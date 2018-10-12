Сургутянин стал чемпионом мира по парашютному спорту//ИНТЕРВЬЮ, ФОТО

Путевка в Австралию стала наградой за прошлогоднюю победу команды на Чемпионате России. Соревнования по всем видам парашютного спорта проходили в городе Голд-Кост. За кубок Чемпиона мира сражалось 25 команд. Команда России выиграла золото в купольной акробатике - 4-ротация.

Интригой Чемпионата стала драматичная воздушная дуэль сборных России и Катара, ставших соперниками еще на открытом Чемпионате России. О нюансах схватки нам рассказал по телефону из Австралии член сборной России, преподаватель Сургутского государственного педагогического университета Иван Мыльченко.

- В купольной акробатике 4-ротация спортсмены соревнуются по восьми прыжкам. По итогам восьми соревновательных прыжков у нас с Катаром было одинаковое количество фигур. Впервые в истории Чемпионата мира нам назначили дополнительный 9-й прыжок, чтобы выявить сильнейшего. Катар прыгал первым, они показали 20 фигур, мы прыгнули вторыми, и у нас 21 фигура! Мы победили!

- Что было самым сложным в этой дисциплине?

- То, что мы натренировали 21 фигуру, но на пятом прыжке наделали много ошибок и показали только 17-ть, и хотя по 4 прыжкам выходили в лидеры, на пятом ошиблись. Но потом мы сравняли счёт с катарцами, а в финале обошли их на одну фигуру. За нас болел Сургут, Югра, Питер, Москва и вся Россия, мы не могли подвести!

Кроме того, мы прыгали в 6 утра, по-сургутскому времени это час ночи. В плане акклиматизации было очень сложно. По приезду мы два дня не могли спать. Вдобавок, до Чемпионата мира мы две недели тренировались в Москве, а там было -2. Но в итоге справились, - сообщил сургутский спортсмен.

- Вы кандидат биологических наук, спорт не мешает вам заниматься наукой?

- Наоборот, помогает! Мои исследования связаны со спортом, я защитил кандидатскую диссертацию по экстремальным видам спорта. Спасибо нашему ректору Надежде Васильевне Коноплиной и всему педагогическому составу за то, что за нас болели!

Справка: Иван Мыльченко - выпускник СурГПУ. С 2008 года занимается парашютным спортом, в команде «Югра» состоит с 2010 года. Кандидат биологических наук. В Педагогическом преподаёт предметы «Безопасность жизнедеятельности», «Способы автономного выживания», «Экстремальные виды спорта».

Следующий чемпионат мира, в котором примет участие сборная России, пройдёт в 2020 году в российском городе Танай.

Фото команды «Югра»