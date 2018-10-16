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​Мурад Дибиров: «Некоторые приходят — щупленькие, слабенькие, техники у них нет. А проходит десять лет, и из них вырастают профессионалы»

Смешанные боевые единоборства — ММА — набирают популярность как среди зрителей, так и среди спортсменов. На сегодняшний день чаще всего в боях принимают участие спортсмены из США, Бразилии и России. При этом в нашей стране преобладают спортсмены с Северного Кавказа.

О том, как этот спорт примиряет людей всех национальностей, siapress.ru рассказал тренер по ММА Мурад Дибиров.

– Сложно сказать, сколько разных национальностей у меня в группе. Есть и русские, и татары, ребята с Азии, таджики, узбеки, дагестанцы. Скажу так – около десяти. В основном, конечно, преобладают ребята с Кавказа.

– С чем это связано?

– Заложено на генетическом уровне. Наши предки выросли на войне, и этот дух передалось нам. В Дагестане нас с детства заставляли бороться, спаринговаться. Мы постоянно дрались в школе со сверстниками и соседями. Отсюда все и вытекает.

– Как спортсмены между собой ладят?

– Они все очень хорошо между собой общаются. Ни разу у нас не было такого, чтобы кто-то поссорился всерьез. Спорт — он же наоборот всех объединяет. Бывает, конечно, что эмоции у спортсменов бьют через край, но это все элементы спорта, которые за пределы ринга не выходят.

– Каких самых высоких достижений добивались ваши подопечные?

– Ну, из последних – это взятие первенства мира. Мой ученик Джамалудин Алиев завоевал первое место. Много моих спортсменов брали чемпионаты России. Понимаете, я тренирую не только по ММА. Еще, например, по панкратиону [возрожденный древний олимпийский вид спорта, — прим. автора.] один из моих учеников тоже брал «мир».

– Сейчас к чему готовите спортсменов?

Через две недели будет международный турнир Кубок содружества – это очень серьезное соревнование, которое пройдет в Ханты-Мансийске.

– Как вы считаете, с чем связан рост популярности смешанных единоборств?

Хорошая пропаганда. У нас есть знаменитые личности – Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов. Хочется отметить, что этот ММА как вид спорта очень разнообразен. В него приходят люди из другого спорта: боксеры, которые хотят попробовать себя в борьбе, или наоборот борцы, которым интересна ударная техника.

– Как вы сами попали в ММА?

– Я изначально занимался дзюдо, после чего перешел на рукопашный бой, за ним кудо, и в итоге остался в ММА. Эти виды спорта очень похожи, хотя и имеются небольшие различия в правилах и амуниции. Тренерскую деятельность начал в 2004 году. Получается, занимаюсь этим уже 14 лет.

– Как вы мотивируете своих спортсменов?

–У каждого спортсмена своя мотивация. Ко всем нужен индивидуальный подход: кого-то нужно завести, кого-то наоборот успокоить. Я всегда заряжаю ребят на победу. Подготовительный период – самый тяжелый. Спортсмены годами готовятся, а потом выходят на ринг и показывают, чему они научились. Самое главное — трудолюбие и дисциплина. Очень тяжело постоянно держать себя в рамках. У спортсменов ежедневные тренировки, правильное питание. Только трудолюбие поможет достичь высоких результатов.

– С высоты своего опыта вы уже можете с первого взгляда определить, как далеко пойдет тот или иной спортсмен?

– За все время, которое я работаю тренером, видел много разных спортсменов. Так вот были ребята очень талантливые. На них смотришь и понимаешь, что они могут всего достичь и всего добиться, но таких обычно надолго не хватает. Им все легко дается, и они теряют интерес. А люди, которые пришли без таланта, у которых изначально вообще ничего не получалось, – добиваются успеха. На них сначала не обращаешь внимания. В голове мысли: «ну ходят они и ходят, щупленькие, слабенькие, техники у них нет», а потом проходит пять лет, десять, и они вырастают в настоящих профессионалов.

– Совсем недавно был бой Хабиба Нурмагомедов против Конора Макгрегора. За кого болели?

– Конечно, за нашего российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Когда бои проходят вечером, по местному времени, мы постоянно с ребятами собираемся у кого-нибудь дома или иногда в спорт барах, и следим за ними. Последний бой проходил рано утром – в 7 часов – так что все смотрели его дома, в кругу семьи.

– В конце боя Хабиб он выскочил из клетки и начал потасовку, как вы к этому отнеслись?

– Ну, как к этому можно отнестись? Мы все сидим по ту сторону экрана и делам какие-то оценки, выводы. Это все произошло на эмоциях. Понятно, что было бы «красивей» если бы он остался в клетке. Повесили бы на него пояс, и все сложилось бы хорошо. Однако во время боя были очень оскорбительные слова в сторону Хабиба, а он очень религиозный человек. Я думаю, скорее всего, это и послужило причиной. Я знаю его лично, он очень спокойный, очень скромный и воспитанный. Его тяжело вывести из себя.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 205, комментариев: 0


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