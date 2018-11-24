«Игры разума» – это квиз не похожий на другие»

Сургутскому квизу «Игры разума» исполняется три года. В честь дня рождения мы взяли интервью у создателя проекта Светланы Мосендз. Она рассказала, как появился квиз, кто в нем может поучаствовать, сколько это будет стоить и какие призы ждут победителей.

– Давай начнем с основ. Расскажи, что из себя представляет квиз «Игры разума»?

– «Игры разума» – это ни на что не похожий квиз. Когда я начала его делать, у меня за спиной был опыт так называемых спортивных чемпионатов по интеллектуальным играм. Это такие дисциплины как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры», «Своя игра» и прочее. При этом я не знала, как выглядят квизы в других городах. Поэтому «Игры разума» – это смесь спортивного «Что? Где? Когда?» и «Мультиигр» разных форматов: аудио, видео, текстового и других. К тому же у каждого моего квиза есть тема, под которую пишутся все задания.

– Расскажи, как появилась идея создать этот проект?

У меня был долгожданный отпуск в Петербурге. Мой друг, по совместительству игрок телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Миша Скипский позвал поиграть в «60 секунд». Это не квиз, но формат похож – команды собираются каждую неделю в ресторане, платят небольшой организационной взнос и играют. После игры они сразу же определяют победителя.

Меня поразило, во-первых, количество команд – 4 лиги по 40 команд, во-вторых, что они играют каждую неделю и при этом в будни после работы. Да еще и едят во время обсуждения вопросов! В Сургуте, да и в округе, на тот момент были только турниры и чемпионаты, которые проходили около 4-6 раз в год с серьезными, суровыми интеллектуалами. Они бились за кубки и результат. Простому человеку на такие игры просто так не пробиться – приходилось либо начинать с тренировок, либо иметь знакомых в команде. Поэтому мне очень импонировала идея создания более простых игр для всех желающих.

Вернувшись, я первым делом провела квиз на тему, которую знаю и люблю больше всего – кино. И команды начали просить еще. Так начались «Игры разума».

– На кого направлен этот проект, кто твоя целевая аудитория?

– Я бы сказала, это все, кто старше 14 лет. Хотя на играх у меня можно встретить юных интеллектуалов, которым и года не исполнилось. В целом это люди, которым интересно думать, логически рассуждать, собираться уже устоявшимися компаниями или знакомиться с новыми людьми.

Прежде чем прийти играть в первый раз меня часто спрашивают, из кого состоят команды. Ответить на этот вопрос сложно. Это абсолютно разные люди, разных профессий, социального статуса и возраста.

– Я знаю, что квиз – это командная игра. Сколько человек должно быть в команде, чтобы поучаствовать в «Играх разума»?

– Максимум – 6 игроков. Минимум не ограничен, но лучше, чтобы в команде было не меньше трех игроков, иначе станет сложно играть. Если вас меньше трех, то я бы посоветовала присоединиться к другой «неполной» команде.

– Ты сказала, что можно присоединиться к другой команде. Я правильно понимаю, что, даже не имея собственной команды, любой человек может прийти на игру и его точно кто-нибудь примет к себе?

– Легко! Практически любая команда будет рада пополнить свои ряды.

Бывает такое, что новички иногда присоединяются к опытным командам, у которых есть постоянный состав, а потом остаются там и играют с ними постоянно. Так формируются дружные компании, которые общаются не только в пределах квиза.

– Насколько высок порог вхождения, нужна ли какая-нибудь начальная подготовка или любая компания в составе шести человек, не имея никакого опыта, может прийти и сразу начать играть?

– Играть может любая. Другое дело, с каким результатом. Если команда ни разу не сталкивалась с интеллектуальными играми, скорее всего первый свой поход они потратят на то, чтобы вникнуть в механику вопросов. Регулярно наблюдаю новичков, которые смотрят на опытные, радующиеся команды и спрашивают –«Как на ЭТО можно было ответить? Ведь сам вопрос даже был непонятен! Что вообще происходит?!».

Дальше либо команде становится интересно, и она продолжает, либо первая неудача роняет моральный дух команды, и она решает больше не играть. У меня за годы квиза масса примеров, как команды с последнего места за полгода вырастали до тройки лидеров.

– От новичков до лидеров за полгода – хороший результат. А как часто проходят игры, сколько раз в них можно поучаствовать за шесть месяцев?

– Начинали с одной игры в месяц. Сейчас играем каждые две недели по воскресеньям. Получается 12 игр за полгода. В следующем году игр может стать еще больше, но пока это только планы.

– «Играм разума» уже три года. Как со временем меняется количество игроков, их становится больше или тенденция отрицательная?

– Дело в том, что мы ограничены размерами паба, в котором играем, поэтому количество одновременно играющих у нас не меняется. Меньше нас не становится, а больше просто не поместится.

Однако при этом практически на каждой игре есть хотя бы одна новая команда. Учитывая, что у нас нет никакой рекламы, очень приятно, что люди о нас узнают и приходят попробовать свои силы.

– Все игры проходят в пабах?

– Да, у нас одно место проведения – паб Joint. Теплый и ламповый, очень подходит настроению самого квиза.

– Сколько обычно человек принимает участие в одной игре?

– 120-140 человек.

– Мне известно, что это мероприятие не бесплатное. Какой взнос должна внести команда, чтобы принять участие?

– Каждый игрок должен заплатить организационный взнос, который составляет 300 рублей.

– Команды лидеры могут рассчитывать на призы?

– Да, тройка лидеров получает призы от нас и от наших партнеров. Они всегда разные, но обязательно такие, чтобы команда смогла отпраздновать победу вместе. Кроме того, на каждой игре у нас работает профессиональный фотограф, так что вне зависимости от места, у каждого игрока остаются на память яркие, эмоциональные фотографии. Я почти уверена, что отдельные игроки приходят играть в первую очередь ради них. Шучу конечно.

Фото И. Есмана из группы Вконтакте Квиз "Игры разума" Сургут