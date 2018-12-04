​«Если бы я умел рисовать так, как я умею собирать грибы, то стал бы давно Нобелевским лауреатом»

Яркие и озорные, а местами даже хулиганские, картины и инсталляции Зайчикова трудно перепутать с чьими-то еще. Увидите один раз — запомните навсегда.

Художник-оформитель с неповторимым стилем трудится в драматическом театре Нижневартовска. А прямо сейчас в сургутской галерее современного искусства «Стерх» располагается его персональная выставка «Когда все отдыхают», полная юмора, непосредственности и оригинальных художественных решений.

В интервью siapress.ru Вячеслав Зайчиков делится мнением о состоянии творческой среды в Югре и рассказывает, что его связывает с…двумя ведрами бычьей крови, а также вспоминает истории из своей оформительской карьеры и объясняет, зачем рисовать чайной заваркой.

Профессия «оформитель»

— Вячеслав Николаевич, расскажите, почему вы выбрали путь оформителя? Вам как-то особенно близка театральная тема или это было сделано больше по каким-то практическим соображениям? Какой первый спектакль вы оформили? Припомните?

— Первый оформленный спектакль — «Мое насмешливое счастье» по письмам А.П. Чехова и его близких. По тем временам я предложил новаторское решение по свету. Он ставился за пределами сценической площадки — комнаты. (Прожекторы находились за дверями и окнами павильона).

— Можно ли сказать, что именно специфика оформителя заставляет мыслить шире багетных рам, заставляет выходить за пределы плоскости, создавать этакие 3D-объекты?

— Когда-то в художественных училищах Министерства культуры РСФСР курс обучения на оформительских отделениях доходил до пяти лет, и группы набирались не более 9-10 человек. На начальных курсах достаточно времени уделялось работе с плоскостью. И далее — от простого к сложному. Сейчас больше возможности самостоятельно образовываться. Открыт доступ к любой профессиональной информации и литературе. Работа в театре постоянно провоцирует на поиск новых знаний и умений. В этом профильное образование художника-оформителя очень помогает. А мыслить шире или уже — это когда как получается. Последнее время по утрам, глядя в зеркало, все чаще обнаруживаю на собственном изображении «отупения печать».

Кстати, спектакль «Черная песня» театра обско-угорских народов «Солнце» со сценографией Вячеслава Зайчикова принял участие в Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Источник фото: «Афиша».

— Оформлением какой постановки вы особенно гордитесь?

— Хорошо, если в течение трех театральных сезонов, а это около 10-12 постановок, есть одна или две работы, которые кажутся автору удачными. Поверьте — это большой успех. Главное, чтобы не случалось откровенно слабых спектаклей.

«Может же быть у художника хоть что-то не на показ…»

— Ваши работы — насыщенные по цвету. И в одном интервью вы как раз говорите, что не прочь похулиганить с цветом. Скучно, когда все выверено по цветовому кругу и т.д.? Вам, наверное, нравятся фовисты или, например, экспрессионисты, тоже смело использующие палитру? Что вы любите в цвете? Что вас вдохновляет на яркие работы?

— Нравятся разные художники, разные выставки. Если после посещения музея руки чешутся что-то нарисовать, то это хорошая и правильная реакция. Из давних симпатий — Пьер Боннар из группы художников «Наби». В России очень мало его работ. Когда я увидел «Пейзаж с товарным поездом», первая мысль была: «Это же, я написал!»



Работа Пьера Боннара «Пейзаж с товарным поездом»

— Кстати. А что за ряд работ, которые вы показываете только близким? О чем они?

— В советские времена это были работы на политические или близкие к этому темы. Сейчас тоже не самые лучшие времена. У меня нет работ, которые я не мог бы показывать незнакомому зрителю. Просто есть работы, сделанные для себя, близких, «в стол». Может же быть у художника хоть что-то не на показ…

О выставке в «Стерхе»

— Выставка в «Стерхе» называется «Когда все отдыхают». Как долго вы ее создавали? Какой посыл она несет? И еще — как вы сами предпочитаете отдыхать и часто ли удается насладиться отдыхом?



— Название экспозиции придумал Сергей Зятьков (Заведующий проектами ГСИ «Стерх». — Прим. ред.) и предложение устроить выставку поступило тоже от него. Когда появилось название — отобрал работы подходящие для этого случая. Самое сложное — не сделать работу, а подготовить ее к выставке. Это рамы, техническая подготовка, стекло, упаковка и т. д.

Выставка для художника — дело затратное и хлопотное во всех смыслах.

Самый лучший отдых — сбор грибов. Если бы я умел рисовать так, как я умею собирать грибы, то стал бы давно Нобелевским лауреатом.

Выставка В. Зайчикова «Когда все отдыхают», расположенная в «Стерхе». Автор фото С. Зятьков

«Хулиганить нужно и можно!»

—Часто ваши работы сопровождены острым словцом. Как справляетесь с нащупыванием грани? Помогает внутренний цензор или обычно просите кого-то другого оценить градус треша? Заметила, что вы любите шалить (одна лопата с какашкой чего стоит!) Есть ли какая-то все еще не исполненная шалость? Что бы хотелось этакого нахулиганить?

— Хулиганить нужно и можно, если это не унижает ничьих и никаких достоинств. Кстати, лопата с какашкой называется «Тщетные усилия» — это прямое изоцитирование фразы: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Работа В. Зайчикова «Тщетные усилия». Автор фото С. Зятьков

Из пока что не исполненного: в течение полутора лет собирал использованные алюминиевые ложки (новые не покупаю). Сейчас их у меня около 500 штук. Хочу сделать не очень веселую инсталляцию о некоем человеческом сообществе.

К девяти морям (стиральные доски) готовлю на контраст доску «Соловецкие острова» (Белое море). Там в советские времена был Соловецкий лагерь особого назначения «Слон». И приспособление для обувания (обувь) «Красная Москва». Периодически возвращаюсь к теме «Hippie» (Хиппи). На нынешней выставке из этого ничего нет.

Лак для ногтей, чайная заварка, кетчуп… и прочие неожиданные материалы для картин

— Где-то читала, что однажды вы чуть ли не кетчупом закончили работу, когда кончилась краска. Это правда? Какие еще были странные материалы, с которыми приходилось работать?

— Да, это правда. Писал этюд в городе Кыштыме. Там большое озеро и ржавый металлический гараж или загон для моторной лодки. Его я дописал кетчупом. Работал всем, что оставляет отпечаток на плоскости. Кузбас-лак (чем красят голландские печи), лак для ногтей, чайная заварка, самодельные чернила, медицинские зеленка, йод и марганцовка, типографская краска, нитрокраски баночные, корабельные эмали, самодельная тушь. Еще бодяжил эмали в больших количествах — лак ПФ + пигменты.

По молодости в одной из хулиганских выходок использовал два ведра бычьей крови (принесли с мясокомбината), также делал росписи корундовой фракцией (особая технология напыления), изобрел способ нанесения линий на поверхности густотертой масляной краской, клизмой с пластмассовым наконечником и т.д.

— У вас есть какая-то художественная мечта?

— Избегать простудных заболеваний для начала.

Раньше было лучше?

— Как бы вы оценили современную российскую художественную прослойку? Можно даже не примере Югры. Некоторые жалуются, мол, а вот раньше-то, а вот в старые-то времена, вот были же художники...

— На мой взгляд — все в порядке. Отечественная школа сохранилась. С коллегами из Югры я мало общаюсь. Мы физически удалены друг от друга. Из того, что удается посмотреть живьем и в Сети — много художников хороших и разных.

В силу сложившихся обстоятельств одной ногой я сейчас увяз в Москве. Там, конечно, жизнь многообразнее. Насмотренность для художника — очень важная составляющая в его профессиональной готовности. И география не самое главное.

Что сейчас дает членство в Союзе художников?

— Каково сейчас быть художником? Дают ли мастерские? И как вам кажется, заиметь членство где-нибудь — это самоцель? Или молодому художнику можно обойтись без этого? Что бы вы вообще посоветовали молодежи?

— Из всех творческих профессий степень свободы у художника самая высокая. Пойди в магазин, купи карандашик, листочек бумаги и рисуй все что вздумается. Мастерские дают, но нужно иметь, вероятно, перед чем-то и кем-то какие-то заслуги. Часто одного таланта недостаточно. Чтобы иметь заслуги, нужно служить, т.е. ограничивать собственную свободу в той или иной степени.

У меня рабочая мастерская при театре. Когда уволюсь, я буду должен ее освободить и в дальнейшем решать этот вопрос самостоятельно, опираясь исключительно на собственные силы и возможности. Существует множество иных, менее мучительных способов заполучить мастерскую. Например, самый простой — купить. Выбирайте сами.

Членом Союза художников России я стал в 58 лет (шесть лет назад). В советские времена член СХ мог посещать любые выставки бесплатно, приобретать любые художественные материалы в спецмагазинах, участвовать в пленэрах на творческих дачах, где проживали на полном пансионе до трех месяцев. Также существовали творческие командировки. Члены СХ могли трудиться в мастерских художественного фонда по очень хорошим расценкам. И многое другое.

Сейчас, к сожалению, во многих государственных музеях на некоторые экспозиции по членскому билету не попасть. Основоположником такой музейной политики выступил Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Эту инициативу с удовольствием подхватили и областные музеи. Т.е. с материальной точки зрения участие в творческих союзах особых выгод не сулит. В большей степени сегодня ценность подобных объединений исключительно в творческомобщении.

Совет молодым художникам

Из советов молодежи: испанский философ и поэт Антонио Мачадо завещал: «Мой стариковский вам совет таков — не слушайте советы стариков!»

Справка: Вячеслав Николаевич Зайчиков родился в 1954 году в Кургане. В 1988 году окончил Челябинское художественное училище. С 1996 года — главный художник Городского драматического театра Нижневартовска.

Вячеслав Зайчиков — постоянный участник выставок российских театральных художников, а также разных (в том числе международных) проектов. За свою карьеру формил более 100 спектаклей, поставил как режиссер-постановщик шесть спектаклей. Член Союза художников РФ, член Союза Театральных деятелей РФ, заслуженный деятель культуры Югры.