«До семи лет все дети — ангелы»

Людмила Пистоль работает воспитателем в детском саду № 6 «Василек» четыре с половиной года. В профессию она пришла почти 15 лет назад из-за большой любви к детям. На протяжении всего этого времени Людмила вместе с воспитанниками участвует в городских праздниках, региональных соревнованиях, «Кирилло-Мефодиевских чтениях», а также постоянно продумывает и организовывает проекты в самом образовательном учреждении. В свободное время воспитатель — настоящая мастерица, она шьет костюмы, платья, куклы, а еще сочиняет стихи. В интервью порталу siapress.ru она рассказала, как и чему учат детей в детском саду, как справляться с группой и найти общий язык с их родителями.

— Какой он — современный воспитатель?

— Это педагог, идущий в ногу со временем. В век высоких технологий очень важно не отставать от прогресса. В своей работе мы используем презентации, проводим мастер-классы, экскурсии. Важна мобильность воспитателя — мы посещаем Центральную детскую библиотеку имени Пушкина, школу № 3, а также в целях знакомства с культурой и архитектурой города — Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Воспитатель во все времена остается «питателем» детских душ, он наполняет ребят добротой, любовью, отзывчивостью, умением сопереживать. Моральные качества педагога всегда должны оставаться неизменными.

— Бывает, что родителям трудно справиться с одним ребенком, а вы управляетесь с большой группой малышей. В чем секрет?

— Сложно сказать однозначно. С опытом пришло умение работать с детьми. За годы в профессии учишься устанавливать зрительный контакт, подбирать нужный тон, слова, сохранять терпение, проявлять понимание. Воспитатель обязан контролировать собственный эмоциональный фон. Каким бы ни было наше настроение, мы улыбаемся родителям и ребятам, встречаем их положительным зарядом. И знаете, нам в течение дня грустить некогда — режим очень плотный. Занятия, прогулки, обеды и не забыть уделить внимание каждому малышу.

Но задача воспитателя — как можно теплее относиться к детям, ведь они очень хрупкие.

Вообще, до семи лет дети считаются ангелами, потому что только после этого возраста у них могут проявляться негативные качества.

— День в детском саду наполнен различного рода занятиями. На какие кружки и секции предпочтительно отдавать ребенка, чтобы не перегружать его?

— Невозможно дать универсальный совет. Выбирать нужно, исходя из индивидуальных особенностей ребенка. Родители должны интересоваться мнением дочери или сына и знать, что им больше нравится, в чем проявляются успехи. Также нужно учитывать особенности развития малышей. Например, если у ребенка плохо развито звукопроизношение, стоит посещать логопеда, трудности в социализации – помогут дополнительные занятия с педагогом-психологом

— Как после «трудового» дня снять стресс у ребенка дома?

— Не уверена, что у детей возникают стрессовые ощущения. Все виды деятельности — от творческой до спортивной в детском саду сбалансированы. Занятия в основном проходят в игровой форме. Педагог в теплую погоду встречает ребят на свежем воздухе, вечером мы тоже выходим на прогулку. Питание, полуденный сон также вписаны в расписание.

— Какие методы и формы организации работы с детьми вы используете в своей практике?

— Различные, но игровая деятельность все-таки преобладает в детском саду, и даже после выпуска, в начальной школе. Кстати, родители чаще всего включены в образовательный процесс — по ФГОС ДО (федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования) они являются его активными участниками.

— А какие масштабные мероприятия организовывает детский сад для воспитанников?

— Мероприятия отображаются в годовом плане, а готовим и проводим их мы - педагоги детского сада. Не только образовательное учреждение может стать организатором, но и сами воспитатели придумывают и проводят мероприятия. У меня, когда родилась идея приобщения детей к народной культуре, было понимание, что форма праздника подойдет как нельзя лучше. Поэтому мы организовывали с родителями и ребятами «Новый ретро год». Главный атрибут этого праздника — елка. В традициях прошлого века мы постарались воплотить атмосферу — собрали большую коллекцию новогодних украшений, часть декорирования делали своими руками, на плакатах были изображены открытки, которые дарили друг другу еще наши бабушки. Мы даже сделали имитацию избы того времени. Так мы старались перенести традиции в современность.

Крупнейшее мероприятие, которое проводится в детском саду — это фестиваль «Соцветие народов». Ежегодно каждая группа выбирает национальность и представляет ее на мероприятии: шьет костюмы, родители готовят блюда, которые ребята потом дегустируют, дети разучивают традиционные танцы, стихи, колыбельные, сказки, представляют на сцене театрализованные представления. У малышей есть возможность окунуться в разные национальные игры. В детский сад приглашают гостей — люди приходят семьями, с бабушками и дедушками, в празднике участвуют представители диаспор, музыкальные и хореографические коллективы. Здание и коридоры украшены.

Это мероприятие объединяет, причем не только детей, родителей и воспитателей во время подготовительного этапа, но и представителей различных национальностей.

И в городском Соцветии мы участвуем. Ребята читают стихи, поют песни. И к какой диаспоре бы мы ни подходили, реакция была радостной. А один раз к празднику мы готовили поздравление для молодоженов.

Широко праздновали и Пасху. С ребятами проводили мастер-класс по окрашиванию яиц, обряжались в национальный русский костюм — с белыми платками.

— А как на православные праздники реагируют родители и дети другой веры?

— С интересом. Во-первых, мы работаем по программе «Социокультурные истоки», где идет большой уклон на изучение русской культуры и истории. Во-вторых, не учим религии, а лишь знакомим с традициями и обычаями.

Кроме того, у желающих всегда есть возможность рассказать о своей народной культуре. Например, была ситуация, когда родители с сыном выступали на собрании с докладом «Коран — духовный хранитель моей семьи».

Священная книга передавалась у них в пяти поколениях, и мальчик шести лет, держа ее в руках, рассуждал, что писание дарует ему уверенность и благосостояние, а в будущем поможет даже с выбором профессии.

— И в чем цель всех этих мероприятий?

— Сургут — этнический город. Сюда люди приезжали на заработки и здесь очень сложно восстановить корни, ведь многие утратили связь с семейной историей. Нужно знать, кем были твои предки — их достоинства, профессию. На опыте предыдущих поколений ребенок может многому научиться. Очень важно чтить память и передавать ее следующим поколениям.

Необходимо показывать почитание и уважение к предкам, в первую очередь к родителям, чтобы дети на примере увидели как нужно себя вести.

Вообще, конечно, не все праздники, которые мы готовим, посвящены межнациональной тематике. Повод можно просто придумывать. Например, мы с группой летом проводили дефиле головных уборов. Домашним заданием было подготовить интересные модели шляп — панама или цилиндр, — дети выбирали самостоятельно. А в итоге маленькие манекенщики проходили по «ковровой дорожке» из свежескошенной травы, которую для нас собрали родители.

— Взрослым людям бывает тяжело после работы уделять время какой-либо активной деятельности. Все ли родители готовы помогать, организовывать мероприятия для детей, участвовать в них?

— Сейчас многие нацелены на материальные ценности, нежели на духовные. Мы стараемся изменить эту ситуацию, работаем с родителями через консультации, собрания. Участие всегда добровольное, но активны только те, кто заинтересован в развитии своего ребенка. В среднем проявляют инициативу около половины родителей, но даже это отличный результат.

Многие семьи становятся участниками ресурсного круга — ежемесячно родители могут увидеть то, чему научился их ребенок, с какими произведениями познакомился. Такие мероприятия притягивают взрослых. Кроме того, активные родители даже отпрашиваются с работы, чтобы посмотреть на выступления малышей.

Фото из личного архива Л. Пистоль