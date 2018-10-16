В водохранилище ГРЭС я взял самую крупную свою рыбу — белого амура весом 11 килограмм // ФОТО, ВИДЕО

А знали ли вы, что в Сургуте есть подводные охотники? Вот и мы не знали, пока не встретились с руководителем сообщества «Подвохи Сибири» Игорем Михайловым. Он рассказал, почему не охотится в Оби, зачем каждому рыбаку с гарпуном нужно иметь при себе нож, и где можно поймать очень крупную рыбу.

— О вашем сообществе подводных охотников мало кому известно. Как давно вы существуете?

— Вообще в Югре сообщество подводных охотников появилось десять лет назад. Охотники-одиночки были, но никто не знал о них. Поэтому никто и не развивал этот вид спорта, все затихло и «пропало с радаров».

Я переехал сюда из Кургана несколько лет назад. Сразу начал искать ребят, занимающихся подводной охотой. И познакомился с Александром Сыровым и Евгением Волковым. Постепенно стали объявляться одиночки, и мы создали свою группу, стали общаться, встречаться, вместе погружаться. Нас и сейчас немного — в Сургуте максимум 20 человек, остальные в других городах Югры: Лянторе, Нефтеюганске, Лангепасе, Нижневартовске. Всего около ста участников.

На видео сургутский подводный охотник Алексей Ротов

— Как вы пришли к увлечению подводной охотой?

— Это было семь лет назад, до моего переезда в Сургут. Меня заинтересовал этот вид спорта. Для начала просто смотрел много роликов и фильмов Александра Кочубея в интернете. Начал изучать информацию, как правильно и безопасно погружаться, какое нужно снаряжение. Потом стал потихоньку покупать все необходимое.

— Где охотитесь?

— В местах с водой допустимой прозрачности. Просто открываем Гугл-карты, смотрим, какой водоем поближе к городу, и по цвету воды отличается от Оби. Сама река не подходит, так как там сильное течение, и вода мутная, что может привести к печальным последствиям. Обычно погружаемся на разных протоках, озерах и карьерах.

— Подводная охота — сезонное увлечение?

— Да, обычно мы погружаемся до того момента, пока вода не перестанет быть комфортной для человека в гидрокостюме толщиной семь-девять миллиметров. То есть, до плюс десяти градусов. Иначе можно получить переохлаждение. Сейчас октябрь, вода холодная, но в девятимиллиметровом гидрокостюме еще можно охотится. Также можно нырять в водоемах ГРЭС-1.

— Вы согласовываете свои погружения с какими-либо ведомствами?

— Нет, это не обязательно. Главное, чтобы человек, занимающийся подводной охотой, соблюдал технику безопасности и сроки, когда в регионе разрешается рыбалка. Рыбнадзором в каждом регионе запрещено охотиться на ту рыбу, у которой идет нерест.

— Какую самую большую рыбу вы поймали?

— Это было совсем недавно — в минувшую субботу. Мы с товарищем Алексеем поехали на водохранилище ГРЭС-1. Зашли, поплыли в разные стороны. Через минут 20 слышу — щелчок выстрела — под водой акустика очень хорошая. Потом второй, и напарник закричал. Я поднялся над водой, вижу — машет мне фонарем. Подплываю. А он взял белого амура на 16 килограмм, и щуку на пять. Алексей звал меня, чтобы я ему помог. Попросил щуку забрать, так как обе рыбы тянули его на дно.

Потом напарник посоветовал мне немного пройти вдоль берега, так как он видел еще одного крупного амура. Я включил камеру на ружье, начал обходить. Вижу — такая огромная морда идет прямо на меня. Выстрелил, и взял его. Рыба весила 11 кг. На текущий момент, он — мой самый крупный трофей. До этого лидером была щука весом 10,6 кг.

— Вы охотитесь только в Югре?

— Нет, если бываю в других регионах, стараюсь и там поохотиться. Почти всегда беру с собой снаряжение. Всегда спрашиваю у местных коллег, где лучше поплавать, где какая рыба водится.

— Есть ли какие-то определенные требования для погружения?

— Главное, чтобы человек был в здравом уме и здоров, как космонавт. Желательно охотиться с напарником. В снаряжении обязательно должен быть нож (вдруг запутаешься под водой). Это все делается в целях собственной безопасности. Нельзя нырять в состоянии алкогольного опьянения, в неподходящем снаряжении. Например, если гидрокостюм мал по размерам, он мешает циркуляции крови — пережимает вены, поэтому могут случиться затекания конечностей или судороги.

— Если человек захочет заняться подводной охотой, в какую стоимость ему обойдется такое хобби?

— Все необходимое, но «без тюнига», обойдется где-то в 50 тысяч рублей. Отмечу, что новичку подобрать снаряжение самому будет сложно. Например, в ценовом плане, так как консультанты в магазинах нередко продают дорогие или ненужные вещи. Также для каждого региона нужно свое снаряжение и оружие, потому что температура воды в водоемах отличается. Все должно быть надежно, герметично от протекания и идеально подобрано.





Группа подводных охотников Югры «Подвохи Сибири» во «ВКонтакте» https://vk.com/podvoh086

