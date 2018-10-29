​«Русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем!»

Яркая и звонкая, она всегда выделяется в толпе. Кристина Руденченко — выпускница колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского, переехавшая в столицу и добившаяся народного признания. Причем слово «народный» в этом случае играет особую роль, ведь всю свою жизнь Кристина посвятила фольклору. Сейчас она успешный этнофристалейлер, исполнитель, этномузыколог и преподаватель в Московском государственном институте культуры. Кроме того, в этом году сургутская фолк-жемчужина выиграла престижный международный конкурс «Московская весна a cappella».

«НГ» попросил Кристину Руденченко рассказать о важности знания культурных традиций разных народов и о том, что отличает исконную аутентичную традицию от ее «сувенирной копии».

Как всё начиналось?

— Кристина, начнем с самого начала. Вы учились в колледже русской культуры им. А. С. Знаменского. Расскажите, как вы попали в это заведение, и как возник интерес к народному творчеству?

— В 90-е во всей стране была разруха. Многие думали лишь о том, как прокормить свою семью. Моя семья не была исключением, но бабушка с мамой очень хотели, чтобы я не шаталась по подъездам и получила хорошее образование, единственным островком которого в Сургуте 1996 года была Школа русской культуры — туда я и попала на фортепианное отделение.

Конечно, ни о каком инструменте в те годы и речи не шло! Занималась в школе, а дома репетировала за белой партой, на которой мама расчертила клавиатуру. Потом судьба занесла меня в Молдову, и в наших с колледжем отношениях возникла пауза длиною в четыре года.

Вернувшись в колледж в 2002 году, я как-то сразу прониклась уроками народных традиций. Мне очень нравилась молодая красивая учительница, а на ее занятиях все было нетривиально. Наверное, благодаря Анне Николаевне Алексеевой и произошел обряд инициации.

Это были неосознанные шаги: я всегда металась между театральными занятиями у Надежды Владимировны Фисенко и фольклорными вечерками. Была и вторая часть моей натуры, которая организовала школьный совет, потом студенческое самоуправление, первые концерты-посвящения. Я всерьез подумывала о политической деятельности.

В 9-м классе я узнала, что мама написала заявление на фольклорное отделение колледжа. Это было последнее решение, которое за меня принимала мама, но я благодарна ей за это.

Как и многие девочки, я мечтала стать актрисой и думала, что это возможно лишь после обучения в театральной студии. Я ошибалась. В 2006 году все закрутилось по-настоящему. Первые концерты, победы в конкурсах и экспедиции не могли оставить меня равнодушной к фольклору, как и уважение со стороны моих педагогов (И. П. Никитиной, Е. В. Лоншаковой, А. Н. Алексеевой, Е. В. Антоновой, М. Ю. Южаковой и др). Они привили мне любовь к традиционной культуре.

«Фольклор — живой организм»: особенности преподавания традиционной культуры разных народов

— Вы выросли и теперь сами преподаете. Расскажите, какие именно культуры вы охватываете? Речь идет только о русской народной? Или вы затрагиваете и множество других? Какие из них вам наиболее интересны?

— С мая 2018 года я штатный преподаватель в Московском государственном институте культуры. Я веду спецдисциплины по фольклору — и не только русскому. Есть, например, предмет «Традиционная культура народов Европы» — интереснейшая дисциплина, в рамках которой я знакомлю студентов с традиционными культурами других стран. Мы слушаем музыку, изучаем быт и обычаи и стараемся осваивать литературу на иностранных языках, знакомимся с выдающимися мировыми именами и архивами в области этномузыкологии. На последней лекции, мы изучали библиотеку конгресса США, в которой хранится архив Алана Ломакса (американский этномузыколог, который собирал фольклор по всему миру, в том числе и в России).

На предмете «Региональные особенности народной художественной культуры» мы знакомимся с фольклором всех 85 субъектов Российской Федерации — не с той сувенирной частью, которая преподносится в любом этносе, но с глубинными основами традиций. А в рамках предмета «Русская традиционная культура» мы изучаем сугубо культуру русских, проживающих в разных регионах страны. Мне важно показать ребятам, что русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем. Она самобытна и различна по ряду признаков.

Интересен предмет «Традиционная культура в современном социокультурном пространстве». Важно, чтобы студенты постигали механизмы существования традиции в современности, понимали, как без ущерба по отношению к ней можно было бы ее популяризировать в молодежной среде, какие есть собиратели и новаторы в наше время. Например, мой друг Булат Халилов, занимающийся изучением традиционной культуры народов Кавказа, все свои материалы публикует в свободном доступе в интернете (oredrecordings.bandcamp.com). Фольклор — живой организм. Ребята должны понимать, что, опираясь на опыт старших коллег, необходимо двигаться вперед. Это касается и вопроса публикаций фольклорного материала.

Конечно же, я веду и практические предметы: фольклорный ансамбль и сольное пение. Об этом можно говорить долго — всего у меня 15 дисциплин.

В последние годы мне интересен украинский и белорусский фольклор, но я с удовольствием открываю для себя новые культуры и вдохновляюсь ими (как, например, дисками из экспедиций по Кавказу).

Кто такие этнофристайлеры?

— Вы этнофристайлер. Что означает этот термин? И еще: в вашем творчестве есть синтез фолка с другими искусствами. Это как-то позволяет актуализировать исконные культурные вещи, которые сейчас некоторым людям трудно воспринимать?

— Etnofreestyler — не термин, а мой сценический псевдоним. Лингвисты могут меня заклеймить, ведь с точки зрения транскрипции допущена ошибка в написании этого слова. Но все было сделано умышленно! Этот псевдоним родился два года назад в голове моих друзей. Мы работали на одном молодежном проекте в Крыму, и для кастинга придумали мне звучное, как нам казалось, название. «Этно» — как приставка к тому, чем я занимаюсь, а «фристайлер» — как свобода стиля, в котором я работаю. То есть я заранее предупреждаю, что двигаюсь свободно. Это не значит, что я напрочь игнорирую каноны народной музыки, но я сама выбираю жанры, языки, формы подачи. Я часто участвую в импровизированных баттлах среди исполнителей хип-хопа и рэпа, но отвечаю им в формате частушки!

Кристина Руденченко и проект «ЭтноCode: Зять, welcome» в культурном центре «Порт». Фото А. Андронова

Синтез фольклора с другими видами искусства и жанрами музыки — не мое новаторство. Поисками нового звука занимался еще Покровский вместе с Полом Унтером в 80-е годы. Скорее, это моя попытка познать себя, свои возможности и обрести гармонию с миром. Эклектика меня всегда привлекает, но только до того момента, пока она не преодолевает некий порог вариативности и не превращается в пустое шоу. Мне нравится магия, происходящая со мной и музыкантами, с которыми я работаю, а главное — со зрителем. Мне нравятся те ощущения, которые мы все коллективно переживаем в момент нашего творчества.

Синтез с другими видами искусств действительно позволяет актуализировать фольклор для современной молодежи, но, повторюсь, при условии хорошего эстетического вкуса у всех творцов в коллективе. Слава богу, мне везет на талантливых людей рядом, поэтому до сих пор все мои проекты проходят успешно.

Культуры всякие нужны

— Как думаете, живя в многонациональном государстве, мы должны знать культуры представителей разных этносов? Такое всеобщее знание помогло бы избежать конфликтов?

— Это должно быть нашей национальной аксиомой. В ситуации, когда ты знаешь, понимаешь и чтишь традиции своей культуры, не возникает вопросов о толерантном отношении к культуре твоего соседа. Когда мы понимаем, что исконные семейно-бытовые и календарно-обрядовые комплексы сходны по своей структуре у всех народов мира, а различия составляют лишь так называемые региональные компоненты и особенности, то не возникает больных идей о разжигании каких-либо конфликтов.

Мы с вами живем в самой большой и, на мой взгляд, благополучной стране. Только уважение к своей и соседней культуре поможет нам быть сверхдержавой. Это как притча про прутья одного веника: только вместе мы — сила. Я говорю это не красного словца ради, а потому что искренне верю в то, что будущее именно за традициями, устоями и преемственностью.

К сожалению, именно русская культура пострадала больше всего во время советского периода, и сейчас перед фольклористами стоит сложнейшая задача, заключающаяся в популяризации исконных традиций вопреки широкому распространению псевдорусской культуры в народно-сценическом ее воплощении. Это как учить с парализованным человеком алфавит заново, помогать узнавать то, что заставили забыть, и что сокрылось где-то глубоко внутри коллективной памяти. Надо пробуждать этнокод наших людей.

Кроме того, сейчас популярно инвестировать в свое образование. Мы должны сделать знание традиционной культуры трендом среди молодежи. По сути, это все равно что обладать уникальными знаниями еще одного языка — универсального языка культуры, который в любой ситуации, даже если ты не говоришь на каком-то наречии, позволяет ориентироваться в ситуации происходящего.

Традиции в наши дни

— Вы сами соблюдаете какие-то традиции в быту? Отмечаете традиционные праздники?

— Я билингвальный ребенок. В моей семье говорят на двух языках минимум. Я знаю русский и молдавский. Из личных традиций: когда читаю молитву «Отче наш», произношу ее про себя на двух языках — русском и молдавском. Конечно, как фольклорист, я соблюдаю многие традиции — даже те, что не распространены на моей родине, в Сургуте.

В силу переселенческого характера освоения наших территорий многие праздники и обряды народного календаря не прижились. Но я их знаю и праздную. Например, Троицкие кумления (обмен подарками и веночками на Троицу со своими подружками) или Святки (от Рождества до Крещения) я праздную чуть шире, так как мне доступны знания о том, что в этот период существовали не только колядки и посевание, но и целый ритуальный комплекс «подблюдных» гаданий.

Не могу сказать, что я отмечаю традиционные праздники других стран, но, оказавшись в Италии в этом году на Рождество (25 декабря), я с удовольствием погрузилась в атмосферу их празднования.

Также, находясь во время Пасхи в Крыму, наравне с куличом я попробовала традиционного «Чешского барашка» (кекс с большим количеством цукатов, испеченный в форме барана).

Что касается быта, то я, как носитель мифологического мышления, склонна к разного рода верованиям в былички и поговорки. Ну, знаете, в черную кошку, в рассыпанную соль и т.д. Но, как обладатель и рационального мышления, иногда я перестаю в это верить и пользуюсь знаниями по полной программе.

Про экспедиции в русские глубинки

— Знаю, что вы ездите в экспедиции и записываете фольклор из глубинок. Казалось бы, уже неоднократно различные собиратели и филологи, разного рода Афанасьевы, исследовали все деревни и села. Но все еще удается найти что-то новенькое? Почему важно ездить в такие экспедиции?

— Исследовали фольклор и до, и после Афанасьева. И в наши дни студенты филфака и музыковеды ездят в глубинки и записывают бесценный материал.

Экспедиция — как рулетка. Никогда не знаешь, насколько редкий и архаичный материал удастся записать. В двадцать первом веке мы обладаем большими техническими возможностями, но, к сожалению, народные исполнители уходят из жизни быстрее, чем мы до них доезжаем. Поэтому важно ездить в экспедиции как можно чаще, записывать все то драгоценное устное богатство, которое еще можно спасти. Конечно, это заблуждение, что все села и деревни в России исследованы до нас! Кроме того, методика ареального комплексного исследования была принята научным сообществом сравнительно недавно (в конце XX века), поэтому еще есть что записывать.

Возможно ли разбираться в фольклоре без экспедиционного погружения? Вопрос сложный. Это как с плаванием: возможно ли переплыть Ла-Манш, умея плавать только по-собачьи? Думаю, что нет. Все зависит от тех целей, которые вы перед собой ставите. Я убеждена, что не всем нужно быть учеными в этой области или даже исполнителями. Просто нужно понимать, чего мы хотим? Если знания по фольклору нужны, чтобы ориентироваться в пении на таком уровне, когда тебя принимает профессиональное сообщество, то в идеале нужна экспедиция длиною в год, чтобы прочувствовать на себе все прелести жизни в деревне, ее уклад; понять, почему та или иная песня/причет/частушка рождались именно в этот период времени; чтобы пропитаться музыкальными интонациями и диалектными особенностями носителей традиции, а не просто вторичного городского, любительского или даже профессионального коллектива.

А если задача состоит в том, чтобы просто повысить свой культурный уровень, то для начала достаточно поэтапного погружения в фольклорный мир через качественную литературу. Под качественной я понимаю научную литературу, опирающуюся на достоверные источники в виде архивных материалов, летописей и т. д. Первое, на что я обращаю внимание при прочтении новых статей и книг, — это библиографический список, на который опирается автор выдвигаемой гипотезы или положения.

Фольклор — в массы

— После победы в престижном международном конкурсе вы готовите новую программу по фольклору народов мира. Какой она будет? Расскажите, что вам дал этот конкурс?

Кристина Руденченко на конкурсе «Московская весна a cappella»

— Я не знала о том, что это конкурс. Прочла рекламу в метро о том, что можно подать заявку и получить возможность в течение трех дней выступать на разных площадках Москвы. Мне показалось, это даст шанс познакомить жителей мегаполиса с настоящим фольклором.

На выступлении я рассказывала сказку, в которую вплетала фольклорные образцы из разных регионов России. Только в конце второго дня мой куратор сообщил мне, что у меня мало голосов на сайте. Так я и узнала, что это конкурс. Тем приятнее моя победа. Джаз, поп, академ, эстрадный и народный вокал — все здесь в равных условиях. И тут побеждаю я — фолк-певица с трудновыговариваемым псевдонимом.

Что дал мне этот конкурс? Осознание того, что я все делаю верно, что мое творчество способно рождать светлые чувства в сердцах зрителей и международного жюри. Понимание того, что не все еще потеряно для аутентичного фольклора, что он действительно конкурентоспособный перед остальными жанрами вокальной музыки. Также конкурс подарил мне приятный финансовый бонус. Такие проекты стимулируют профессиональный рост артиста. Нужно, чтобы подобные фестивали были доступны не только в мегаполисах, но и в остальных городах России. Это формирует новое профессионально сообщество, где у каждого есть возможность высказаться языком музыки.

Новая программа действительно сейчас в процессе разработки. Фестиваль подарил также много знакомств с коллективами из других стран. Так как русскую культуру любят и ценят за рубежом, в планах есть некие наброски по коллаборации с коллективами из США, Азии и Европы.

«Гордость Сургута? Вы мне льстите»

— Вас считают гордостью Сургута, достойной выпускницей колледжа Знаменского. Вот у вас сейчас тоже есть студенты. Что бы вы посоветовали совсем молодым людям, чтобы добиться успеха на трудном, но интересном фольклорном поприще?

— Гордость Сургута? Вы мне льстите. Действительно, в колледже некоторые рады моим успехам. Кстати, после конкурса в столичных СМИ моя победа транслировалась как «победа сургутянки», а вот родной город никак не отреагировал на это. Собственно говоря, факт того, что мой Сургут чаще появляется в федеральных СМИ только по скандальным или иным поводам, расстраивает меня. Не слышала пока в свой адрес никаких отзывов и тем более признания в том, что мною гордится город.

И в этом нет никакой необходимости, ведь это как безусловная любовь между кровными родственниками. Ты просто любишь свой город, свой колледж русской культуры им. А. С. Знаменского, рассказываешь в каждом уголке страны и мира об уникальном учебном заведении, которое тебя растило и мечтаешь, чтобы подобные колледжи открывались по всей стране.

Своим студентам, младшим коллегам и друзьям по цеху я всегда говорю следующее: будьте смелыми в том, что вы делаете, но умейте всегда аргументированно отстоять свою индивидуальность. Для этого много читайте, больше слушайте, меньше говорите и творите свое уникальное искусство. Если вас не приняли в одном научном сообществе, нужно найти то, в котором вы будете поняты и любимы. Все в этой жизни надо делать по любви!