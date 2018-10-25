Еремей Айпин: "Надеемся на справедливое решение суда, логику и здравый смысл"

Уже два года таежные жители Анатолий Сопочин, Яков и Сергей Покачев и Леонид Кантеров являются участниками уголовного процесса за то, что убили трех медведей, которые реально угрожали жизни и здоровью их семьям. Дело получает широкий общественный резонанс, о нем знают уже даже зарубежные правозащитники аборигенов.

Отстоять право на жизнь лесным жителям пытаются помочь и на региональном уровне. В частности, известный писатель и общественный деятель коренных народов Югры Еремей Айпин подключился к решению проблемы еще на старте судебной истории. Впрочем, значительно повлиять на нее не смог: переломить напор правоохранительной системы, по его признанию, ему не удалось. Сейчас общественник рассчитывает на здравый смысл судебной системы.

Свою версию уголовного дела Еремей Айпин рассказал порталу siapress.ru.

- Я не вижу никаких оснований для возбуждения уголовного и даже гражданского дела по этому вопросу. Зверь напал на человека, пострадал 16летний подросток. Как рассуждают наши правоохранители: ты имеешь право убить медведя, только когда он не просто покалечит, а убьет человека. Но в федеральном законодательстве есть два важных закона – «о территориях традиционного природопользования» и «об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», которые позволяют коренным жителям, ведущим традиционный образ жизни, отстреливать дичь, птиц и зверей. Медведей – в том числе.

- Тогда за что зацепились правоохранители?

- То, что я объяснил, это нормы федерального законодательства. Но региональные законы разрешают аборигену такой отстрел только на территории конкретно его родового угодья. Конкретно в этом случае медведь пришел и напал на человека на одном угодье, а охотники настигли его уже на другом участке. И вот данное уголовное дело – как раз об этом. Что охотники убили медведей не на территории, где он напал на человека.

Кстати, в этом нет не только логики. Правовых оснований тоже. В федеральном законе – а он по статусу выше региональных регламентов, соблюдение таких границ не прописано. Кроме того, существует понятие «обычное право», которым имеют право пользоваться аборигены по международным нормам.

- Что такое обычное право?

- Объясню на данном примере: если в окрестностях поселения людей появился медведь-шатун, собираются все охотники округи и преследуют зверя до тех пор, пока его не убьют. Это обычное право, так сложилось исторически. Потому что шатун в любом случае опасен для человека – нападет на него не сегодня, так завтра. Ну или на его скот, что тоже неприятно. Сейчас вот департамент природных ресурсов требует с охотников ханты 270 тысяч рублей – за ущерб, нанесенный природе отстрелом трех медведей. Но кто-то возместил и возмещает ли тому же оленеводу ущерб, которые медведи наносят его оленьему стаду? Кто компенсирует физическое увечье и психологическую травму подростку, которого помял этот зверь?

Мой один знакомый охотник считает: если медведь вышел к людям, даже просто на свалку – он уже опасен. И отстреливать его надо, не дожидаясь нападения. Один раз не тронет, второй… А в третий раз – задерет. Даже сытый медведь.

- Чем оперирует сторона обвинения на заседаниях суда?

- Они ведут себя не просто странно. Непрофессионально. На второе заседание суда следователь в качестве свидетеля обвинения пригласил сотрудника лянторского музея, не предупредив научного сотрудника, что ему придется в принципе давать показания. К тому же со стороны обвинения. Следователь пришел в музей за какое-то время до судебного заседания и попросил специалиста рассказать ему, как живут ханты. Научный сотрудник, не подозревая подвоха, рассказал об обычаях аборигенов, как они живут, чем занимаются. Следователь это записал, а потом использовал в суде.

- Вы как-то участвуете в этом процессе?

- Я обращался в правоохранительные и надзорные органы – в полицию и прокуратуру еще на этапе следствия. У охотников к тому же изъяли транспортные средства и ружья. Имущество им вернули, но переписка длилась год! В этом деле есть и другие моменты, которые не вписываются ни в какие рамки. Прежде всего – морально-этические. Но есть и вопросы к соблюдению процессуального регламента.

- Он нарушается?

- Да, и это в отношении к коренным малочисленным народам, увы, не редкость. Полиция приезжает на стойбища без документов, разрешающих такие вторжения. По сути – досмотры и даже обыски. Без соответствующих постановлений. Составляют протоколы без доказательств.

- Это как?!

- Ну, простой пример. Приехали, нашли три пенька возле стойбища, выписали штраф. Особенно это в Сургутском районе распространено – ближе к Когалыму и вблизи Русскинской.

- Большой штраф?

- Недавний случай – бабушке за шесть пеньков предъявили счет на 17 тысяч рублей за нанесение урона лесному хозяйству. И даже никто не стал доказывать – она эти деревья срубила или кто-то еще до того, как она на этом месте обосновалась.

- Но вы же как-то реагируете?

- На мои запросы приходят ответы – проверку провели, все в рамках закона, нарушений нет. И из полиции, и из прокуратуры.

- А что делать оленеводам, которые опять предстанут перед судом, если решение окажется не в их пользу?

- Надеяться на справедливое решение суда, логику и здравый смысл.