими их рисует русская классическая литература, и истинный интеллигент. А значит, скромен, прост и человечен. И команд у него две: вышеназванные коллеги и семья - любимая супруга, доцент кафедры социально-гуманитарного образования СурГПУ Людмила Малахова, и трое детей: сын -15-летний Илья и две дочери – 9-летняя Настя и 7-летняя Маша. Дети уже идут по стопам отца: Илья получил сертификат провайдера по сердечно-легочной реанимации и проводит мастер-классы для школьников. Так что, пожалуй, у него не две команды, а одна, но большая – семейно-университетская!

- Олег Алексеевич ведет дисциплину «Основы медицинских знаний», - продолжает Алена Говорухина. - Эта дисциплина была и до него, но профессионала такого уровня у нас не было. Что сделано за эти годы? Пересмотрены рабочие программы и методическое сопровождение дисциплины. Благодаря его усилиям в учебном плане всех направлений подготовки в нашем вузе появилась дисциплина «Первая помощь». Три специалиста уже получили международные сертификаты, позволяющие обучать других людей. Создана Лаборатория биологических основ безопасности образовательного пространства, которой и заведует профессор. Благодаря Олегу Алексеевичу у нас налажен контакт с Московским НИИ Общей реаниматологии и закуплены современные манекены разной степени сложности.

- Всего 13 манекенов, - поясняет Олег Алексеевич, – два «взрослых», стационарных, 10 надувных и один «младенец».

Оснащение лаборатории не уступает учебному оборудованию большинства больниц и медицинских кафедр Югры. Среди немедицинских вузов такое количество манекенов, в том числе сложных, с компьютерной обработкой данных, а также учебные дефибрилляторы есть только в СурГПУ. Таким образом, университет стал главной региональной школой спасения жизней.

- За четыре года мы открыли две магистерские программы и двухпрофильный бакалавриат по безопасности жизнедеятельности. Олег Алексеевич прошел переподготовку (из врача в педагога) и преподает медицину катастроф, - рассказывает Алена Анатольевна. - Мы заключили договор о сетевом взаимодействии с Сургутским лицеем №3. Эта образовательная площадка поддерживает наши «спасательные» инициативы. Мы начали с того, что проводили там мастер-классы, затем обучали педагогов и школьников. В 2017 ездили с мастер-классами по образовательным организациям города и района, теперь вышли за рамки Югры - заключили договор с Крымским инженерно-педагогическим университетом в г. Симферополе. Наш договор подразумевает совместные научные исследования, Олег Алексеевич ездит в Крым обучать реанимации студентов.

Профессор Мальков руководит магистерскими и кандидатскими диссертациями. Его первые магистранты уже блестяще защитились, например, Виктор Попенко, учитель ОБЖ из третьего лицея, уже защитился и поступил к нему в аспирантуру. За четыре года команда Малькова выиграла и освоила три больших гранта.

- Под его руководством мы разработали базу данных оценочных средств по первой помощи, зарегистрировали на нее право интеллектуальной собственности. Благодаря выигранным грантам и поддержке департамента образования округа выезжаем на международные конференции и симпозиумы. Олег Алексеевич блестящий оратор с широчайшей научной эрудицией и прекрасным чувством юмора – его выступления всегда оканчиваются аплодисментами. Безусловно, вуз может гордиться таким специалистом, - подытоживает завкафедрой Алена Говорухина.

А с чего все начиналось? Олег Мальков с детства хотел стать медиком, но по настоянию родителей отучился год в Омском политехническом институте. Далее была армия, и только после этого Омский медицинский институт, где Олег получил две специальности: педиатра и анестезиолога-реаниматолога. Он запомнил свою первую анестезию – во время учебы на практике после пятого курса дежурил в городской детской больнице, и надо было дать наркоз 7-летней девочке.

- Очень боялся, - признается доктор медицины. - У меня ребенок на руках, а медсестра говорит: «Ты все знаешь», поворачивается и уходит! Все прошло хорошо, но руки дрожали.

Но это быстро прошло, и доктор Мальков в качестве анестезиолога-реаниматолога участвовал в десятках операций каждый день, сутками дежурил в реанимации, в итоге на его счету более 3 тысяч операций в год – всего более 60.000 за 20 лет работы! Вы можете представить количество жизней, спасенных этим человеком? Конечно, как и у любого врача, в его карьере были и печальные случаи, но счастливых – целое население таких городов, как Когалым, Нягань или Мегион! И теперь он готовит учеников, которые готовы спасти всю Югру.

- Всех спасти нельзя, - не соглашается со мной Олег Алексеевич. - Главврач одной из омских больниц предлагал мне заведовать отделением реанимации как раз на таких условиях: «Сделай так, чтобы никто не умирал». Но я отказался, потому что не могу спасти всех. Но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить жизнь не менее 70% процентов людей с внезапной остановкой сердца, как это делают в Скандинавских странах. Это наша цель, мы работаем системно при поддержке руководства университета, а значит, все получится.