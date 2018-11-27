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​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»

Интервью с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым — о самых нашумевших экспозициях галереи и о том, как все-таки понимать современное искусство

Галерея современного искусства «Стерх» в этом году преподносит сургутянам одну удивительную выставку за другой: то детища «Эрарты» в апреле, то экспозиция под кураторством питерского гравера Юрия Штапакова «Скрепленные листы», вызвавшая споры среди горожан.

А недавно в галерее презентовали персональный проект художника Вячеслава Зайчикова из Нижневартовска — яркий, веселый и тоже…весьма смелый. Из тех, что заставляет зрителя смущенно хихикать или стыдливо краснеть, когда приходится отправить товарищам фотографии с интересными экспонатами.

Мы поговорили с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым о том, как расширить горизонты восприятия и научиться понимать современное искусство, каков вектор развития галереи и за что «Стерх» однажды обвинили в…пропаганде каннибализма (и такое было!).

Неоднозначные мнения сургутян

— У вас в «Стерхе» сейчас проходит выставка «Скрепленные листы». Когда мы разместили у себя в инстаграм-аккаунте фотографии экспонатов, то читатели сказали, что это «не искусство», «совсем чеканулись», «какая современность — такое и искусство», «а вот Шишкин — это искусство»... И так далее. Расскажите, какая вообще реакция у сургутян на эту экспозицию? Вызывает ли она на самом деле такое неприятие у пришедших? И что бы вы ответили нашим возмущенным читателям?

— Выставка художников Санкт-Петербурга с непростым, но впечатляющим искусством, вызывающим вопросы… Для галереи «Стерх» такие выставки важны, чтобы оставаться площадкой современного искусства, не превращаться в просто досуговое учреждение. Для местных художников, творческой молодежи — это поддержка, дающая ощущение, что Сургут все-таки город, в котором можно делать сложные вещи, творчески расти. На открытии выставки было много горящих глаз, утолялся голод по такому искусству — серьезному, дерзкому, уходящему за горизонт нашей тихой жизни.

Конечно, приведенные в вопросе реплики — типичная сетевая перепалка. Тут нет стремления выйти за пределы простых реакций. Да, реплики верные, если их продолжить. «Это не искусство», которое было и которое стало давно приятным, это что-то другое; «совсем чеканулись», если смотрите только ТВ и не ходите на выставки; «а вот Шишкин — искусство»… Только жаль, он не будет иллюстрировать песни Высоцкого, поэму «Москва — Петушки», роман «Бесы», стихи Хармса и Мандельштама (все это сделано на выставке другими художниками, и, кстати, в «реалистичной» технике тоже).

Фрагмент работы Ю. Штапакова из выставки «Скрепленные листы»

Приглашаем авторов этих реплик в инстаграм-аккаунте siapress.ru бесплатно посетить выставку. Я готов к общению, при желании можно связаться со мной в «ВКонтакте».Реакцию на выставку мы стараемся отслеживать. Сотрудники наблюдают ее у выходящих из зала. Говорят, что если зашел человек, то выходит всегда с впечатлениями. Опыта для полноценного восприятия может не хватать даже у художника. Но самое важное —живой контакт с искусством — происходит.

Что объединяет «воспалённое воображение» и искусство?

— Почему то, что вы показываете, — искусство? А не «плоды воспаленного воображения», как выражаются комментаторы.

— Не надо зацикливаться на частностях, что искусство должно… (дальше от сурового виртуального собеседника следует одно-два требования). Искусство не должно — оно может. В десятки раз больше требуемого может — быть красивым, быть наслаждением, быть собеседником, иногда для него главнее быть инструментом познания (тут, извините, художник должен больше думать о себе, чем о нас), диагностировать мир и время, предсказывать (в том числе неприятные вещи), оказывать арт-терапевтические услуги, воспитывать и душу, и глаз, быть финансовым активом и т.д.

Сергей Зятьков с экспонатом выставки «Скрепленные листы»

На нашей выставке художники как раз чаще выступают за «воспаленное воображение» — то есть иллюстрируют не книги, а свое прочтение. Не облегчают чтение другим, а стараются понять, что же они сами прочли. Интересная творческая задача, и если увлечен художник, то и мы можем загореться, развить свою фантазию.

О самой «возмутительной» выставке галереи

— Какая самая резонансная выставка была в «Стерхе» на вашей памяти, вызвавшая наибольшее обсуждение?

— Самая громкая реплика была, как ни странно, в связи не с современным искусством, а с выставкой буддийских танка — «икон» (мы активно привозили восточное искусство). Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма (!) — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов.
А так, если сургутяне идут в галерею, то уже это говорит, что у них есть определенные запросы, есть готовность сделать усилия, размышлять. Мы же показываем не провокативные вещи, а мастерское, качественное, прошедшее кураторский экспертный отбор современное искусство России.

Как научиться понимать современное искусство?

— Как научиться понимать современное искусство? Есть ли какие-то универсальные советы?

— Сейчас начинает расти новая волна интереса к современному искусству, растет и творческая активность в столице и городах, появляются образовательные курсы по современному искусству (кстати, довольно дорогие — это тоже показатель спроса), издается масса интересных живых книг в духе «как понять современное искусство», появляются просвещающие интернет-ресурсы («Арзамас» могу порекомендовать). Вообще, сами творцы, искусствоведы, музыковеды говорят, что сегодняшний главный тренд — обращение к широкой публике, говорить просто, но о сложном.
Главные советы поразят свежестью и неожиданностью: читай о старом — смотри новое, не будь агрессивен, ходи на выставки.
И если хочется искусства для интересных впечатлений — это наша выставка «Скрепленные листы», если хочется просто осмотреться и обсудить с друзьями — то вот для вас наша новая выставка «Когда все отдыхают», где можно посмеяться, поспорить, написать гневный отзыв, а потом снова посмеяться.

Что смешного в новой выставке «Стерха»

— Недавно в «Стерхе» открылась экспозиция художника Зайчикова из Нижневартовска. Довольно дерзкая. Кому на нее стоит идти, а кому — может быть, нет? «Стерх» решил стать более смелым, судя по последним выставкам?

— Выставка веселая и яркая. Художнику нравится общаться со зрителями — умело развлекать, бодро высказываться, вызывать яркие эмоции. В зале время от времени смеются. Лично мне нравятся портреты с предметами — семья. Со своими словечками (на раме), увлечениями (фон), с лицами на лопатах и совках (Лопатины?). Или стиральные доски, ставшие морями. Кто стирал когда-то в руки —дожил до поездок в Анталию.
Пусть мы где-то не привлечем школьников (наша самая массовая аудитория), но зато появляются новые зрители разных возрастов. Реакцию угадать трудно — времена меняются.

Иногда активно посещается малозначительная выставка, а то, что круто по разным меркам — мало и не «способствует эстетическому развитию сургутян». Поэтому стараемся сейчас быть разнообразнее, не забывая, что искусство вечно, а наши развлечения преходящи.

Кстати: Выставку «Скрепленные листы» в «Стерхе» можно посетить до 2 декабря, а экспозицию «Когда все отдыхают» — до 16 декабря.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 148, комментариев: 0


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​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»
Интервью с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым — о самых нашумевших экспозициях галереи и о том, как все-таки понимать современное искусство
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