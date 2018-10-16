​Александр Маршал: «Мы все заточены на то, чтобы грешить» 

«Угощайтесь. Хотите что-нибудь? Фруктики вот…» — Александр Маршал гостеприимно указывает на стол с яствами. Мы находимся в гримерке артиста. Только что Маршал с командой отыграли концерт в Сургуте. Он по-прежнему в сценической одежде. Как обычно: черная кожаная куртка, джинсы, футболка и традиционные темные очки.

Музыкант спокоен и доброжелателен. Он пьет кофе с молоком и лениво теребит в руках пачку сигарет. Рядом с ним на диване — разноцветье букетов от поклонниц.

Признаться, ромашки и розочки выглядят чужеродно на фоне рослого мужественного Маршала, еще 15 минут назад экспрессивно терзавшего бас-гитару.

Про концерты и драйв

— Впервые на вашем концерте. Роковые соло были крутые. Огонь!

— Ну, это музыка, с которой я вырос. Несмотря на мягкие песни, все-таки основа концерта — это рок-музыка.



— Как думаете, может быть, именно драйв способен зацепить молодежь? В зале было не только старшее поколение.

— Вот вы сейчас озвучили, что впервые на концерте. Многие смотрят по телевизору, как я выступаю в Кремлевском дворце, веду какие-то программы — ну да, мол, делаю что-то. А когда они приходят на такие концерты, то говорят: «Да ладно! Даже так?!»

Возьмем мой концерт в честь 60-летия, который был в прошлом году. Мы его добьем все-таки, чтобы его показали по какому-то из телеканалов. Чтобы люди примерно понимали, что это такое! Хотя это и не тот формат. Там было очень много моих друзей-артистов — порядка 20 человек. Они пришли меня поздравить. Там были и Розенбаум, и Леня Агутин, и Uma2rmaH, и Катя Гусева, и многие другие. Концерт очень достойный и красивый. Думаю, его покажут по НТВ или по России-1.

Про Шнура, Киркорова и Баскова

— Александр, мне кажется, вы тот артист, который с годами на превратился в персонажа, хотя на нашей эстраде такое сплошь и рядом. Вы сохранили серьезность, интеллигентность, что ли, несмотря на роковый образ. Скажите, вам чужд хайп, который так популярен сейчас? Вы во время отступлений на концерте упоминали про Киркорова и Баскова… Осуждаете их последние выходки?

— Знаете, я очень дружу со Шнуром. Мы давно знаем друг друга. И я могу понять, когда это делает он, ведь Шнур такой и есть в жизни! Он ругается матом, может напиться. Он это все перенес на сцену и нашел очень много близких себе людей, собирая огромные стадионы. Но когда это делают народные артисты ни с того ни с сего вдруг... Только представьте, что я бы это сделал! Я даже не могу представить, как бы это вообще выглядело. Для чего они это делают — я не знаю.

Кадр из клипа «Ибица»

Я еще ни с Киркоровым, ни с Басковым не разговаривал на эту тему. Но надеюсь, мы при встрече обязательно обсудим этот вопрос. Хотя это не мое, а их личное дело. Но есть вещи, которые нельзя перешагивать, переступать. Если уж ты владеешь таким голосом, внешностью, харизмой, то зачем надо так делать? Чего не хватает? Пиара? Все же хорошо. Говорят, что они пошутили. Ну да, наверное.

Про Америку, лимузины, «Парк Горького» и синдром выгорания

— Вам никогда не хотелось бросить музыку? Синдром выгорания, стресс, может быть.

— Бросить музыку не хотелось. Бывали моменты, когда хотелось отдохнуть, потому что навалилось очень многое. И в молодом возрасте с «Парком Горького» мы приехали в Америку. И тогда все это выстрелило! И у нас лимузины, внимание, по поводу нас огромные тусовки собирались… И я думаю: стоп, секундочку, это же скоро закончится!

Просто были моменты, когда действительно сильно уставал, и хотелось остановиться. Но останавливаться нельзя. Как только остановишься — тебя забудут. Поэтому даже если у меня не прекращались какие-то гастрольные поездки, я специально останавливал, потому что не было сил. Я продолжал писать песни, заниматься в студии, репетировать с группой.

Это такой вид творчества, который не подразумевает, чтобы ты взял сейчас и бросил. Мне надоело, мол, и все — всем пока! Как бы ты ни устал, ты же к этому стремился. Я очень не понимаю молодых людей, которые говорят: «Нам надоели автографы, интервью…» Но ты же этого и хотел! Когда этого не было — ты же злился. Как так? У всех есть, а у тебя нет. И вдруг у тебя это все появилось, а ты решил все перечеркнуть и сказать, что все это тебе не надо. Так не бывает!

Про песни, что уже не те

— Поэтому, несмотря на возраст, я стараюсь быть в какой-то форме, писать какие-то песни, которые, понятно, не те, что были раньше…Вот посвящение Высоцкому — это совсем другое. Я такого не писал раньше. У меня много песен, которые еще не записаны. Они с глубокой жизненной тематикой.

У меня есть песня, которую я недавно написал. Она называется «Роль». Я ее разослал всем своим друзьям-актерам: Диме Харатьяну, Безрукову, всем… Они пишут: «Саня, круто!» Но на самом деле эта песня — не посвящение актерам, а посвящение человеку вообще. Мы все играем определенную роль в этой жизни. Если ты ее играешь плохо, то концовка может быть разной, в том числе не очень удобоваримой.

Про роли и ложь в искусстве

— А вы какую роль играете?

— Я играю роль человека, которому Господь дал возможность петь, сочинять, собирать залы. Я играю эту роль и должен ее играть без фальши и купюр. Это самое главное.

Как только начинаешь врать — неполон зал и даже пуст балкон. Ложь в искусстве неприемлема. Каким бы ты искусством ни занимался — лгать нельзя.

Про любовь к бас-гитаре

— У меня странный вопрос возник, пока сидела на концерте. Почему именно бас-гитара? Человек же почему-то отдает предпочтение тому или иному инструменту…У вас вот басуха, четыре струны…

— Во-первых, уже пять. Было четыре. Я не знаю, почему это случилось. Я как начинал вообще: пошел в первый класс общеобразовательной музыкальной школы по классу фортепиано. Отучился шесть лет, а надо было семь. Отца перевели в другой город, потому что он военный. Мы приехали, а там не было музыкальной школы, и я не окончил класс фортепиано. Но когда я учился в 6-7 классе, мне курсанты отца подарили на день рождения гитару семиструнную, и я сутками сидел, пытался играть аккорды.

Да, началось все с гитары. Почему бас? Это же фундамент. И я, кстати, потом снял с гитары все верхние струны, оставил четыре нижних толстых. С батей мы приладили звукосниматель от наушников, от шлемофона летного, приспособили провода. И я воткнул их в приемник «Балтика». Ставил пластинки какие-то, играл бас. Не знаю, почему… Мне просто нравится этот инструмент. Он фундаментальный. Без базы невозможно.

Про стыдные поступки, грехи и их замаливание

— Вы в одном из последних интервью обмолвились, что есть нечто, за что вам жутко и страшно стыдно…За что же?

— Ну слушайте! У каждого есть такие моменты. У вас наверняка тоже есть то, за что вам стыдно, но вы же не будете всем рассказывать: «Мол, знаешь, мне так стыдно, я по морде человеку дала ни за что, послала его далеко»… Ну, например.

У меня есть моменты, связанные с бизнесом. Но это в прошлом. Была советская эпоха, и я был не прав. И я бы сейчас попросил прощения, но того человека уже нет в живых. Приходится только в церкви просить прощения и за него молиться. Думаю, без этого мы с вами не прожили бы и дня. Мы все заточены на то, чтобы грешить. Но если грешить и не просить прощения — это одна ситуация. А если грешить и просить — другая. Он нас за это и любит. За то, что мы нарушаем, а потом каемся. Это самое главное. Без нарушений мы не можем. Ну как? Мы же живые люди.

Про отцов и сыновей

— Пока ты молод, у тебя нет опыта никакого, и ты не можешь иногда даже себя контролировать! Что уж говорить о высоких каких-то вещах… Моему сыну сейчас 21 год. Он иногда такое отморозит что-нибудь! Но я его особо не ругаю, а просто говорю: «Ты подумай, что сделал. Потом пройдет время, а ты мне подойдешь и все скажешь, если я буду еще жив на этом свете».

И уже были такие моменты. Когда ему было 16 лет, он кое-что сморозил. И буквально недавно мы сидели и вспоминали это, а он сказал: «Батя, как ты был прав!» Ну, я же плохого ему не пожелаю. То же самое я прошел и со своим отцом. Он мне говорил: «Успокойся. Вот постарше станешь и скажешь, прав ты был или нет»…



Справка: Александр Маршал — советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». В настоящее время занимается сольной карьерой.