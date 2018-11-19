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«Повышение цены - один из зарекомендовавших себя методов борьбы с любой проблемой»

Главный врач Центра медицинской профилактики Югры Алексей Молостов о возможном подорожании колбасы

Главный врач Центра медицинской профилактики Югры Алексей Молостов, фото: cmphmao.ru
Главный врач Центра медицинской профилактики Югры Алексей Молостов, фото: cmphmao.ru

Переработанное красное мясо причислено Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к канцерогенам еще в 2015 году. Ученые из Оксфорда оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 миллиона смертей в год. От этих данных отталкивался экспертный совет при правительстве РФ, предлагая ввести акциз на колбасные изделия. Если сбор начнет действовать, средняя цена одного килограмма докторской вырастет на 26 процентов - с 600 до 760 рублей, пишут «Известия».

Насколько действенные экономические меры в борьбе за здоровое питание корреспондент siapress.ru поговорил с главным врачом Центра медицинской профилактики Югры Алексеем Молостовым.

- Получится ли повышением цены перевести людей на здоровое питание?

- Повышение цены один из методов борьбы с любой проблемой. Он, на самом деле, не новый. И есть очень простые примеры: повышение акцизов на алкоголь и табачную продукцию. Так, антитабачная кампания идет года три. И повышение цен на табачную продукцию - только одно из комплекса мероприятий, предусмотренных Минздравом. Мы, кроме всего прочего, занимаемся профилактической работой с людьми, которые желают отказаться от курения. И за последние три года одной из основных мотиваций, почему люди хотят отказаться от курения, стала цена табачный изделий. Люди признаются, что хотят отказаться от курения не только потому, что они заботятся о здоровье, но и потому, что это становится экономически невыгодно.

...за последние три года одной из основных мотиваций, почему люди хотят отказаться от курения, стала цена табачный изделий

Кроме того, повышение цены предусматривает не просто банальное увеличение доходов производителя. Как правило, дополнительные доходы в виде налогов или акцизов направляют на сохранение здоровья - создание спортивных площадок или различного рода оздоровляющие программы. В случае повышения цены на колбасные изделия, было бы логично направить деньги на производство здорового питания. У нас есть много фермерских хозяйств, почему бы их не поддержать.

Но надо понимать, что повышение цены - один из элементов снижения потребления продукции. Никто ведь не против колбасы, как продукта. Вопрос в том, что у многих людей она стала заменять основные продукты питания - то же самое мясо.


Источник: dzhmao.ru

- Килограмм докторской стоит примерно столько же, сколько килограмм мяса. То есть, особой экономической выгоды нет...

- Вы берете цены усредненные. Ни для кого ни секрет, что для производства колбасных изделий используется большое количество различного рода эмульгаторов, коллагенообразователей и всего прочего. По логике, цена продукта, который изготавливается из мяса, не может быть ниже цены самого мяса.

К тому же встает вопрос достоверности производства. Сейчас очень много суррогатной продукции, которая изготавливается не по ГОСТам, а по техническим условиям, которые еще более плавающие.

Колбаса кроме продуктов животного происхождения содержит еще и большое количество химических веществ, в ней велико содержание соли и жиров. Если говорить о процентом содержании мяса в колбасе, то просто мясо, в любом случае, будет дешевле и безопаснее.

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- Вы едите колбасу?

- Я не сторонник радикальных подходов к чему-то. Есть такой термин - рациональное питание. Самое главное - понимать, что ты ешь и в каком объеме ты ешь. Никто не запрещает человеку тот же фастфуд в ограниченном количестве. Самое главное, чтобы для человека какой-то продукт питания не стал основным. Мы не говорим о запрете колбасы. Мы говорим о том, чтобы она занимала определенную долю в рационе.

Да, я употребляю колбасу. Надеюсь, что это не прозвучало слишком большим откровением.

- И если мы говорим о риске развития онкологии в данном случае, то речь идет о раке кишечника. Для Югры это актуальная проблема.

- Югра - часть России. Это ситуация общемировая. Один из предрасполагающих факторов к развитию рака толстого кишечника - употребление мясной и копченой продукции в больших количествах. Но это - не прямой фактор риска. Никто не говорит о том, что, если вы будете употреблять 100 грамм колбасы ежедневно всю жизнь, у вас 100 процентов разовьется рак. Но предрасполагающим фактором это является. Каждый вправе выбирать, чем питаться.

Кстати, Минсельхоз назвал идею введение акцизов на колбасные изделия целесообразной из-за ценовых рисков для потребителей.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 121, комментариев: 1


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 17:11
"Повышение цены один из методов борьбы с любой проблемой". Нет населения - нет проблемы

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