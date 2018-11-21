Сургутские спортсмены: «Никакого понимания с ним нет и не будет. Человек неконтактный»

В прошлую пятницу стало известно, что глава Сургута Вадим Шувалов временно отстранил от работы начальника управления физкультуры и спорта Шамиля Лукманова. Ранее он оказался в центре скандала, когда ряд сургутских спортсменов и руководителей федераций написали открытое письмо губернатору Наталье Комаровой с просьбой снять с должности руководителя городского спорта. До этого корреспондент портала siapress.ru взял интервью у тренеров по дзюдо Оксаны Карзаковой и Полины Чеканиной, а также президента федерации гиревого спорта Сургута Михаила Шпартко, которые рассказали подробности конфликта с Шамилем Лукмановым.

– После встречи с руководителем окружного депспорта Сергеем Артамоновым, которая прошла 6 ноября, вы общались с кем-то из городской администрации?

Оксана Карзакова: После встречи с Сергеем Артамоновым нас пригласил глава города Вадим Шувалов. Мы поговорили с ним.

Михаил Шпартко: По итогам встречи была создана комиссия, которая проверяет спортивные школы города. Это было наше предложение.

– А кто входит в эту комиссию?

Полина Чеканина: Туда вошли в основном работники администрации.

– А вас кто-нибудь приглашал?

П.Ч.: Нет. Мы настояли, чтобы в комиссию вошел наш человек, представитель родительского комитета СДЮШОР «Виктория».

М.Ш.: Хотя на встрече с Артамоновым мы озвучили список тех, кого мы хотели бы видеть в составе комиссии.





Фото: depsport.admhmao.ru

– А сколько всего человек в этой комиссии?

П.Ч.: Там 12 человек.

– Что вам сказали на встрече с главой города?

П.Ч.: Что они разберутся. Что поспешных решений принимать не будут, им нужно все выяснить.

– Чуть подробнее расскажите, в чем заключаются претензии со стороны дзюдоистов.

П.Ч.: Лично у нас претензии в том, что невозможно работать со специалистами в администрации, которых назначил Лукманов. Люди, пришедшие на смену прошлой команде, абсолютно некомпетентны и не обладают профильным образованием. У кого-то художественное образование, у другого психологическое. Никакой консультации от них получить невозможно. Например, теперь, чтобы подписать обычную заявку для спортсмена на участие в соревнованиях, нужно записываться на прием и приходить только раз в неделю. Это при том, что некоторые спортсмены ездят на турниры чуть ли не каждую неделю. Это создает для нас очень большие проблемы.

– Что-то еще?

О.К.: Есть проблема со ставками спортсменов-инструкторов. Если помните, скандал начался с массового увольнения спортсменов во всех спортшколах. Им просто сказали: «Пишите заявление. Мы вас обратно трудоустроим, вы ничего не потеряете». По идее, все это делалось для того, чтобы перевести всех на ставки через Ледовый дворец, что вообще очень странно, но это отдельная тема (Шамиль Лукманов возглавлял Ледовый дворец спорта в 2011-2013 годах, — прим. автора) В итоге некоторые не были трудоустроены от двух месяцев до полугода, а кто-то так и остался безработным. Соответственно, они потеряли зарплату и стаж за эти месяцы, хотя в этот период все продолжали тренироваться и выступать на соревнованиях. Это уже серьезное нарушение трудового законодательства.

П.Ч.: По-хорошему, их должны были просто перевести из одной спортшколы в другую, потому что все мы работаем в муниципальных учреждениях. Это, фактически, одна структура. А они людей просто заставили уволиться.

– Для понимания, что это за перевод и для чего он нужен?

О.К.: Раньше во всех спортивных школах были ставки спортсменов-инструкторов. Это люди, которые показывают результат и получают за это зарплату. По новому закону, спортсмены-инструкторы не могут работать на ставках в спортивных школах. В течение десяти лет все мы работали с «Олимпом», и эти ставки можно было передать туда. Для чего надо было переводить всех в Ледовый дворец – непонятно. Но ладно, они там начальники, им может видней, но вы сделайте это так, чтобы люди не почувствовали неудобств.





М.Ш.: А есть те, кто уволен на старом месте и не принят на новом. То есть, по каждому виду спорта есть определенное количество ставок. Было, скажем, две ставки по какому-то виду спорта. И вот двух человек уволили, но новых не приняли. Те, кто уволен, зарплату не получают, а новых тренеров по результату не добавили. Непонятно почему.

П.Ч.: По нормальному это происходит так. Человек пишет заявление: «Прошу перевести меня из одного муниципального учреждения в другое». Он не теряет ни стаж, ни зарплату. А здесь их просто увольняют, не уведомив должным образом за три месяца. У нас есть спортсмен-инвалид по слуху, его точно так же уволили. Просто сказали: «Пиши заявление».

М.Ш.: Зачастую спортсменам звонят напрямую из администрации. То есть, это происходит не через старшего тренера или как-то еще. Как правило, это молодые спортсмены 19-20 лет, которым приносят приказ, и они ставят подпись, не посмотрев, что там.

О.Ч.: Причем те, кого уволили и не взяли обратно, имели более высокие спортивные результаты, чем те, кого взяли на их место. А в администрации один аргумент – возраст. Какая разница? В каждом виде спорта есть свои возрастные ограничения, это правда. Но в результате человека, который взял призовое место на чемпионате России, уволили, а вместо него взяли призера чемпионата УрФО. Это соревнования разных уровней! На все вопросы в администрации говорят: «Так тот уже старый, а этот молодой, перспективный, мы его поставим». Это же неправильно.

П.Ч: Мы не видели критериев оценки и не знаем, по какому принципу они берут людей на ставки.

О.К.: Если не дай бог человек травмировался, то он может выпасть из тренировочного и соревновательного процессов на несколько месяцев, а то и на год. Для администрации это уже аргумент снять человека со ставки: «Чего это он будет просто так деньги получать?». Также и тренеров заставляют переводить спортсменов из группы высшего спортивного мастерства (ВСМ), где состоят самые лучшие, в группу спортивно-оздоровительной подготовки (СОП) – это самая первая стадия подготовки, там малыши занимаются. Там даже программа не рассчитана на профессионального спортсмена. Но его туда отправляют. Ты говоришь об этом администрации, а там отвечают: «Ты с ним не работаешь, он ничего не делает. Зачем его содержать?».

– А спортсмен не может тренировать во время травмы?

М.Ш.: Для этого нужны часы в учреждении, а их никто не даст. Например, на каком-то виде спорта в школе может быть выделено 50 часов. Сверх этого ты ничего не получишь. И потом, —ни один тренер своих детей ему не отдаст. Значит, травмированному спортсмену надо проводить набор новых воспитанников, но как это будет выглядеть – взять детей на полгода, пока лечишься от травмы, а потом бросить их? Да и не так просто перевести тренера из группы в группу. Мы даже не знаем, будет у нас группа или нет – нас никто ни о чем не спрашивает. Раньше, при том же [бывшем начальнике комитета по физической культуре и спорту Сергее] Третяке, было по-другому: у тренера спрашивали, кого он хочет видеть в своей группе, и какие у них есть перспективы. Руководитель спортивной школы ведь не в курсе, в каком состоянии находятся спортсмены, какие у него планы на сезон.

О.К.: Понимаете, у руководства управления физкультуры и спорта нет контакта с тренерами, нет совместной работы. Например, я тренер по дзюдо в спортивной школе «Виктория», а меня хотят перевести в школу «Ермак». Но я не хочу уходить к другому руководителю, с нынешним у меня есть взаимопонимание, и я не уверена, что на новом месте мне удастся выстроить такие же отношения.

– А причину этой реорганизации в администрации называют?

О.К.: Мы задаем им тот же вопрос. У нас есть письмо из Минспорта от 2015 года за подписью [Виталия] Мутко, где написано, что оптимизацию следует проводить крайне осторожно и не допускать неоправданного слияния организаций, что может привести к негативным последствиям. Так что всё, что было нельзя, у нас в городе и сделали.

П.Ч.: Там четко сказано, что любая реорганизация не должна отражаться на тренерах и на спортсменах. Ну а как получается, вы сами видите.

М.Ш.: Вот я работаю в «Югории», и нас должны были передать с 1 января в «Ермак». У нас сейчас собственные тренировочные базы, мы не зависим ни от «Югории», ни от «Ермака». Так какой мне смысл уходить из одной школы в другую, если там я ничего не приобретаю и здесь ничего не теряю?

О.К.: Я не уверена, что если я перейду в другую школу, то меня не выгонят из того зала, где я сейчас занимаюсь.

П.Ч.: Ни с одним руководителем управления у нас не было таких трудностей. Да, бывали конфликты, но это рабочие моменты, которые мы могли обсудить и договориться. То, что сейчас происходит – никакого понимания с ним [Лукмановым] нет и не будет. Человек неконтактный.

М.Ш.: Раньше все конфликты решались сразу же в кабинете, ситуация не доводилась до того, что происходит сейчас. Потому что была заинтересованность в развитии спорта в муниципалитете. Было понятно и видно, что чиновники разделяют те же цели, что и тренеры.

П.Ч.: Прошлые руководители управления начинали как тренеры. Третяк был тренером, [Михаил] Ющенко был тренером. А в компетенции Лукманова я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Он, может быть, хороший коммерсант, но никак не руководитель управления спорта.

М.Ш.: Все спортивные школы в качестве базы используют площадки общеобразовательных школ. Между спортивной и общеобразовательной школами заключается договор, но при переходе тренера из одной спортивной организации в другую нет гарантий, что договор не будет расторгнут. На совещании в «Аверсе» уже было объявлено, что в случае реорганизации школа потеряет в следующем году четыре помещения в общеобразовательных школах. Принцип «образование отдельно, спорт отдельно» приводит к тому, что мы лишились тех баз, на которых раньше тренировались. При [бывшем главе Сургута Дмитрии] Попове было построено три быстровозводимых спортивных комплекса, и это частично нас спасло. Но за два года не было построено ни одного.

О.К.: Мы видим, что при Лукманове доступность спорта становится условной – все переводится на коммерческую основу. Посмотрите на Ледовый дворец. Раньше у них все время было забито фигурным катанием, хоккеем и так далее. Сейчас мы видим, что на этой площадке проходят какие-то концерты. Его спортивное назначения отодвигается на второй план, и он превращается в коммерческий объект. У меня как у налогоплательщика это вызывает вопросы. Ледовый дворец – самый дорогой спортивной объект в нашем городе, он построен на наши налоги.

П.Ч.: Для концертов есть филармония, клубы. Почему надо использовать для этого Ледовый дворец? Вместо фигурного катания там теперь Баста, Руки вверх, Лепс.





М.Ш.: Почти все фигуристы перешли из Ледового дворца в «Титан». И если в Ледовом занятия фигурным катанием для ребенка были муниципальной услугой, то в Титане это стоит уже 14 тысяч рублей в месяц. И это только сами занятия. Еще коньки, экипировка, художественная гимнастика, постановка программы – все это оплачивается отдельно. В итоге выходит 20-25 тысяч рублей в месяц.

– А что должно произойти с воспитанниками? Они переходят вместе с тренером или остаются в спортивной школе?

М.Ш.: Пока нам говорят, что тренер переедет вместе с инвентарем, с бюджетом и с детьми. Но в дорожной карте по развитию спорта в городе этого ничего нет.

О.К.: Эту дорожную карту сделали за три дня и ни с кем ее не обсудили. Ни с тренерами, ни со спортсменами, ни с общественностью.

М.Ш.: Если вы планируете оптимизацию учреждений города, то вы должны узнать мнение спортсменов и тренеров. Сделано этого не было.

П.Ч.: Проблема в том, что мы вообще ничего не знаем. Ни причины оптимизации, ни как будет распределяться финансирование. С нами никто эти вопросы не обсуждает.