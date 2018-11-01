​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему

26 октября Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. Ее максимальное значение составляло 17% в декабре 2014 года. На что влияет изменение ставки, и почему замедлилась инфляция в Югре рассказал управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.

— Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которого Центральный банк влияет на ситуацию в экономике, на спрос и через него — на инфляцию. При этом основная задача денежно-кредитной политики Банка России — удержание стабильно низкой инфляции вблизи 4%. Когда регулятор принимает решение о ключевой ставке, он делает прогноз, каким будет состояние экономики. То есть решение по ключевой ставке принимается с учетом того, как это повлияет на ситуацию в будущем. Банк России устанавливает ключевую ставку на таком уровне, чтобы и инфляция была низкой, и экономика стабильно работала.

На заседании Совета директоров 26 октября было принято решение оставить ключевую ставку без изменения. Дело в том, что ситуация на внутреннем финансовом рынке во второй половине сентября — октябре стабилизировалась, курсовая волатильность снизилась. В сентябре отмечено увеличение промышленного производства, однако его динамика оставалась неоднородной по отраслям. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте, сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий. По прогнозам регулятора, под действием разовых факторов годовая инфляция возрастет в 2019 году до 5,0-5,5%, а в первой половине 2020 год вернется к целевому уровню 4%, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

— По данным Росстата годовая инфляция в Югре в сентябре текущего года составила 1,7%. Но мы видим, что некоторые товары и услуги подорожали весьма существенно. Как это можно объяснить?

— Инфляция измеряется на основе индекса потребительских цен (ИПЦ). Он рассчитывается Росстатом регулярно. Специалисты берут большую корзину товаров и услуг — свыше 500 наименований, которые обычный потребитель использует регулярно, часто или редко, сопоставляют цены за определенный период времени. При этом учитывается и стоимостной вклад каждого товара в общую потребительскую корзину. ИПЦ показывает, насколько дешевле или дороже стала потребительская корзина, например, за месяц или за год. Одни товары в корзине могут подешеветь, другие — подорожать. Какие-то изменения могут влиять на инфляцию несущественно. Конечно же, присутствует и субъективный фактор: когда люди приходят в магазин и видят, что какой-то товар подорожал, то у них складывается впечатление, что подорожало все, хотя на самом деле это не так.

C начала года мы видим положительную тенденцию — годовая инфляция в Югре снижалась с 2,7% в январе и достигла минимальных значений в сентябре — 1,7%. Для сравнения год назад — в сентябре 2017 года она составляла 5,4%. Важно понимать, за счет чего это произошло. Существенное влияние на замедление инфляции оказала динамика цен на продовольственные товары и услуги. В частности, снизились цены на макаронные и крупяные изделия, например, гречка подешевела почти на 18% в годовом выражении. Наблюдается снижение цен на услуги общественного питания — 8,5% за последние 12 месяцев, например, сэндвич типа «Гамбургер» подешевел на 15%. Цены на плодоовощную продукцию, сахар, мясопродукты оставались, по-прежнему, ниже, чем год назад. В сентябре овощи подешевели по сравнению с августом и более значительно, чем в прошлом году, что оказало влияние на годовой уровень инфляции. Так, цены на картофель снизились за месяц на 18%, морковь — 17%, огурцы — 4%, капусту — 3%. Это объясняется поступлением продукции свежего урожая, и в целом соответствует сезону. Незначительно выросли цены на чай и кофе, яйца.

Снижение цен на продовольственные товары можно также объяснить развитием конкуренции среди крупнейших розничных торговых сетей, имеющих гибкую ценовую политику из-за большого объема поставок. Например, Сургут входит в десятку городов России по числу торговых центров на душу населения.

Также в группе услуг отмечено снижение цен в годовом выражении на услуги организаций культуры — 9%, пассажирского транспорта, в том числе воздушного — 4%. Годовая непродовольственная инфляция замедлилась до 2,5%, что обусловлено продолжающимся снижением цен на мебель, телерадиотовары, средства связи. Также подешевели электротовары и бытовая техника, моющие и чистящие средства. При этом продолжился рост цен на строительные материалы, моторное топливо и табачные изделия.

— Какое влияние оказывает изменение ключевой ставки на стоимость кредитов и депозитов?

Изменение ключевой ставки транслируется в динамику ставок по кредитам и депозитам банков. Кроме того, устанавливая ставки, банки учитывают не только уже принятые решения по ключевой ставке, но и свои ожидания будущих действий Банка России. Скорость изменений зависит от того, на какой срок заключены кредитные и депозитные договоры. При этом каждый банк сам принимает решение об изменении ставок, насколько и с какого периода. В настоящее время уже ряд банков повысили ставки по вкладам. Повышение ключевой ставки в сентябре способствует сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддерживает привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

Что касается ставок по кредитам, то они снижались в течение предыдущих трех лет вслед за изменением ключевой ставки. Так, в сентябре 2018 года в автономном округе средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению составили 11,5-12% годовых в зависимости от срока, по кредитам предприятиям — 10,8-11,5%. За календарный год ставки снизились на 1-1,7 процентного пункта. А средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума — 9,7% годовых. Снижение ставок, а также рефинансирование ссуд, ранее выданных банками, вызвало значительный рост объемов выдачи кредитов населению.

— Инфляционные ожидания населения и бизнеса намного превышают уровень инфляции. Почему так происходит?

— Давайте разберемся, что такое инфляционные ожидания. Это наши предположения насчет будущего роста инфляции, которые отражаются на нашем поведении — на стремлении сберегать или тратить. Если производители ожидают повышения цен на сырье, они заранее закладывают свои прогнозы в цены на выпускаемые товары. Если люди ожидают высокий рост цен - они меньше сберегают и покупают товары впрок, ведь логичнее купить сегодня дешевле, чем переплачивать завтра. А если люди готовы покупать товары по высоким ценам, то производители не будут менять своей ценовой политики. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг: цены продолжают расти, потому что люди этого ждут. Поэтому важно «заякорить» и инфляцию, и инфляционные ожидания вблизи 4%, чтобы реакция людей на временные ценовые шоки не приводила к завышенным ожиданиям цен по всем остальным товарам. Чтобы не было у населения ощущения того, что все вокруг дорожает. Экономика с устойчиво низкой инфляцией будет принципиально новой средой для бизнеса и людей, в которой они смогут принимать решения и строить планы на годы вперед.