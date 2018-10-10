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Финансовый омбудсмен защитит права потребителей

С 3 сентября этого года вступил в силу Федеральный закон №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Теперь у россиян появится возможность решить свои имущественные споры с финансовыми организациями в досудебном порядке. О правилах подачи обращений, процедурах рассмотрения споров и обжаловании решения финансового омбудсмена рассказал управляющий Отделением по Тюменской области Банка России Сергей Попов.

— Сергей Аркадьевич, расскажите, по каким спорам граждане могут обратиться к финансовому уполномоченному, и каков порядок направления обращений?

— Финансовый омбудсмен будет рассматривать только имущественные споры граждан с финансовыми организациями (банками, некредитными финансовыми организациями, страховыми компаниями) о взыскании сумм до 500 тысяч рублей. При этом споры по ОСАГО будут рассматриваться независимо от суммы. Подать обращение можно будет в электронном виде на сайте финансового уполномоченного, через портал «Госуслуги» и через МФЦ, а также по почте или лично в территориальные представительства новой службы. Большинство сервисов будут доступны с 8 до 20 часов, а некоторые — круглосуточно и без выходных. Кроме того, служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного должна оказать содействие заявителю в правильности оформления претензии. Замечу, что обращения граждан рассматриваются бесплатно.

— Законом предусмотрена процедура, включающая несколько этапов рассмотрения споров?

— Да, действительно, граждане должны сначала обратиться за урегулированием спора в саму финансовую организацию, которая должна рассмотреть претензию гражданина по существу и постараться ее решить. Обращения, поданные в электронном виде в течение полугода с момента возникновения спора, рассматриваются не позднее 15 рабочих дней, 30 рабочих дней — в остальных случаях. Если же ответ финансовой организации не удовлетворит гражданина, то он обращается к финансовому уполномоченному. Финансовый уполномоченный дает финансовой организации шанс еще один раз договориться с заявителем. Далее, если стороны не договорились, финансовый омбудсмен выносит решение в течение 15 рабочих дней (возможно +10 дней для проведения экспертизы). Если вместо гражданина к финансовому уполномоченному обратился профессиональный посредник, то спор рассматривается в течение 30 рабочих дней. Для посредника – обращение платное.

— Что делать гражданину если решение финансового омбудсмена не исполняется?

— Если решение не исполнено, то финансовый уполномоченный уведомляет об этом Банк России и выдает специальное удостоверение. Это так называемый аналог исполнительного листа для принудительного исполнения решения. Важно, что в случае несогласия с решением финансового уполномоченного любая из сторон спора вправе обратиться в суд после вступления решения в силу: финансовые организации – в течение 10 рабочих дней, граждане — 30 календарных дней. Более того, если финансовая организация оспаривает решение финансового уполномоченного и проигрывает в суде, то суд дополнительно взыскивает с нее в пользу потребителя 50% штрафа от суммы удовлетворенной претензии. Хотелось бы обратить внимание еще на один важный момент: нередко граждане пишут в Банк России жалобы об имущественных разногласиях с финансовыми организациями, которые находятся вне компетенции регулятора. В отличие от Банка России финансовый омбудсмен наделен полномочиями по разрешению конкретных споров с финансовыми организациями, его решения будут обязательными к исполнению ими.

— На какие финансовые организации можно пожаловаться потребителю, и в какие сроки заработает новая система?

— Законом установлены определенные сроки для разных секторов финансового рынка. Первыми начнут исполнять решения финансового омбудсмена страховые компании в части ОСАГО с 1 июня 2019 года, затем микрофинансовые организации — с 1 января 2020 года, банки, кредитные кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды — с 1 января 2021 года. В то же время, финансовые организации могут добровольно присоединиться к системе уже с 3 декабря текущего года. Поэтому именно с этой даты граждане могут направить свое обращение на тех участников, кто подключился досрочно.

Сейчас идет формирование новой структуры — Службы финансового уполномоченного, в регионах тоже появятся территориальные подразделения. Они будут заниматься сбором и обработкой обращений граждан, перенаправлением тех, которые не по адресу, дополнением их необходимыми документами. Нужно сказать, что принятие данного закона не случайно. Например, только за 2017 год в суды поступило более 390 тысяч исков по ОСАГО. Конечно, цель нового закона — не заменить новым механизмом судебную систему, а путем принятия различных мер снизить число споров, в том числе судебных, и повысить доверие потребителей к финансовому рынку.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 89, комментариев: 0


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