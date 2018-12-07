​Ванда Болотнова: «На планерку я захожу со словами: что вы тут понаделали?»

В ноябре 2019 года Городской культурный центр отметит полувековой юбилей. Старейшее культурное учреждение города, которое многие сургутяне знают как ДК «Строитель», открылось еще в 1969 году. Сегодня здание центра стало многофункциональным пространством, которое вмещает концертный зал, 56 разножанровых творческих коллективов (с 1400 участниками), центр по организации общегородских проектов и универсальную площадку для проведения мероприятий различного формата.

Открытие юбилейного сезона состоялось 6 декабря в рамках мероприятия «Давайте строить вместе…», где Городской культурный центр презентует свои лучшие номера и анонсирует ключевые событиях грядущего года. В преддверии торжества корреспондент портала siapress.ru встретился с руководителем учреждения Вандой Болотновой. В интервью директор рассказала о работе с творческими людьми, планах и проблемах учреждения.

— Почему для мероприятия в честь открытия юбилейного сезона было выбрано название «Давайте строить вместе…»?

— Мы отождествляем название с неким жизненным путем: рождение, взросление, становление… Такие периоды присущи человеку, семье, учреждению и даже просто зданию. В названии мы постарались отразить все это. Давайте строить вместе: нашу жизнь, новые интересные проекты, культуру, личность каждого ребенка, который к нам приходит. Это очень обширный и емкий посыл для сургутян.

— Более года вы руководите Городским культурным центром. Когда вы пришли на новое место, в беседах с журналистами отмечали, что хорошо знакомы с историей и коллективами учреждения. И все-таки чем вас привлек этот центр?

— Моя любовь к культуре Сургута — это не громкая фраза. Мне нравится отрасль, процессы которые в ней происходят и, конечно, творческие люди. Я считаю, в 1969 году, когда открыли первый дворец культуры — это было отправной точкой развития культуры в городе. Первый культдесант высадился на эту площадку. Это был Монастырский, Казаченко, семья Карасевых — это те люди, которые начали формировать, как мы сегодня говорим, творческие проекты. Тогда это называлось просто —мероприятия.

Момент открытия Дома культуры для тогда еще небольшого количества жителей Сургута стал событием наподобие запуска первой ракеты в космос.

Я рада, что это учреждение живет, развивается и аккумулирует вокруг себя огромное количество людей возрастом от четырех лет и до бесконечности.

— Как известно, творческие личности очень ранимы. Каково руководить творцами?

— Мы все очень ранимые и творческие, поэтому и бережем друг друга. Я знаю по опыту работы — в каждом человеке, который приходит в искусство, есть здоровое зерно, которое спустя годы станет невероятным талантом. Если человек выбрал такую профессию, значит, у него есть желание развиваться, а это самое главное. Моя задача как руководителя только найти то самое зерно.

Также важна доброжелательность. Я беру пример с серьезных театральных критиков, которые, анализируя, говорят сначала о хорошем. После они объясняют неудавшиеся моменты, которые не позволили спектаклю выйти на высочайший уровень. Я не сама это придумала, а «сдираю» у величайших людей и использую это в своей работе.

— Вы долгое время были директором Сургутской филармонии, где работают профессионалы. В Городском культурном центре в основном трудятся самодеятельные коллективы. Насколько изменились ваши требования к ним как руководителя?

— Я всегда требую профессионального подхода. По большому счету, не важно — образцовый это коллектив, или профессиональный, у них есть руководитель, который в обоих случаях профессионал. Ему при подготовке номера, я всегда задаю вопрос — для чего? Научить детей новому движению? Попробовать смешать различные стили искусства? Или этот номер для публики — полноценный и концертный? Тогда я все понимаю. Думаю, каждый руководитель должен задумываться о цели собственного производства.

И, естественно, я не буду требовать от пятилетнего ребенка в первый день занятий, чтобы он пел как Монсеррат Кабалье.

— Есть ли у вас выражение, которым вы приветствуете работников? Например, наш шеф заходит в редакцию со словами: «Есть прорыв?».

— Я своих о прорыве не спрашиваю, потому что у них он круглосуточный: любой новый эскиз, проект, дело. Так как мы непрофессиональная структура, каждое мероприятие — это что-то новое, мы готовим все самостоятельно. Каждый наш концерт — это новый проект. Поэтому, наверное, единственное мое устойчивое выражение: «Что вы тут понаделали» (смеется).

— Как трансформируется культура сегодня?

— Сложно коротко ответить на этот вопрос. Культура постоянно меняется и обновляется, как живой организм, как море. Все время происходит обновление, иногда новинки добавляются целыми потоками, а иногда входят плавно и понемногу. Но все эти изменения меняют качество той самой морской воды.

Приходят новые технологии, рождаются люди с иными взглядами — и культура впитывает все это в себя. Если бы не было постоянного обновления искусства, мы бы до сих пор проводили свой досуг в избе-читальне при свече со сказками, которые бы читал единственный знающий грамоту человек.

Я считаю, что сегодня культура идет к синтезу видов искусства. Жизненно необходимо совмещение: новые движения в хореографии, театрализация танцевальных и песенных номеров. Поэтому часто в наших концертных программах погружение начинается с порога — на входе тематические инсталляции и выставки.

— У кого в большей степени проявляется эта потребность в обновлении искусства: у зрителя или творца?

— Зрителю-обывателю нужно хорошо провести время, отдохнуть и подумать о чем-то. Ему, скорее всего, все равно, какими инструментами мы пользуемся. Мне кажется, что в первую очередь это нужно нам — тем, кто создает творческие проекты. Когда нам нравится то, что мы создали, это оценит и зритель. Но это мое субъективное мнение.

Я часто бываю в зале на наших концертах. Если стоит полная тишина — это означает, что все удалось. Когда начинается шушуканье, включаются телефоны, стоит задуматься о том, насколько удачна эта программа. К тому же у нас маленький зал, и артист видит зрителя. Благодаря этому мы всегда можем адекватно оценить себя и выступление.

— Чем планируете удивить зрителя в части юбилейных мероприятий?

— В следующем году мы покажем цикл программ, начиная с того момента, когда «Строитель» только появился, и сделаем отсылку в будущее: каким мы мечтаем увидеть центр через года. Главная концепция — это деление по десятилетиям жизни ДК. Думаю, у нас получится провести даже дискотеки: такие, которые проводились еще в 80-е годы. Мы планируем представить рок-драму «Птицы не люди». Возможно, читая это, профессионалы покрутят пальцем у виска, но мы решили замахнуться. Финальное мероприятие пройдет 24 ноября 2019 года, в день рождения «Строителя». Вообще у нас много амбициозных планов.

Кстати, о мероприятиях, которые готовятся в Городском культурном центре, всегда можно узнать на сайте.

— С какими проблемами центр подходит к полувековому юбилею?

— Ну, жизнь без проблем только в раю. Если бы не было преодоления — ничего бы и не рождалось. Не важно, где коллектив находится: во дворцах или маленьких уютных домах, — трудности всегда будут. Но все это можно решить. Проблемы не лишают нас возможности работать.

Не зря ведь мы решили отмечать все юбилейные мероприятия в своих стареньких, но теплых и уютных стенах. Неправильно, если наш праздник перейдет на чужие подмостки.

— Здание учреждения, насколько я знаю, находится в достаточно плачевном состоянии: с момента открытия был проведен только один капитальный ремонт. Планирует ли администрация города, учитывая, что Городской культурный центр — муниципальный объект, искать пути выхода из сложившейся ситуации?

— Всему свое время, полагаю. Мы по-прежнему стоим в очереди на строительство нового здания, проблема всем известна. Она будет решаться, но не ранее, чем в 2022 году.

— Каковы ваши пожелания коллективу в юбилейном году?

— Так держать. Мы сами себе задали высокую планку, и, полагаю, этой высоты еще не достигли, а когда достигнем, зададим новую.Желаю коллективу, нашим студийцам, зрителям и себе — не останавливаться.

Фото из архива ГКЦ