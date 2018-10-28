«Здесь в зале начали играть, когда еще никто и не знал, что это называется мини-футболом»

На этих выходных прошел второй тур высшей лиги по мини-футболу, в рамках которого команды проводят три матча за три дня. В преддверии тура портал siapress.ruпоговорил с главным тренером сургутского клуба «Нефтяник БЛиК-Д» Игорем Бочковым о старте сезона, подготовке к чемпионату и перспективах команды.

– Как прошла предсезонная подготовка, всем ли остались довольны?

– Из отпуска мы вышли 6 августа. Первый сбор у нас прошел в Сургуте и на нем мы занимались прежде всего общефизической подготовкой. После мы поехали в Анапу, где уже традиционно проводим свои сборы. Там команда готовилась с 20 августа до 6 сентября. Чего ожидали от сборов, то и получили, мне ребят не в чем упрекнуть. Материальная база была отличная, футболисты имели возможность восстановиться после интенсивных тренировок.

– Каково функциональное состояние команды? Есть ли травмированные?

– Тот фундамент общефизической подготовки, который был заложен на сборах, сейчас дает о себе знать. Достаточно сразу после сборов мы стартовали в первом этапе Кубка России и там в группе из четырех команд заняли первое место. После этого, 12 октября у нас начался первый тур регулярного чемпионата высшей лиги, в котором нам противостояли три команды: сургутский «Факел», ДЮСШ «Ямал» и «Ухта-Д». Одержали две победы и один раз сыграли вничью.

– Довольны результатами первого тура или могло быть лучше?

– Считаю, что результат мог бы быть и лучше. В матче с «Факелом» вели 3:2, но пропустили обидный гол за 30 секунд до финального свистка. Но можно сказать, что тут восторжествовала справедливость. В игре с «Ухтой-Д», которая неожиданно для меня оказались тактически обученной командой, нам пришлось тяжело, когда они начали подключать пятого полевого игрока к концу матча. Стали возникать угрозы, разрыва сократился до минимума и за десять секунд до финального свистка мы могли пропустить мяч. Но удача нам улыбнулась.

– Насколько нынешний состав команды опытен? Есть ли новые игроки по сравнению с прошлым сезоном?

– Состав у нас стабильный, на 90 процентов тот же, что был в прошлом сезоне. Но появились и новые игроки. Это, например, Адалат Хейруллаев, который три года провел в дублирующем составе МФК «Тюмень». С ним там контракт не продлили, а нам подошел по стилю игры и быстро влился в состав. Есть еще несколько человек 2000 года рождения, но мы их пока рассматриваем на перспективу.

– А как вообще проходит просмотр воспитанников сургутских спортивных школ?

– Что собой представляет обучение в спортивной школе? Первой идет начальная подготовка, затем они переходят в учебно-тренировочные группы, а буквально четыре года назад была создана группа спортивного совершенствования для тех ребят, кто еще не потерял свои шансы заиграть. Так что система в основном рассчитана на воспитанников «Нефтяника», да и руководство это требует. Но по моей рекомендации, если я вижу, что футболист нам подходит, даже если он из другой спортивной школы, то мы его приглашаем к себе. Он же из Сургута, какая разница, что он не в «Нефтянике» занимается?

– Вы смотрите занятия младших групп или вам просто сообщают, кто является перспективным игроком?

– Стараюсь воочию все увидеть. Я как старший тренер обязан быть в курсе всех событий. И на тренировочном процессе присутствую и стараюсь на соревнованиях понаблюдать , не на всех, конечно. А так я всегда знаю, кто у нас в школе надежды подает.

– В этом сезоне «Нефтяник» стал дублем команды «Блик» из Нефтеюганска, которая играет в Суперлиге. Что этот статус дает сургутскому клубу?

– Когда к нам приехало руководство «Блика» с предложением стать дублирующим составом их команды, я сразу понял, какие перспективы для нас открываются. Во-первых, это дополнительная мотивация для наших игроков, у которых есть шанс попасть в Суперлигу через игру за дубль. Во-вторых, статус дублирующего состава дает нам определенные финансовые бонусы. Ну и в-третьих, мы ожидаем некоторого усиления нашего состава игроками «Блика».

– Долго думали над предложением?

– Нет, я согласился сразу. Другое дело, что свое мнение должно было высказать руководство школы, но здесь оно пошло навстречу. Мы встретились расширенным составом – директор спортивной школы, его заместитель, президент клуба, вице-президент и все обговорили. Они согласились, что статус дубля команды Суперлиги откроет для нас массу перспектив.

– А что это дает «Блику»?

– Так как они являются командой Суперлиги, то они обязаны иметь дублирующий состав. А его содержание влечет за собой определенные финансовые затраты. Да и в конце концов, мы находимся в одном регионе и чем больше в составе «Блика» будет местных игроков, тем лучше. Пускай и из Сургута.

– В Югре хорошо развит мини-футбол. Помиио «Нефтяника» есть и «Газпром-Югра» из Югорска, и сургутский «Факел», и тот же «Блик». На ваш взгляд, с чем это связано?

– В первую очередь – климатические условия. Да и традиции многое решают. Здесь в зале начали играть, когда еще никто и не знал, что это называется мини-футболом. Я только приехал сюда, а в регионе уже появились какие-то первые команды. Играли обычным мячом по каким-то своим правилам. А когда в России стал развиваться мини-футбол, то в Югре уже была какая-то база. Если мы с вами пройдемся по командам Суперлиги, то увидим, что едва ли не большая часть команд связаны с Севером: Сыктывкар, Ухта, Нефтеюганск, Югорск, Норильск.

– Чего вы ожидаете от этого сезона? На какое место может рассчитывать «Нефтяник»?

– Выводы пока делать рано, но я знаю, что мы можем занять место в первой пятерке регулярного чемпионата. Но для этого нужно, чтобы травмы обходили нас стороной, и статус дубля команды Суперлиги дал нам те преимущества, на которые мы рассчитывали перед началом сезона.

Справка: Высшая лига чемпионата России по мини-футболу является вторым дивизионом в структуре чемпионата России по мини-футболу. Турнир состоит из двух дивизионов: «Запад» и «Восток». Соревнования проводятся в 2 этапа – зональный и финальный. Места команд на зональных этапах соревнований определяются при проведении соревнований по круговой системе («каждый с каждым») по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах данного турнира. По итогам зонального этапа соревнований определяются команды для участия в финальном этапе соревнований: дивизион «Запад» - 4 команды; дивизион «Восток» - 4 команды. Финальный этап проводится по системе плей-офф, начиная с четвертьфинала.