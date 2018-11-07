«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»

Хотите издать собственную книгу, но не знаете, с чего начать? О тонкостях писательского дела, о самых популярных современных жанрах и о том, какие рукописи жаждут видеть редакторы издательских домов, — рассказывает заместитель директора по редакционной работе одного из крупнейших книжных издательских домов «Эксмо» Екатерина Панченко.

Как издательство выбирает авторов

— Как у вас происходит отбор авторов? Во-первых, стал ли процесс существенно отличаться от того, что было, скажем, десять лет назад? Во-вторых, вы сами ищете интересных авторов, или большая часть новых имен у вас появляется вследствие их настойчивого желания быть изданными? Собственно, как издаться в «Эксмо»?

— Авторы в издательство попадают, в основном, тремя путями: по рекомендации профессионалов рынка, по рекомендации скаута и случайно. Разумеется, рекомендация профессиональных участников рынка остается самым надежным путем к изданию. С этого года наше издательство пользуется услугами скаутов — это люди, которые рецензируют попадающие к ним рукописи, оценивают их и рекомендуют (или не рекомендуют) к изданию редакторам издательства. В отличие от литературных агентов у скаута нет задачи продать книгу издательству, поэтому их рецензии более объективны, указывают не только на достоинства, но и на недостатки произведений. И все же решение всегда остается за редактором. По-прежнему работает и электронный ящик издательства для самотека. С самотеком медленно, но верно работают рецензенты. Это долгий путь, но тоже работающий.

— На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда получаете очередную рукопись? Название? Синопсис? Концовка?

— Эффективно написать нам, о чем ваша книга, приложить и синопсис, и полный текст книги. Название часто может меняться в процессе работы над книгой, так что нам это не так важно. Концовка, разумеется, важна — вы же не предложите читателю роман без финала?

— Каким произведениям сейчас отдается наибольшее предпочтение? Скажем так, что сейчас в тренде?

— Романы у издателей всегда в почете, и сейчас издателей не пугают большие объемы. Главное, чтобы книга была интересной.

Какой текст отправлять издателю?

— Есть некий товарищ N. У него имеется написанный текст. Что ему делать, чтобы этот текст стал книгой? Начать рассылать его по издательствам? Как это работает?

— Начать рассылать издательствам. Лучше, если вы предварительно изучите, что именно выпускает издатель, которому вы отправляете рукопись. Немного здравого смысла тут не помешает. Издает только переводные книги — значит не будет даже читать ваш роман. Издает книги по рукоделию — не посылайте ему художественную литературу. Чем лучше вы изучите состояние рынка на момент отправки рукописи, тем вернее достигнете результата. Еще один, уже обычный, способ — издаться на любой платформе самиздата в сети. Если книга будет популярна у сетевого читателя, издатель придет к вам сам.

— Правда ли (так пишут в некоторых рекомендациях), что не нужно отправлять издательствам уже готовые книги (обложка и т.д.), а лучше всегда отправлять просто сырой текст?

— Профессиональному издательству не нужно, чтобы вы делали его работу. Но сырой текст тоже не нужен. Доработайте свое произведение, пусть оно будет не сырым, а прекрасным. Редакторы загружены и могут не обратить внимание на рукопись, в которой нужно разглядывать ваш талант. Ответьте себе искренне на вопрос: вы сами-то хотите читать то, что написали? Тогда прочтите и уберите все лишнее.

— Если автор и его произведение вас заинтересовали, что происходит потом? Вы заключаете с ним договор? Он сам оплачивает тираж, или этим занимается издательство?

— «Эксмо» не издает книг за счет автора. Мы заключаем договор на права.

Можно ли заработать на писательском деле?

— Бытует сейчас мнение, что издавать книги нужно в большей степени затем, чтобы потешить самолюбие автора, что никакой особой финансовой выгоды он этого не получает. Так ли это? Можно ли быть состоятельным писателем?

— Состоятельным может стать автор бестселлера, но так происходит во всем мире, не только в России. Если книга издана и продана большим тиражом, то автор зарабатывает неплохо. Если тираж небольшой, и у вас выходит одна книга в год, то прожить на такие деньги невозможно. Так что выбирая своей профессией писательство, принимайте такое решение с открытыми глазами и изучите реалии рынка.

Самиздат — конкурент или нет?

— А что вы думаете о самиздате? Например, о платформах типа Rideró? Они вам конкуренты или нет?

— Платформы самиздата и конкуренты издательствам, и нет. С одной стороны, если автор популярен на такой платформе, он может не захотеть связывать себя обязательствами по сотрудничеству с традиционным издателем. С другой стороны, всегда есть читатель, который предпочтет бумажную книгу электронной. Думаю, тут больше пространства для сотрудничества, чем для полноценной конкуренции.

Пара слов о таланте и графомании

— Как много авторов обращается к вам ежедневно? А какие уголки России наиболее подвержены…графомании?

— Не могу ответить в категории «в день» или в «месяц», но в ящике издательства сейчас несколько тысяч рукописей.

— Качество авторов сейчас стало лучше, есть ли сейчас яркие «звездочки»? Или есть некий дефицит талантливых кадров?

— Всегда есть талантливые писатели, и всегда есть графоманы. Для последних сейчас раздолье, так как платформы самиздата за небольшую плату дают им возможность издать свой текст. Для первых и для их читателей мы как раз и работаем.

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