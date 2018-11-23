​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

24 ноября, в день шестилетия культурного центра «Порт», свою новую выставку «Коты и ты» представит художник, культурный обозреватель портала siapress.ru, автор персональных выставочных проектов «Загадочная зверонхолия» и «Мы» Надя Макаренко.

В преддверии события Надя соглашается пообщаться прямо на месте будущей экспозиции. Художница, одетая в футболку с котиком, встречает меня объятиями. Концептуально.

— Как твое настроение?

— Учитывая отсутствие сна и суматоху последних дней? Замурчательное.

— Сколько времени заняла подготовка к этой выставке?

— Еще летом стало известно о том, что выставка состоится. Раза четыре менялась концепция — сначала планировалось что-то тленное и умопомрачительно грустное, напоминающее «Мы». Но в моей жизни все круто изменилось, наступила новая полоса, мне хочется поделиться с людьми хорошим и светлым — и это вылилось в котиков.

В общем, рисование картин заняло у меня около полутора месяцев [на выставке будет представлено более 20 живописных работ — прим.ред.].

— Ходят слухи, что ты фанат лисичек. Почему ты променяла их именно на котов?

— Я, кстати, уже думала о том, что все, кто придут посмотреть выставку, будут спрашивать: «Почему коты?», если, конечно, кто-то вообще придет, я не рассчитываю на широкое внимание к своей скромной персоне (смеется).

Если серьезно, я давно рисую котиков, но поняла, насколько это сумасшедшая коллекция, когда в День котов сделала подборку своих картин с пушистыми в соцсети. Мне было неочевидно большое количество работ с котами, потому что у меня они хранятся только в электронном архиве — оригиналы живут в других домах или ушли на благотворительность.

Говорится же, что все любят котиков — и я их люблю. Мне кажется, что эти животные вызывают у многих теплые чувства.

Коты — это прекрасно, они чудесные и мягонькие. Но я не стану рассуждать о каком-то семиотическом значении кошек в искусстве и истории человечества. Но, естественно, кошки — это большой собирательный образ.

Еще я могу ответить совершенно идиотски — а почему бы нет?

— Ты художник — ты так видишь?

— Тоже дурацкая фраза. Если бы я делала список таких цитат, то туда бы вошла еще «художника может обидеть каждый». Возвращаясь к вопросу, могу еще добавить — потому что-марамушто.

— Есть ли в твоих котах и других творческих персонажах люди?

— Да, их там полно. Как минимум половина моих картин основана на реальных котособытиях. Я переношу на полотна себя, знакомых и близких, а еще своих питомцев [у Нади два кота и шиншилла — прим.ред.], и домашних животных друзей.

А еще в картинах есть «пасхалочки» (секретные послания, отсылки — прим.ред.), которые смогут заметить только те, для кого они были сделаны.

Кстати, люди часто ведут себя как коты. Некоторые не осознают этого, но я буду рада, если посетители выставки узнают себя в картинах и образах, изображенных в работах.

— В твоих картинах развита тема космоса. Чем тебя привлекает вселенная?

— Все что мы есть — космос. Люди состоят из космической пыли и станут ей, когда тело умрет и разложится на атомы. Все это жутко одиноко, но при этом и невероятно интересно. Не понимаю, как можно запереть себя на маленьком шарике по имени Земля и интересоваться только тем, что происходит сейчас у тебя под ногами.

А еще космос — это очень красиво и феноменально жестоко — миллиарды километров пустоты... Когда думаешь о нем, даже дух захватывает! Я смотрю фильмы, читаю научно-популярную литературу, фантастику — в общем, маньячу по теме космоса.

— А на этой выставке будет космос?

— Он есть в паре картин. Но в целом работы получились такие домашние: здесь, сейчас, тепло, хорошо, лежим, мурчим, спим, удим, гуляем, любим. Все очень близкое к телу.

А вселенское одиночество временно купировано — свернулось в клубочек.

— Какими были первые твои картины?

— Я начала рисовать еще в детстве. В основном на изображениях были семьи жирафов, котов и лягушек, свадьбы животных. Почему-то мне очень нравилась семейная тема.

— Почему ты рисуешь?

— Потому что не могу не рисовать. Не мной озвученная мысль, но если можешь что-то не делать — не делай. Это творчество, оно из тебя льется, и ты им занимаешься, потому что тебе это нравится, и ты так чувствуешь.

— Вокруг искусства всегда не утихают споры. А ты как считаешь, в чем его функция?

— Функция искусства давно уже не исключительно в том, чтобы достоверно изображать реальность. Искусство заставляет человека что-то чувствовать, анализировать, возможно, показывает вещи в невиданных ракурсах. Современное искусство хорошо тем, что меняет привычное понимание предметов, учит видеть.

Функция искусства не только эстетическая. Оно может шокировать, вызывать злость или ярость. Это бесконечная тема.

— Анонсируя выставку, ты говорила, что нужно успеть, пока ты рисуешь добрых котиков, а не мрачных существ. Твои картины связанны с твоей жизнью?

— Да, напрямую. Мои картины — это я. В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь. У меня есть умершие, незаконченные картины, потому что был в жизни период, когда из меня лезло все это: кровь, дичь, мясо, боль, печаль. Я хотела излить чувства на холст, но когда момент уже ушел — я не садилась завершать картину.

Сейчас все хорошо. Но я не исключаю, что жизнь может измениться.

— Твой стиль называют индивидуальным и уникальным. Как он родился, повлияли ли на тебя другие художники?

— Мой стиль до сих пор рождается и продолжит развиваться до конца жизни. И каждый, кто занимается творчеством, создает что-то уникальное. Даже академических живописцев можно отличить по мазкам при желании.

Для меня нет конкретных художников-кумиров. Я слежу за творчеством многих авторов и интересуюсь искусствоведением, из-за этого есть риск случайно подсмотреть стиль или образ, например. Но в вопросе существует третья сторона — не заморачиваться, а просто творить. Это естественно, что люди вдохновляются друг другом и искусством разных мастеров.

— Кого ты ожидаешь увидеть на выставке?

— У моих картин нет определенной аудитории — они для всех. Для детей и взрослых, женщин и мужчин. Может быть, придет брутальный дяденька и скажет: «Хм, у меня передоз мимимишности». Хотя даже в суровых людях живут мягкие котики. Все мы в конечном счете хотим доброты и ласки.

Я жду всех: кошатников, собачников и даже аллергиков. Вот у тебя аллергия — приходи хоть посмотришь на котов.

— Я приду.

Фото из личного архива Н. Макаренко.